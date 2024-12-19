В Кремле рассказали, как Путин готовится к прямой линии

Президент РФ получает данные от правительства и проводит совещания

19 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин продолжает готовиться к прямой линии – получает данные от правительства, проводит совещания с руководством Администрации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Главным образом президент готовится к подведению итогов года в ходе пресс-конференции, совмещенной с прямой линией", – сказал Песков.

По его словам, Путин работает в Кремле, встречается с министрами и вице-премьерами, освежая информацию по важным вопросам. Он также проводит совещания с командой Администрации президента.

Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря, будут подведены итоги года. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в 12:00 по московскому времени.

Для сбора обращений граждан был организован кол-центр, начавший работу 8 декабря.