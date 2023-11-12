В Минцифры объяснили, какие VPN-сервисы будут блокировать в России

Под запрет на территории страны могут попасть не все

12 ноября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России не планируют блокировать все VPN-сервисы, а только те, которые экспертная комиссия определила как угрозу безопасности функционирования интернета. Об этом сообщили в Минцифры.

В ведомстве пояснили, что решение о блокировке может применяться на основании "решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом 10 правил", пишет РИА Новости.

Также отмечается, что "затруднение ограничения доступа к информации в интернете, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законом, определяется как угроза безопасности функционирования Сети".