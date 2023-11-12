В Минцифры объяснили, какие VPN-сервисы будут блокировать в России
Под запрет на территории страны могут попасть не все
12 ноября 2023, 09:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В России не планируют блокировать все VPN-сервисы, а только те, которые экспертная комиссия определила как угрозу безопасности функционирования интернета. Об этом сообщили в Минцифры.
В ведомстве пояснили, что решение о блокировке может применяться на основании "решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом 10 правил", пишет РИА Новости.
Также отмечается, что "затруднение ограничения доступа к информации в интернете, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законом, определяется как угроза безопасности функционирования Сети".
10:59:10 13-11-2023
"В России не планируют блокировать все VPN-сервисы..." ))) ждем разработку Ростелекома или Яндекса ну и конечно Сбера сейчас без него нигде и никак, с правильными платными VPN-сервисами.