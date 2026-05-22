В Республике Алтай ищут подрядчика для организации отдыха детей-сирот
Максимальная стоимость контракта составляет 2,3 миллиона рублей
22 мая 2026, 14:07, ИА Амител
В Республике Алтай объявили поиск подрядчика для организации летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующий контракт размещен на портале ЕИС "Закупки". Заказчиком выступает Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Очаг".
Согласно условиям контракта, оздоровительная смена должна пройти в одном из санаторно-оздоровительных учреждений Республики Алтай или Алтайского края и продлиться не менее 14 дней.
Планируется, что участие в программе примут 79 детей в возрасте от 11 до 14 лет.
Максимальная стоимость контракта составляет 2,3 миллиона рублей. Финансирование предусмотрено за счет бюджета Республики Алтай.
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