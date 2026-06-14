В пруд в барнаульском парке "Изумрудный" начали подмешивать известь
Так администрация парка борется с водорослями
14 июня 2026, 18:05, ИА Амител
Фото: Telegram-канал Barnaul 22
В Барнауле в парке "Изумрудный" в пруд начали подмешивать известь — так администрация парка борется с водорослями, которые образовались в стоячей воде, пишет Telegram-канал Barnaul 22.
Соответствующую рекомендацию дали специалисты. «Известь не вредит обитателям, не нарушает баланс, дает кислород и активно борется с вредными микроорганизмами», — указано в публикации.
Сейчас вода в пруду местами обрела белесоватый окрас — это нормально. Сейчас известь добавляют в наиболее "заросшие" участки. Если метод окажется рабочим, веществом обработают весь пруд.
21:06:38 14-06-2026
Подумал, чтобы не купались. Облезут.
22:08:40 14-06-2026
почему- то не верится, что известь не вредит рыбкам, но надеюсь, что это делается под контролем специалистов.
07:01:19 15-06-2026
Очистка пруда известью (известкование) — это эффективный метод дезинфекции, регулирования кислотности (pH) и улучшения качества воды. Процедура позволяет уничтожить возбудителей болезней, нейтрализовать токсичные вещества и активизировать донные отложения, но требует строгого соблюдения дозировок, так как резкое повышение pH может быть опасно для рыбы.
07:03:32 15-06-2026
Борьба с ряской и водорослями
Периодическая обработка для подавления нежелательной растительности в летний период.
Дозировка: Используйте 100 г негашеной извести на 10 м² поверхности воды глубиной 1 метр.
Частота: Процедуру проводят два раза в месяц в течение всего лета.
Результат: Это способствует осаждению органики, осветлению воды и постепенному исчезновению ряски и насекомых-вредителей.
07:41:11 15-06-2026
убрать фосфаты и азот, поставить аэратор мощный, посадить растения, дающие кислород: роголистник, уруть, болотник, запустить хлореллу...
08:40:45 15-06-2026
Крокодила для активной жизни..
09:12:15 15-06-2026
Не известь, а карбид надо кидать.
11:47:25 15-06-2026
а не пробовали поселить в пруд тех кто ест водоросли - жуков водомерок например, раков, двухстворчатых ракушек, водяных червей, водных черепах, итд итп. Сыпать химию проще всего но это нездоровый процесс однозначно
12:01:06 15-06-2026
Холмс (11:47:25 15-06-2026) а не пробовали поселить в пруд тех кто ест водоросли - жуков... Водоросли это то что плавает в толще воды, от чего вода может быть зеленой и тд. А то что растет это водные растения.
12:40:25 15-06-2026
Негашеная известь - сильная щелочь.
И вопрос, как она дает кислород? Что-то мои химические знания протестуют.
14:17:31 15-06-2026
Гость (12:40:25 15-06-2026) Негашеная известь - сильная щелочь.И вопрос, как она дае... вы ихтиолог?? при чем тут вера? нужно ЗНАТЬ. и не ныть тут зазря
12:51:50 15-06-2026
а если пираний туда запустить??? они ведь 9 месяцев водоросил и траву в пруду есть будут а два месяца - всех кто в пруд сунется
14:18:07 15-06-2026
Гость (12:51:50 15-06-2026) а если пираний туда запустить??? они ведь 9 месяцев водороси... пираньи съедят кои а кои не смогут есть водоросли, и тогда всё, каюк
14:19:24 15-06-2026
НЕЛЬЗЯ там оставлять ондатру. она начнет рыть норы и грызть акватекстиль и озеро однажды за пару часов исчезнет, все рыбы погибнут. уберите оттуда ондатру!!! в речку в районе водозабора - там им рай
17:29:22 15-06-2026
хлорной известью обрабатывают скотомогильники. Ведь Изумрудный парк - это бывшее кладбище и скотомогильники. А в пруд попадают подземные воды со всего парка. По сути вода в пруду отравлена и потенциально опасна. И те кто купаются в нем - очень рискуют. Лишняя дезинфекция не помешает.