Репелленты и закрытая одежда помогают избежать укуса, но не спасут, если клещ все-таки укусил и был заражен

19 мая 2026, 15:15, ИА Амител

Вакцинация / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Для эффективной защиты от клещевого энцефалита и создания стойкого иммунитета необходимо пройти полный курс вакцинации, который включает три инъекции, заявила в беседе с РИА Новости врач-инфекционист Елена Мескина.

«На сегодняшний день не существует действенных методов лечения клещевого энцефалита. Единственным способом профилактики является вакцинация, доступная для всех желающих. Полный курс прививок, состоящий из трех уколов, обычно занимает не менее полугода: первые две дозы вводятся с интервалом примерно в месяц, а третья — через полгода после второй», — добавила она.

Мескина отметила, что количество регионов в России, где клещевой энцефалит является эндемичным заболеванием, остается неизменным из года в год. К таким территориям относятся Сибирь, Дальний Восток и северные районы страны.

Особое внимание врач уделила людям, чья работа связана с животноводством или часто требует пребывания на открытом воздухе. Они находятся в зоне повышенного риска и обязательно должны пройти вакцинацию.

Также специалист рекомендовала заранее позаботиться о защите всем, кто планирует поездку в эндемичный регион, и сделать все необходимые прививки.

Ранее amic.ru писал, что "Новые люди" предлагают усилить защиту от клещей в Алтайском крае.