В парке "Изумрудный" ввели правило, позволяющее жителям соседних домов высыпаться
Потенциальных организаторов мероприятий попросили начинать свои события в обед
19 мая 2026, 11:29, ИА Амител
В парке "Изумрудный" изменили правила проведения массовых мероприятий на территории, запретив использовать звукоусиливающую аппаратуру до 11:00. Об этом руководитель общественного пространства Владислав Вакаев рассказал в своем Telegram-канале.
«Это связано с желанием создавать меньше неудобств жителям близлежащих домов. Как показывает наш опыт, раньше включать музыку не имеет смысла — посетителей в парке еще мало, а вот шум с утра, особенно в выходной, не дает людям выспаться», — пояснил Вакаев.
Потенциальных организаторов мероприятий попросили начинать свои события в обед и заканчивать ближе к вечеру, когда людей в парке больше всего.
Напомним, жалобы на шум в парке открыто стали обсуждать в мае 2025 года. Тогда предполагалось вообще отменить все масштабные мероприятия.
В итоге администрация "Изумрудного" провела голосование, по результатам которого праздники решили все-таки проводить, но при этом отказаться от самых шумных. В частности, скорректировали требования к мощности используемой аппаратуры и громкости звука на каждой из локаций.
12:56:12 19-05-2026
Так после обеда самый сон!
16:48:06 19-05-2026
а как это соотносится с действующим законодательством?
16:59:06 19-05-2026
Нужно выселить недовольных жителей в село Старокопылово в заринской тайге, там они будут высыпаться каждый день.
21:18:48 19-05-2026
Гость (16:59:06 19-05-2026) Нужно выселить недовольных жителей в село Старокопылово в за...
Нет. В Старокопылово надо выселить всех понаехов, веселье у которых заключается только в диких криках под истеричную, так сказать, музыку.
22:26:17 19-05-2026
Гость (21:18:48 19-05-2026) Нет. В Старокопылово надо выселить всех понаехов, весель... Понаехов за сколько лет, тут процентов 50 таких))
21:13:15 19-05-2026
совсем уже обурели!!!
22:12:17 19-05-2026
Гость (21:13:15 19-05-2026) совсем уже обурели!!!... обу... что сделали? 🤣