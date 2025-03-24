Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за некачественной воды в алтайском селе

Ранее в соцсетях появилась информация о воде со ржавчиной, осадками и неприятным запахом в селе Золотуха

24 марта 2025, 09:55, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за некачественной воды в селе Золотуха Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

Ранее информация о плохой воде в домах сельчан появилась в сообществе "Народный фронт". Местные жители рассказали, что, несмотря на отремонтированный водозаборный узел, вода из крана идет с примесями ржавчины, осадком и неприятным запахом. Из-за этого население Золотухи вынуждено набирать воду в роднике, который расположен в двух километрах от села.

В региональном Следкоме организовали процессуальную проверку. Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате ведомства.