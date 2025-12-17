В Барнауле задержали группу сектантов-саентологов

Два известных барнаульских предпринимателя решили привлекать других бизнесменов к своему учению

17 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Найденные при аресте материалы / Фото: Telegram-канал "112"

В Алтайском крае правоохранительные органы задержали последователей саентологии, которые занимались проведением обучающих семинаров для управленцев компаний, сообщает Telegram-канал "112".

Следственные органы установили, что жители Барнаула, пользующиеся определенной известностью и финансовым благополучием, Науменко К. и Ступарь А., на протяжении длительного времени являются членами американской религиозной организации, известной как саентология. С целью расширения рядов организации они зарегистрировали ИП "Науменко".

Используя формат коучинговых сессий и консультаций, члены секты осуществляли "развивающие" тренинги для сотрудников и руководителей крупных предприятий региона, применяя методы управления, разработанные Л.Р. Хаббардом, основателем саентологии. Подвергшиеся такому воздействию работники и управленцы становились более управляемыми, чем могли воспользоваться заинтересованные лица.

В настоящее время по местам жительства и работы данных предпринимателей были проведены обыски, в ходе которых обнаружены религиозные символы, предметы, связанные с нежелательными некоммерческими организациями, а также литература экстремистского содержания. Возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности нежелательной НКО.