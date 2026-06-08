На Павловском тракте в Барнауле появился арт-объект о ценности воды

"Росводоканал Барнаул" вместе с мэрией города создал масштабное панно, посвященное сохранению водных ресурсов

08 июня 2026, 12:00, ИА Амител

Панно на Павловском тракте / Фото: пресс-служба водоканала, Лилия Болатаева

В Барнауле на Павловском тракте рядом с многофункциональным центром появился новый арт-объект "Вода — жизнь". Масштабное панно создал "Росводоканал Барнаул" совместно с администрацией города, чтобы привлечь внимание жителей к бережному отношению к одному из самых важных природных ресурсов. Новое городское пространство оформлено в стиле современного графического минимализма. По задумке авторов, арт-объект должен не только украсить одну из главных транспортных магистралей краевой столицы, но и напомнить о том, насколько важна вода для человека и окружающей среды.

Забор превратили в единую историю

Автором эскиза стала художница Анастасия Петренко. По ее словам, задумка была в создании цельной композиции, которая органично впишется в пространство.

«Главной задачей было превратить длинный забор в цельную, гармоничную историю. Забор не плоский, и это стало основным вызовом. Чтобы избежать искажения пропорций, мы сознательно отказались от мелкой детализации в пользу крупных форм. Рельеф забора стал работать на проект, добавляя иллюстрации естественный объем. Горы, леса и водоемы плавно перетекают друг в друга. Геометричные формы и линии передают движение воды и порывы ветра. Это не просто рисунок, а единый живой поток, вовлекающий зрителя в бесконечный цикл жизни», — рассказала художница.

Для размещения арт-объекта выбрали ограждение на Павловском тракте — одной из самых оживленных улиц Барнаула. Здесь панно ежедневно будут видеть тысячи жителей и гостей города.

Бережное отношение к воде

В компании отмечают, что идея проекта связана с необходимостью сохранить водные ресурсы для будущих поколений.

«Этот арт-проект для нас — возможность сделать наш город комфортнее и при этом донести до жителей важные смыслы. В водоканале не понаслышке знают, сколько труда и вложений нужно, чтобы взять воду в природе, очистить ее до питьевого качества и доставить в дома. Вода — это жизнь. Поэтому каждая капля, которую мы сохраняем сегодня, — это возможность напоить целые поколения завтра», — подчеркнул генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

По данным специалистов, на пресную воду приходится лишь небольшая часть мировых запасов гидросферы, а изменение климата, загрязнение водоемов и рост населения постепенно сокращают доступность чистой питьевой воды. Избыточный забор воды из рек и озер также негативно влияет на экосистемы и биологическое разнообразие.

В "Росводоканал Барнаул" отмечают, что проект "Вода — жизнь" призван обратить внимание на вопросы разумного потребления и сохранения природных ресурсов.

Новый арт-объект уже стал одной из заметных городских локаций. Организаторы приглашают барнаульцев и гостей краевой столицы увидеть панно своими глазами и задуматься о том, что бережное отношение к воде начинается с простых ежедневных привычек.