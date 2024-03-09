В Пентагоне рассказали, посещали ли Землю инопланетяне

Американские военные оспорили утверждения о якобы сокрытии доказательств об НЛО

09 марта 2024, 16:24, ИА Амител

Неопознанный летающий объект / Фото: unsplash.com

Доказательств посещения Земли инопланетянами по-прежнему нет, следует из 63-страничного отчета Пентагона, с которым ознакомился The New York Times.

Военные пришли к выводу, что большинство случаев наблюдения НЛО "были обычными объектами и явлениями, а также результатом неправильной идентификации".

Тем самым свидетельств внеземных технологий на планете не обнаружено.

Также в докладе оспорили утверждения бывших чиновников о том, что США якобы скрывают от общественности доказательства существования инопланетян или внеземных технологий. Тем не менее Пентагон продолжит расследование этих свидетельств и сообщит о дальнейших выводах во втором томе отчета.

В конце 2023 года миллиардер Илон Маск также заявил об отсутствии доказательств существования инопланетян. По мнению бизнесмена, по крайней мере в этой части галактики "мы единственные существа с сознанием".