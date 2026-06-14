В пруд в барнаульском парке "Изумрудный" начали подмешивать известь

Так администрация парка борется с водорослями

14 июня 2026, 18:05, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Barnaul 22

В Барнауле в парке "Изумрудный" в пруд начали подмешивать известь — так администрация парка борется с водорослями, которые образовались в стоячей воде, пишет Telegram-канал Barnaul 22.

Соответствующую рекомендацию дали специалисты. «Известь не вредит обитателям, не нарушает баланс, дает кислород и активно борется с вредными микроорганизмами», — указано в публикации.

Сейчас вода в пруду местами обрела белесоватый окрас — это нормально. Сейчас известь добавляют в наиболее "заросшие" участки. Если метод окажется рабочим, веществом обработают весь пруд.