В Барнауле задержали группу сектантов-саентологов

Два известных барнаульских предпринимателя решили привлекать других бизнесменов к своему учению

17 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Найденные при аресте материалы / Фото: Telegram-канал "112"
Найденные при аресте материалы / Фото: Telegram-канал "112"

В Алтайском крае правоохранительные органы задержали последователей саентологии, которые занимались проведением обучающих семинаров для управленцев компаний, сообщает Telegram-канал "112"

Следственные органы установили, что жители Барнаула, пользующиеся определенной известностью и финансовым благополучием, Науменко К. и Ступарь А., на протяжении длительного времени являются членами американской религиозной организации, известной как саентология. С целью расширения рядов организации они зарегистрировали ИП "Науменко".

Используя формат коучинговых сессий и консультаций, члены секты осуществляли "развивающие" тренинги для сотрудников и руководителей крупных предприятий региона, применяя методы управления, разработанные Л.Р. Хаббардом, основателем саентологии. Подвергшиеся такому воздействию работники и управленцы становились более управляемыми, чем могли воспользоваться заинтересованные лица.

В настоящее время по местам жительства и работы данных предпринимателей были проведены обыски, в ходе которых обнаружены религиозные символы, предметы, связанные с нежелательными некоммерческими организациями, а также литература экстремистского содержания. Возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности нежелательной НКО.

Барнаул полиция

Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

21:15:08 17-12-2025

Том Круз-то не зря сюда приезжал аж 2 раза!! типа в горный... дада

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:58:45 18-12-2025

Гость (21:15:08 17-12-2025) Том Круз-то не зря сюда приезжал аж 2 раза!! типа в горный..... Ну выглядит хорошо )

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:02:39 17-12-2025

чем только люди не занимаются!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

00:20:10 18-12-2025

Злодеи сайентологи. Поди нашпионили и душевной невинности управленцев лишали?!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:31:19 18-12-2025

А на что они рассчитывали , если официально саентология признана экстремистской и запрещена на территории России ? Так и до вступления в Алькайду недалеко ....

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:59 18-12-2025

Гость (07:31:19 18-12-2025) А на что они рассчитывали , если официально саентология при...
Это же одна из самых тупых сект. Вы хотите логического мышления от тех, кто верит, что некое "очищение" подарит им паранормальные способности?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бийчанин

10:03:13 18-12-2025

На крючке у саентологов был и Сергей Кириенко. Из его интервью: "когда я руководил Нижегородским отделением коммерческого банка, часть сотрудников банка проходила обучение в Хаббард-колледже. Более того, я сам записался на этот курс" Он упрекает Православную Церковь, что она вовремя не нашла его и не предупредила об опасности сайентологии ?!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:30 18-12-2025

Был у нас на работе в 2000-е годы последователь этой деструктивной коммерческой религии. Всё морковку жрал - каротин для мозга добывал. Послал его в один прекрасный момент.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:11 18-12-2025

Когда-то у них был офис на пр-те Ленина. около ТЦ Империя. Закрыли уже?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:05:13 18-12-2025

Гость (12:54:11 18-12-2025) Когда-то у них был офис на пр-те Ленина. около ТЦ Империя. З... Я помню, когда они на Титова, 1 сидели, ещё до запрета.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:04 18-12-2025

На Ленина 124 был киоск с Вывеской "Дианетика".

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:57 18-12-2025

Интересно, а книги Рона Хаббарда, не относящиеся к саентологии и дианетике (так-то он известный писатель-фантаст) запрещены или нет? А то мало ли..

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:33:13 19-12-2025

Гость (16:55:57 18-12-2025) Интересно, а книги Рона Хаббарда, не относящиеся к саентолог... да там и читать-то нечего, дешёвка для тупых

  0 Нравится
Ответить
