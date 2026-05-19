В парке "Изумрудный" ввели правило, позволяющее жителям соседних домов высыпаться

Потенциальных организаторов мероприятий попросили начинать свои события в обед

19 мая 2026, 11:29, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В парке "Изумрудный" изменили правила проведения массовых мероприятий на территории, запретив использовать звукоусиливающую аппаратуру до 11:00. Об этом руководитель общественного пространства Владислав Вакаев рассказал в своем Telegram-канале.

«Это связано с желанием создавать меньше неудобств жителям близлежащих домов. Как показывает наш опыт, раньше включать музыку не имеет смысла — посетителей в парке еще мало, а вот шум с утра, особенно в выходной, не дает людям выспаться», — пояснил Вакаев.

Потенциальных организаторов мероприятий попросили начинать свои события в обед и заканчивать ближе к вечеру, когда людей в парке больше всего.

Напомним, жалобы на шум в парке открыто стали обсуждать в мае 2025 года. Тогда предполагалось вообще отменить все масштабные мероприятия.

В итоге администрация "Изумрудного" провела голосование, по результатам которого праздники решили все-таки проводить, но при этом отказаться от самых шумных. В частности, скорректировали требования к мощности используемой аппаратуры и громкости звука на каждой из локаций.