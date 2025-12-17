В Барнауле задержали группу сектантов-саентологов
Два известных барнаульских предпринимателя решили привлекать других бизнесменов к своему учению
17 декабря 2025, 19:00, ИА Амител
В Алтайском крае правоохранительные органы задержали последователей саентологии, которые занимались проведением обучающих семинаров для управленцев компаний, сообщает Telegram-канал "112".
Следственные органы установили, что жители Барнаула, пользующиеся определенной известностью и финансовым благополучием, Науменко К. и Ступарь А., на протяжении длительного времени являются членами американской религиозной организации, известной как саентология. С целью расширения рядов организации они зарегистрировали ИП "Науменко".
Используя формат коучинговых сессий и консультаций, члены секты осуществляли "развивающие" тренинги для сотрудников и руководителей крупных предприятий региона, применяя методы управления, разработанные Л.Р. Хаббардом, основателем саентологии. Подвергшиеся такому воздействию работники и управленцы становились более управляемыми, чем могли воспользоваться заинтересованные лица.
В настоящее время по местам жительства и работы данных предпринимателей были проведены обыски, в ходе которых обнаружены религиозные символы, предметы, связанные с нежелательными некоммерческими организациями, а также литература экстремистского содержания. Возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности нежелательной НКО.
Том Круз-то не зря сюда приезжал аж 2 раза!! типа в горный... дада
05:58:45 18-12-2025
23:02:39 17-12-2025
чем только люди не занимаются!
00:20:10 18-12-2025
Злодеи сайентологи. Поди нашпионили и душевной невинности управленцев лишали?!
07:31:19 18-12-2025
А на что они рассчитывали , если официально саентология признана экстремистской и запрещена на территории России ? Так и до вступления в Алькайду недалеко ....
15:35:59 18-12-2025
Это же одна из самых тупых сект. Вы хотите логического мышления от тех, кто верит, что некое "очищение" подарит им паранормальные способности?
10:03:13 18-12-2025
На крючке у саентологов был и Сергей Кириенко. Из его интервью: "когда я руководил Нижегородским отделением коммерческого банка, часть сотрудников банка проходила обучение в Хаббард-колледже. Более того, я сам записался на этот курс" Он упрекает Православную Церковь, что она вовремя не нашла его и не предупредила об опасности сайентологии ?!
10:30:30 18-12-2025
Был у нас на работе в 2000-е годы последователь этой деструктивной коммерческой религии. Всё морковку жрал - каротин для мозга добывал. Послал его в один прекрасный момент.
12:54:11 18-12-2025
Когда-то у них был офис на пр-те Ленина. около ТЦ Империя. Закрыли уже?
14:05:13 18-12-2025
16:50:04 18-12-2025
На Ленина 124 был киоск с Вывеской "Дианетика".
16:55:57 18-12-2025
Интересно, а книги Рона Хаббарда, не относящиеся к саентологии и дианетике (так-то он известный писатель-фантаст) запрещены или нет? А то мало ли..
14:33:13 19-12-2025
