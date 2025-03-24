Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за некачественной воды в алтайском селе
Ранее в соцсетях появилась информация о воде со ржавчиной, осадками и неприятным запахом в селе Золотуха
24 марта 2025, 09:55, ИА Амител
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за некачественной воды в селе Золотуха Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.
Ранее информация о плохой воде в домах сельчан появилась в сообществе "Народный фронт". Местные жители рассказали, что, несмотря на отремонтированный водозаборный узел, вода из крана идет с примесями ржавчины, осадком и неприятным запахом. Из-за этого население Золотухи вынуждено набирать воду в роднике, который расположен в двух километрах от села.
В региональном Следкоме организовали процессуальную проверку. Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате ведомства.
11:46:04 24-03-2025
Какое-то особое внимание у Бастрыкина к нам)))