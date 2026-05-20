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Крупный пожар площадью 300 квадратных метров произошел в детском лагере Барнаула

В ликвидации возгорания участвовали 40 человек личного состава

20 мая 2026, 10:47, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле вечером 19 мая произошел крупный пожар на территории детского оздоровительного лагеря на шоссе Ленточный Бор. Возгорание охватило административное здание. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю. По данным ведомства, в момент происшествия детей в лагере не было.

Изначально площадь пожара оценивалась в 140 квадратных метров. На месте работали 35 пожарных и восемь единиц техники.

Позже в МЧС уточнили, что пожар удалось локализовать на площади около 300 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали уже 40 человек личного состава.

Из-за сильного задымления к тушению привлекли шесть звеньев газодымозащитной службы. Также дополнительно были задействованы силы Барнаульского лесничества и пожарный поезд.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Барнаул Пожары дети
       

Комментарии 12

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Гость

10:55:43 20-05-2026

Нихрена себе...

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Гость

11:11:28 20-05-2026

вот и отправь ребенка в лагерь

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Гость

11:13:14 20-05-2026

лагерь Дружных?? не мудрено этот лагерь полный пи...

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Вежливый человек

15:21:38 20-05-2026

Гость (11:13:14 20-05-2026) лагерь Дружных?? не мудрено этот лагерь полный пи...... Не угадал. Лагерь "Соснярок",

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Гость

11:17:40 20-05-2026

Года три назад в данном лагере ребенок провел 2 дня - позвонил , его сильно ударили палкой по голове рассекли кожу возили зашивать.. В его смену завезли 3 группы детдомовцев всех возрастов - полный аут. Мы приехали рано утром в лагере НИКОГО.. один охранник где то бродил, кое как нашли директора, зама пьяные в дупель - что случилось и почему ребенку не оказали мед помощь никто не смог объяснить. Отстойный лагерь.

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Вежливый человек

15:22:05 20-05-2026

Гость (11:17:40 20-05-2026) Года три назад в данном лагере ребенок провел 2 дня - позвон... В "Соснячке"?

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не мудренно

12:59:23 20-05-2026

застройщикам земельки не хватает, нового собственника найдут очень быстро...

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Гость

13:13:04 20-05-2026

В советские годы в Дружных в августе спортсменов отправляли. Целебный воздух,недалеко от Барнаула, есть где искупаться и много места для тренировок.

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Горожанин

13:24:31 20-05-2026

Гость (13:13:04 20-05-2026) В советские годы в Дружных в августе спортсменов отправляли.... Нужно всплакнуть?

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Гость

14:52:24 20-05-2026

Горожанин (13:24:31 20-05-2026) Нужно всплакнуть? ... Порадоваться за сегодняшние времена.

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Гость

14:38:49 20-05-2026

Гость (13:13:04 20-05-2026) В советские годы в Дружных в августе спортсменов отправляли.... И с соседего неблагополучного района приходили драться. Причем больше и старше, только с тренерами можно было вывезти, но их они боялись и убегали. Девчонки любили с нами танцевать, а мы в 13 лет ни хрена не соображали

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Вежливый человек

15:22:43 20-05-2026

Гость (13:13:04 20-05-2026) В советские годы в Дружных в августе спортсменов отправляли.... А Дружных тут причем?

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