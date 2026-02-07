НОВОСТИПолитика

Делегации США и Израиля освистали на открытии Олимпийских игр в Италии

Парад спортсменов проходил на стадионе "Сан‑Сиро" в Милане

07 февраля 2026, 10:12, ИА Амител

Открытие Олимпийских игр — 2026 / Фото: AP TASS
Открытие Олимпийских игр — 2026 / Фото: AP TASS

В ходе торжественного открытия XXV зимних Олимпийских игр болельщики, присутствовавшие на арене "Сан-Сиро" в Милане, встретили делегации США и Израиля неодобрительными возгласами. Такую информацию распространило итальянское информационное агентство Adnkronos.

Громкие свист и недовольное "буу" со стороны публики раздались, когда на огромных экранах стадиона во время шествия американской команды появилось изображение вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса.

Примерно такую же реакцию вызвала и малочисленная группа спортсменов, представлявших Израиль.

Олимпиада в Италии будет продолжаться до 22 февраля. В соревнованиях примут участие свыше 2800 спортсменов более чем из 90 стран. 

Флаг Олимпийских игр / Фото: создано в нейросети

"Игры сомнения". Почему очередная Олимпиада запомнится скандалами, а не достижениями

С отходом от нейтралитета МОК погрузил олимпийское движение в кризис, считают эксперты
НОВОСТИПолитика

скандалы Спорт
Читайте также в сюжете: Олимпийские игры – 2026

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров