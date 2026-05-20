В Кремле пообещали продлить безвиз с Китаем

Текущий безвизовый режим должен был прекратиться в сентябре

20 мая 2026, 20:06, ИА Амител

Китай / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Россия и Китай продлят безвизовый режим на 2027 год, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее о продлении безвиза на 2027 год со стороны КНР заявил китайский МИД.

«Безвизовая практика показала себя весьма положительно», — отметил Песков.

Текущий безвизовый режим, инициатором которого был Китай, должен был прекратиться в середине сентября. Пекин анонсировал его продление до 31 декабря 2027 года.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, за время действия безвиза Россию посетили два миллиона китайцев, а Китай — около миллиона россиян. Высоко оценил эффект от меры и сам президент Владимир Путин.

Безвизовый режим позволяет россиянам въезжать без визы с загранпаспортами в Китай для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обмена или транзита на срок до 30 дней.