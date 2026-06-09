В пригороде Барнаула запустят резервные скважины из-за жары

В нескольких поселках возможны временные перебои с напором холодной воды

09 июня 2026, 16:22, ИА Амител

Артезианский водозабор / Фото: пресс-служба водоканала / Владимир Вдовин

Из-за аномальной жары жители пригородных поселков Барнаула стали расходовать в несколько раз больше воды. В часы пик давление в системе холодного водоснабжения может временно снижаться, сообщили в компании "Росводоканал Барнаул".

Где возможны проблемы с напором

Сложности с водоснабжением могут возникать во Власихе, Октябрьском, Сибирской Долине, Лесном, Ягодном и Центральном. Артезианские скважины в этих населенных пунктах работают на предельной мощности.

Чтобы стабилизировать подачу воды, специалисты запускают резервное оборудование и перенастраивают действующие системы.

В селе Лебяжьем уже заменили насосы и готовят к работе дополнительную артезианскую скважину. В Сибирской Долине планируют задействовать более мощную скважину и установить новый частотный преобразователь. Устройство будет автоматически регулировать скорость работы насоса в зависимости от давления в сети.

В Лесном скважины, которые раньше включались поочередно, теперь работают одновременно с максимальной нагрузкой. Специалисты также настраивают автоматику.

Дополнительную скважину запускают во Власихе на улице Шаховской. В поселке Октябрьском корректируют работу регуляторов давления на водопроводных сетях.

«Специалисты "Росводоканал Барнаул" круглосуточно следят за давлением в сети, запускают дополнительные насосные агрегаты и скважины, чтобы вернуть комфортное давление в каждый дом. Мы прилагаем максимальные усилия для решения вопроса. В ближайшее время ситуация нормализуется», — рассказал главный инженер предприятия Евгений Чайкин.

Жителей попросили экономить воду в часы пик

Наибольшая нагрузка на систему водоснабжения приходится на утро и вечер. Водоканал рекомендует по возможности перенести полив садов и огородов на период с 11:00 до 15:00 либо на время после 22:00.

Стиральные и посудомоечные машины лучше включать ночью или в середине дня. Также жителям советуют заранее наполнять водой накопительные баки и не использовать одновременно несколько точек водоразбора. Например, не поливать участок во время наполнения бассейна.

В компании рассчитывают, что эти меры вместе с запуском резервного оборудования помогут быстрее восстановить стабильное давление в водопроводе.