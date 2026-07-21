В Роспотребнадзоре рассказали о рисках заражения легионеллезом через фильтры кондиционера

Заражение происходит при вдыхании мелкодисперсных капель воды, содержащих бактерии Legionella

21 июля 2026, 07:36, ИА Амител

Кондиционер на работе / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Несвоевременная замена загрязненных фильтров в системах централизованного кондиционирования может повысить риск заражения легионеллезом. Об этом сообщил Роспотребнадзор, комментируя вспышку заболевания в Нью-Йорке, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, в районе Верхний Ист-Сайд зарегистрировано 72 подтвержденных случая легионеллеза. Более 50 заболевших были госпитализированы, также сообщается о двух погибших.

В Роспотребнадзоре напомнили, что заражение происходит при вдыхании мелкодисперсных капель воды, содержащих бактерии Legionella. Источниками инфекции могут стать системы горячего водоснабжения, бассейны, аквапарки, а также централизованные системы кондиционирования воздуха, если их обслуживание проводится ненадлежащим образом.

Ведомство отмечает, что для предотвращения подобных рисков в России ведется постоянный контроль качества воды в системах холодного и горячего водоснабжения.

Специалисты также рекомендуют регулярно обслуживать водные системы: очищать и дезинфицировать их, своевременно менять фильтры, не допускать застоя воды в редко используемых кранах и устранять любые протечки.

Легионеллез, также известный как болезнь легионеров, — инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Legionella pneumophila. Микроорганизм встречается в природных водоемах и почве, однако представляет опасность при размножении в искусственных водных системах. При этом от человека к человеку болезнь не передается.