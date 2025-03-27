В пригороде Барнаула частные дома останутся без холодной воды
Ограничения коснутся жителей села Власиха
27 марта 2025, 08:59, ИА Амител
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
27 марта некоторые жители села Власиха столкнутся с отсутствием холодного водоснабжения. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Ограничения связаны с плановыми работами: специалисты проведут врезку задвижки диаметром 80 мм по адресу: бульвар Мирный, 48.
С 09:00 до 17:00 холодной воды не будет в 19 частных домах по следующим адресам:
- улица Петербургская, 16,18;
- бульвар Мирный 30–62.
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