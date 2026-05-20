Крупный пожар площадью 300 квадратных метров произошел в детском лагере Барнаула

В ликвидации возгорания участвовали 40 человек личного состава

20 мая 2026, 10:47, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле вечером 19 мая произошел крупный пожар на территории детского оздоровительного лагеря на шоссе Ленточный Бор. Возгорание охватило административное здание. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. По данным ведомства, в момент происшествия детей в лагере не было.

Изначально площадь пожара оценивалась в 140 квадратных метров. На месте работали 35 пожарных и восемь единиц техники.

Позже в МЧС уточнили, что пожар удалось локализовать на площади около 300 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали уже 40 человек личного состава.

Из-за сильного задымления к тушению привлекли шесть звеньев газодымозащитной службы. Также дополнительно были задействованы силы Барнаульского лесничества и пожарный поезд.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.