В Петербурге задержали секту, молившуюся за здоровье Зеленского

Ячейку создали на Украине, организаторы внушали участникам, что бойцы ВСУ – это святые силы

27 декабря 2025, 12:31, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали приблизительно 70 последователей экстремистской группы, практиковавших молитвы за благополучие Зеленского во время своих встреч.

По информации, полученной Shot, данная псевдорелигиозная организация зародилась на территории Украины. Ее создатели акцентировали внимание на расширении сознания, личностном и духовном росте, организовывали семинары и чтения, где якобы обучали исцелению. Однако на встречах члены секты занимались другим: обсуждали ситуацию в зоне проведения спецоперации и возносили молитвы за Зеленского.

Руководители группы убеждали собравшихся, что украинские военнослужащие представляют собой силы добра. Одно из подобных мероприятий, привлекшее более 70 участников из разных областей России, было остановлено сотрудниками силовых структур.

Предполагаемым лидером секты является Ольга Даутова, профессор и обладатель докторской степени в области педагогических наук, работающая в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.

В настоящее время в отношении задержанных лиц ведется проверка, рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье о распространении заведомо недостоверных сведений об использовании Вооруженных сил РФ, предусматривающей наказание до десяти лет лишения свободы.

Найденные при аресте материалы / Фото: Telegram-канал

В Барнауле задержали группу сектантов-саентологов

Два известных барнаульских предпринимателя решили привлекать других бизнесменов к своему учению
Комментарии 8

Avatar Picture
гость

12:59:23 27-12-2025

Бред

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:14:45 27-12-2025

к сожалению, много у нас в стране "троянских коней"

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

13:34:54 27-12-2025

секта свидетелей зелебобы?

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:30:53 27-12-2025

видно, совсем дела плохи у окраинцев, что ведут такие практики)))

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:46:25 27-12-2025

Гость (14:30:53 27-12-2025) видно, совсем дела плохи у окраинцев, что ведут такие практи... давно понятно, что атм 404, уже года 3 как

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:17:03 27-12-2025

Гость (14:30:53 27-12-2025) видно, совсем дела плохи у окраинцев, что ведут такие практи... Если плохи, то чего четыре года топчемся на месте? Наши отцы и деды за это время Берлин взяли.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:35:57 28-12-2025

Гость (21:17:03 27-12-2025) Если плохи, то чего четыре года топчемся на месте? Наши отцы... бред несешь. ВОВ была войной с мобилизацией всего населения. А сейчас нет всеобщей мобилизации. В ВОВ воевали миллионами, не как сейчас. Если будет всеобщая моб., Украина за неделю ляжет. Зачем лишние жертвы?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:54:10 28-12-2025

СМЕРШ.

  -5 Нравится
Ответить
