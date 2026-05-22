В Республике Алтай ищут подрядчика для организации отдыха детей-сирот

Максимальная стоимость контракта составляет 2,3 миллиона рублей

22 мая 2026, 14:07, ИА Амител

Детский лагерь / Фото: из архива amic.ru

В Республике Алтай объявили поиск подрядчика для организации летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующий контракт размещен на портале ЕИС "Закупки". Заказчиком выступает Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Очаг".

Согласно условиям контракта, оздоровительная смена должна пройти в одном из санаторно-оздоровительных учреждений Республики Алтай или Алтайского края и продлиться не менее 14 дней.

Планируется, что участие в программе примут 79 детей в возрасте от 11 до 14 лет.

Максимальная стоимость контракта составляет 2,3 миллиона рублей. Финансирование предусмотрено за счет бюджета Республики Алтай.