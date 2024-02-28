В Роскомнадзоре прокомментировали новость о блокировке сообщества Steam в России

Ресурс уже выполнил требования и из реестра запрещенных его убрали

28 февраля 2024, 06:40, ИА Амител

Человек за ноутбуком / Фото: unsplash.com

Роскомнадзор не ограничивал доступ к сайту сообщества Steam на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее СМИ писали, что ресурс популярной платформы для распространения компьютерных игр добавили в список запрещенных сайтов по решению МВД. При этом конкретная причина не указывалась.

В ведомстве рассказали, что одна из страниц сообщества оказалась в реестре запрещенных сайтов из-за распространения на ней информации о способах изготовления наркотиков. Интернет-ресурс выполнил требования и удалил информацию, после чего его исключили из реестра.

Блокировки при этом не вводилось.