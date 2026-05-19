Врач назвала вакцинацию самым эффективным способом защиты от клещевого энцефалита
Репелленты и закрытая одежда помогают избежать укуса, но не спасут, если клещ все-таки укусил и был заражен
19 мая 2026, 15:15, ИА Амител
Для эффективной защиты от клещевого энцефалита и создания стойкого иммунитета необходимо пройти полный курс вакцинации, который включает три инъекции, заявила в беседе с РИА Новости врач-инфекционист Елена Мескина.
«На сегодняшний день не существует действенных методов лечения клещевого энцефалита. Единственным способом профилактики является вакцинация, доступная для всех желающих. Полный курс прививок, состоящий из трех уколов, обычно занимает не менее полугода: первые две дозы вводятся с интервалом примерно в месяц, а третья — через полгода после второй», — добавила она.
Мескина отметила, что количество регионов в России, где клещевой энцефалит является эндемичным заболеванием, остается неизменным из года в год. К таким территориям относятся Сибирь, Дальний Восток и северные районы страны.
Особое внимание врач уделила людям, чья работа связана с животноводством или часто требует пребывания на открытом воздухе. Они находятся в зоне повышенного риска и обязательно должны пройти вакцинацию.
Также специалист рекомендовала заранее позаботиться о защите всем, кто планирует поездку в эндемичный регион, и сделать все необходимые прививки.
Ранее amic.ru писал, что "Новые люди" предлагают усилить защиту от клещей в Алтайском крае.
16:10:01 19-05-2026
Замечательно! Только вакцины нет в поликлинике. Ни платно, ни бесплатно.
17:05:23 19-05-2026
В страховой компании Ресомед всегда есть.
Уже лет 15 ставим там. Начали еще в Аскомед.
17:45:55 19-05-2026
Клещей вы боитесь а автомобилей нет.
Клещ относительно безопасен, даже в весьма энцефалитном Приморском крае клещей принято соскребать с тела ножом либо ножницами. Сельские сибирские жители в принципе ещё не настолько одичали что бы бежать ставить прививку после каждого укуса клеща. От клещей есть весьма существенная польза в виде микроэлементов для почвы поэтому странно видеть что их так усердно травят в урбанизированных районах. Лучше бы привили им какую нибудь избирательную болезнь типо миксоматоза чем уничтожать вместе с клещами всех насекомых вподряд.
18:18:36 19-05-2026
За грибы (17:45:55 19-05-2026) Клещей вы боитесь а автомобилей нет.Клещ относительно бе... Вы видели выжившего переболевшего КЭ? Полупарализованный с поражением мозга. Это необратимые нарушения в неврологии, после инсульта люди восстанавливаются, а здесь ноль шансов.
02:08:18 20-05-2026
Гость (18:18:36 19-05-2026) Вы видели выжившего переболевшего КЭ? Полупарализованный с п... Меня клещи постоянно кусают и я никогда не воспринимал это всерьёз. Хотя я городской житель и у меня вследствии этого явно ослабленн иммунитет по сравнению с таежниками или сельскими жителями глубинки. Есть вещи намного более опасные чем клещи - например автомобили или современные лекарства.