Делегации США и Израиля освистали на открытии Олимпийских игр в Италии
Парад спортсменов проходил на стадионе "Сан‑Сиро" в Милане
07 февраля 2026, 10:12, ИА Амител
В ходе торжественного открытия XXV зимних Олимпийских игр болельщики, присутствовавшие на арене "Сан-Сиро" в Милане, встретили делегации США и Израиля неодобрительными возгласами. Такую информацию распространило итальянское информационное агентство Adnkronos.
Громкие свист и недовольное "буу" со стороны публики раздались, когда на огромных экранах стадиона во время шествия американской команды появилось изображение вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса.
Примерно такую же реакцию вызвала и малочисленная группа спортсменов, представлявших Израиль.
Олимпиада в Италии будет продолжаться до 22 февраля. В соревнованиях примут участие свыше 2800 спортсменов более чем из 90 стран.
