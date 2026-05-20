В конце рабочей недели Алтайский край накроют дожди с грозами

Местами прогнозируются заморозки до -2 градусов

20 мая 2026, 17:06, ИА Амител

Девушка под дождем / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае после кратковременного потепления вновь ожидается ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, сильный ветер и ночные заморозки, которые сохранятся в регионе как минимум до конца рабочей недели.

По данным Алтайского ЦГМС, в ночь на 21 мая температура воздуха составит +8…+13 градусов, а в предгорных районах похолодает до +1…+6. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов, местами в предгорьях — до +22.

При этом на большей части территории края ожидаются дожди, местами возможны грозы. Юго-западный ветер усилится до 9–14 метров в секунду, порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

В ночь на 22 мая температура опустится до 0…+5 градусов, а местами прогнозируются заморозки до -2 градусов. Днем столбики термометров покажут +6…+11 градусов, по югу региона — до +16.

В восточных районах края сохранятся дожди, а утром на северо-востоке возможен мокрый снег. Северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

По предварительным прогнозам, 23 мая в регионе немного потеплеет, однако местами сохранятся ночные заморозки и осадки.