В Милане произошли жесткие столкновения протестующих с полицией из-за Олимпиады
Часть демонстрантов применяла пиротехнику и ракетницы
08 февраля 2026, 11:31, ИА Амител
В Милане, где стартовали XXV зимние Олимпийские игры, прошли масштабные акции протеста, переросшие в жесткие столкновения с полицией, сообщает Shot.
Несколько тысяч человек вышли на улицы, выражая недовольство экологическими последствиями проведения Игр — вырубкой деревьев и использованием искусственного снега.
Часть радикально настроенных демонстрантов применила против силовиков пиротехнику и ракетницы, на что полиция ответила дубинками, слезоточивым газом и водометами.
Некоторые протестующие также выступили с антиизраильскими лозунгами в поддержку Палестины и потребовали выдворить из Италии агентов американской иммиграционной службы ICE.
22:36:49 08-02-2026
в открытии этой "олимпиады" используется сатанинская символика, пентаграммы, свастики (повреждающие), реки крови, сам огонь как печь лагерей сжигающая людей в сфере из колючей проволоки и в пентаграмме...КАК такое вообще возможно? и все пляшут в этих реках крови... это уже прямо неприкрытое поклонение античеловеческому