Ячейку создали на Украине, организаторы внушали участникам, что бойцы ВСУ – это святые силы

27 декабря 2025, 12:31, ИА Амител

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали приблизительно 70 последователей экстремистской группы, практиковавших молитвы за благополучие Зеленского во время своих встреч.

По информации, полученной Shot, данная псевдорелигиозная организация зародилась на территории Украины. Ее создатели акцентировали внимание на расширении сознания, личностном и духовном росте, организовывали семинары и чтения, где якобы обучали исцелению. Однако на встречах члены секты занимались другим: обсуждали ситуацию в зоне проведения спецоперации и возносили молитвы за Зеленского.

Руководители группы убеждали собравшихся, что украинские военнослужащие представляют собой силы добра. Одно из подобных мероприятий, привлекшее более 70 участников из разных областей России, было остановлено сотрудниками силовых структур.

Предполагаемым лидером секты является Ольга Даутова, профессор и обладатель докторской степени в области педагогических наук, работающая в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.

В настоящее время в отношении задержанных лиц ведется проверка, рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье о распространении заведомо недостоверных сведений об использовании Вооруженных сил РФ, предусматривающей наказание до десяти лет лишения свободы.