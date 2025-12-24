В рассекреченных файлах Эпштейна нашли упоминание любви Дональда Трампа к юным девушкам
В своем письме Эпштейн писал, что Трампу нравится проводить время с юными девушками, помогая им "раскрыть свой потенциал"
24 декабря 2025, 15:05, ИА Амител
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки обнародовало новую порцию материалов, касающихся дела финансиста Джеффри Эпштейна. Архив, размещенный на сайте американского ведомства, насчитывает более 30 тысяч страниц.
Среди новых документов особое внимание привлекает письмо, отправленное Эпштейном Ларри Нассару, бывшему врачу сборной США по гимнастике, отбывающему тюремное заключение за сексуальные преступления. Как сообщает CNN, в письме упоминается некий "наш президент".
Письмо, обнаруженное вскоре после кончины Эпштейна, по информации Минюста, содержит намеки на "влечение к молодым девушкам". В тексте подчеркивается общность взглядов адресата и автора в отношении молодых девушек. Хотя имя Трампа в письме прямо не фигурирует, CNN предполагает, что под "нашим президентом" подразумевается именно он.
Телеканал также обращает внимание на то, что письмо было отправлено через тюремную администрацию, и обстоятельства его доставки вызывают вопросы: адресат уже не находился по указанному адресу, поэтому конверт был помечен "для возврата отправителю". Несмотря на провокационный характер некоторых формулировок, в документе нет оснований для предъявления обвинений Трампу, отмечает CNN.
По заявлению Минюста США, внушительный объем опубликованных документов содержит множество "ложных и сенсационных" утверждений, переданных ФБР незадолго до президентских выборов 2020 года.
15:08:45 24-12-2025
И что? Многим старым придуркам нравятся молоденькие девушки.
15:15:07 24-12-2025
Трампу нравится проводить время с юными девушками -- за это его и не любят отдельная либеральная элита, у которой привествуется проводить время с юношами
16:20:51 24-12-2025
нормальный мужик - к сожаления сейчас редкость...
16:28:21 24-12-2025
А какие девушки должны нравиться, старенькие что-ли ? Конечно молодые, но не дети, без перекосов в педофилию. Сформировавшаяся молодая девушка всегда будет самой привлекательной в сексуальном плане для любого нормального мужчины независимо от его возраста.
16:41:34 24-12-2025
Так и запишем: Трамп - нормальный.
16:56:23 24-12-2025
Гимнастки?
17:00:14 24-12-2025
Гость (16:56:23 24-12-2025) Гимнастки?... А они что, не бабы?
22:24:39 24-12-2025
Гость (17:00:14 24-12-2025) А они что, не бабы?... ты не понял
11:28:30 25-12-2025
Гость (16:56:23 24-12-2025) Гимнастки?...
Дык она уже не была молодой. А вот девчонка с календаря вроде еще в универе училась на тот момент
12:04:29 25-12-2025
Было бы удивительно, если здоровый мужчина воспылал любовью к рогатому скоту.