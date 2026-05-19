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В парке "Изумрудный" ввели правило, позволяющее жителям соседних домов высыпаться

Потенциальных организаторов мероприятий попросили начинать свои события в обед

19 мая 2026, 11:29, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В парке "Изумрудный" изменили правила проведения массовых мероприятий на территории, запретив использовать звукоусиливающую аппаратуру до 11:00. Об этом руководитель общественного пространства Владислав Вакаев рассказал в своем Telegram-канале.

«Это связано с желанием создавать меньше неудобств жителям близлежащих домов. Как показывает наш опыт, раньше включать музыку не имеет смысла — посетителей в парке еще мало, а вот шум с утра, особенно в выходной, не дает людям выспаться», — пояснил Вакаев.

Потенциальных организаторов мероприятий попросили начинать свои события в обед и заканчивать ближе к вечеру, когда людей в парке больше всего.

Напомним, жалобы на шум в парке открыто стали обсуждать в мае 2025 года. Тогда предполагалось вообще отменить все масштабные мероприятия.

В итоге администрация "Изумрудного" провела голосование, по результатам которого праздники решили все-таки проводить, но при этом отказаться от самых шумных. В частности, скорректировали требования к мощности используемой аппаратуры и громкости звука на каждой из локаций.

Белка / Животные / Парк / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Парк "Изумрудный" парки
       

Комментарии 7

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Гость

12:56:12 19-05-2026

Так после обеда самый сон!

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гость

16:48:06 19-05-2026

а как это соотносится с действующим законодательством?

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Гость

16:59:06 19-05-2026

Нужно выселить недовольных жителей в село Старокопылово в заринской тайге, там они будут высыпаться каждый день.

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Гость

21:18:48 19-05-2026

Гость (16:59:06 19-05-2026) Нужно выселить недовольных жителей в село Старокопылово в за...
Нет. В Старокопылово надо выселить всех понаехов, веселье у которых заключается только в диких криках под истеричную, так сказать, музыку.

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гость

22:26:17 19-05-2026

Гость (21:18:48 19-05-2026) Нет. В Старокопылово надо выселить всех понаехов, весель... Понаехов за сколько лет, тут процентов 50 таких))

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Гость

21:13:15 19-05-2026

совсем уже обурели!!!

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Элен без ребят

22:12:17 19-05-2026

Гость (21:13:15 19-05-2026) совсем уже обурели!!!... обу... что сделали? 🤣

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