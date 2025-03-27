В пригороде Барнаула частные дома останутся без холодной воды

Ограничения коснутся жителей села Власиха

27 марта 2025, 08:59, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

27 марта некоторые жители села Власиха столкнутся с отсутствием холодного водоснабжения. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Ограничения связаны с плановыми работами: специалисты проведут врезку задвижки диаметром 80 мм по адресу: бульвар Мирный, 48.

С 09:00 до 17:00 холодной воды не будет в 19 частных домах по следующим адресам: