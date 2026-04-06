В Алтайском заповеднике сфотографировали первых проснувшихся медведей

Весенний период в заповеднике — это время активных изменений в природе

06 апреля 2026, 12:03, ИА Амител

Фото: Роман и Татьяна Воробьевы / Алтайский заповедник

В Алтайском заповеднике зафиксировали первые выходы бурых медведей из спячки — животных удалось не только заметить, но и снять на камеру. Это один из главных признаков того, что весна в регионе окончательно вступает в свои права.

Как сообщили в Алтайском биосферном заповеднике, первые сигналы о пробуждении косолапых поступили еще в конце марта. Теперь же животных удалось запечатлеть на фото: кадры сделали Роман и Татьяна Воробьевы.

На снимках видно, что медведи уже активно передвигаются по территории и осваивают открывшиеся после зимы участки. По наблюдениям сотрудников заповедника, животные находятся в нормальном состоянии после зимовки и ведут себя спокойно.

Пробуждение хищников совпало с активным таянием снега на солнечных склонах прителецкой тайги. В это же время на тех же территориях замечены и другие обитатели — маралы и косули, которые также выходят на весенние кормовые участки.

Специалисты отмечают, что весенний период в заповеднике — это время активных изменений в природе, когда после зимней паузы начинается оживление экосистемы.

