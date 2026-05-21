В Роспотребнадзоре назвали самых опасных клещей для россиян

Европейские лесные, таежные и луговые (собачьи) клещи — главные переносчики инфекций

21 мая 2026, 11:41, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Ведущий эксперт лаборатории CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с РИА Новости рассказал, какие клещи представляют наибольшую угрозу для здоровья россиян.

«На территории России наибольшее эпидемиологическое значение в качестве переносчиков опасных для человека инфекций имеют европейский лесной клещ, таежный клещ и луговой (собачий) клещ», — пояснил специалист.

По его словам, в южных регионах — в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области — встречаются клещи рода Hyalomma. Они способны переносить вирус лихорадки Крым-Конго.