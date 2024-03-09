В Пентагоне рассказали, посещали ли Землю инопланетяне
Американские военные оспорили утверждения о якобы сокрытии доказательств об НЛО
09 марта 2024, 16:24, ИА Амител
Доказательств посещения Земли инопланетянами по-прежнему нет, следует из 63-страничного отчета Пентагона, с которым ознакомился The New York Times.
Военные пришли к выводу, что большинство случаев наблюдения НЛО "были обычными объектами и явлениями, а также результатом неправильной идентификации".
Тем самым свидетельств внеземных технологий на планете не обнаружено.
Также в докладе оспорили утверждения бывших чиновников о том, что США якобы скрывают от общественности доказательства существования инопланетян или внеземных технологий. Тем не менее Пентагон продолжит расследование этих свидетельств и сообщит о дальнейших выводах во втором томе отчета.
В конце 2023 года миллиардер Илон Маск также заявил об отсутствии доказательств существования инопланетян. По мнению бизнесмена, по крайней мере в этой части галактики "мы единственные существа с сознанием".
16:33:41 09-03-2024
есть ли жизнь на м Марсе, нам глубоко до пуговицы!
17:26:11 09-03-2024
как это единственные? а как же котики?
17:51:51 09-03-2024
А как же "джага-джага..
18:28:04 09-03-2024
Инопланетяне *
Стопудово есть *
Вон смотрите чешут *
На работу в шесть