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В Пентагоне рассказали, посещали ли Землю инопланетяне

Американские военные оспорили утверждения о якобы сокрытии доказательств об НЛО

09 марта 2024, 16:24, ИА Амител

Неопознанный летающий объект / Фото: unsplash.com
Неопознанный летающий объект / Фото: unsplash.com

Доказательств посещения Земли инопланетянами по-прежнему нет, следует из 63-страничного отчета Пентагона, с которым ознакомился The New York Times.

Военные пришли к выводу, что большинство случаев наблюдения НЛО "были обычными объектами и явлениями, а также результатом неправильной идентификации".

Тем самым свидетельств внеземных технологий на планете не обнаружено.

Также в докладе оспорили утверждения бывших чиновников о том, что США якобы скрывают от общественности доказательства существования инопланетян или внеземных технологий. Тем не менее Пентагон продолжит расследование этих свидетельств и сообщит о дальнейших выводах во втором томе отчета.

В конце 2023 года миллиардер Илон Маск также заявил об отсутствии доказательств существования инопланетян. По мнению бизнесмена, по крайней мере в этой части галактики "мы единственные существа с сознанием".

США нло

Комментарии 4

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Гость

16:33:41 09-03-2024

есть ли жизнь на м Марсе, нам глубоко до пуговицы!

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Гость

17:26:11 09-03-2024

как это единственные? а как же котики?

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Гость

17:51:51 09-03-2024

А как же "джага-джага..

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Гость

18:28:04 09-03-2024

Инопланетяне *
Стопудово есть *
Вон смотрите чешут *
На работу в шесть

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