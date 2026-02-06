В пригороде Барнаула 6 февраля временно отключат холодную воду из-за плановых работ

Специалисты проведут переврезку водопровода

06 февраля 2026, 09:34, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жителей села Власиха предупредили о плановых коммунальных работах, из-за которых 6 февраля будет временно ограничена подача холодной воды. Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", отключение затронет 74 объекта.

По информации ресурсоснабжающей организации, специалисты проведут переврезку водопровода диаметром 110 миллиметров на улице Спортивной, 1. Работы запланированы на пятницу, 6 февраля, в период с 10:00 до 19:00.

На это время холодное водоснабжение будет приостановлено в частных домах по адресам: улица Спортивная — дома с 1 по 17 и с 2 по 12; улица Садовая — дома с 1 по 27а и с 2 по 30; 1-й Садовый переулок — дома с 1 по 13 и с 4 по 10; 2-й Садовый переулок — дома 1, 4, 7 и 4; а также дом № 31а на улице Юбилейной.