В Милане произошли жесткие столкновения протестующих с полицией из-за Олимпиады

Часть демонстрантов применяла пиротехнику и ракетницы

08 февраля 2026, 11:31, ИА Амител

Беспорядки в Милане / Фото: Telegram-канал Shot
Беспорядки в Милане / Фото: Telegram-канал Shot

В Милане, где стартовали XXV зимние Олимпийские игры, прошли масштабные акции протеста, переросшие в жесткие столкновения с полицией, сообщает Shot.

Несколько тысяч человек вышли на улицы, выражая недовольство экологическими последствиями проведения Игр — вырубкой деревьев и использованием искусственного снега.

Часть радикально настроенных демонстрантов применила против силовиков пиротехнику и ракетницы, на что полиция ответила дубинками, слезоточивым газом и водометами.

Некоторые протестующие также выступили с антиизраильскими лозунгами в поддержку Палестины и потребовали выдворить из Италии агентов американской иммиграционной службы ICE.

