Россияне стали чаще страдать от "кондиционерной аллергии" летом
Неправильное пользование устройством может привести к бронхиальной астме
20 июля 2026, 14:35, ИА Амител
Россияне стали чаще страдать от "кондиционерной аллергии" в летний сезон, сообщает Baza. По информации интернет-издания, реакция может привести к риниту, бронхиальной астме и конъюнктивиту.
«Число обращений с аллергической реакцией "непонятного происхождения" действительно увеличилось. В пяти из десяти случаев это "кондиционерная аллергия"», — подтвердила аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова.
К "аллергии" приводят накопленные загрязнения. Сам кондиционер не провоцирует недомогание, но создает благоприятную среду для появления и размножения бактерий, плесени и грибков. Постоянная работа устройства и редкая чистка усугубляют ситуацию: в пыли с 70%-ной вероятностью заводятся пылевые клещи, которые способны вызвать круглогодичную бытовую аллергию.
Врач отмечает, что в зоне риска находятся прежде всего офисные работники: они все чаще жалуются на внезапную отечность носа, чихание и кашель. Многие по ошибке связывают это состояние с заражением вирусными инфекциями или цветением деревьев.
«Аллергия не проявится сразу. Как правило, это происходит к концу рабочего дня. Самый распространенный симптом — зуд, покраснение или слезоточивость глаз. Отек слизистой носа — также явный маркер "кондиционерной аллергии"», — подчеркнула эксперт.
Для минимизации реакции организма рекомендуется чистить фильтры кондиционера каждые две-четыре недели, поддерживать влажность воздуха в районе 40–60%, регулярно проветривать и не переохлаждать помещение — слишком холодный воздух раздражает слизистые.
14:39:39 20-07-2026
болезнь легионеров - бактериальная, а не вирусная или пыльцовая, и это не аллергия.
16:36:55 20-07-2026
бгг (14:39:39 20-07-2026) болезнь легионеров - бактериальная, а не вирусная или пыльцо... Миф о том, что любой кондиционер распространяет эту бактерию, остался со времен первой вспышки в 1976 году. Тогда источником стали гигантские промышленные центральные системы охлаждения старого типа, работавшие на воде. В современных бытовых устройствах принцип работы совершенно иной