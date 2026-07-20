Неправильное пользование устройством может привести к бронхиальной астме

20 июля 2026, 14:35, ИА Амител

Кондиционер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Россияне стали чаще страдать от "кондиционерной аллергии" в летний сезон, сообщает Baza. По информации интернет-издания, реакция может привести к риниту, бронхиальной астме и конъюнктивиту.

«Число обращений с аллергической реакцией "непонятного происхождения" действительно увеличилось. В пяти из десяти случаев это "кондиционерная аллергия"», — подтвердила аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова.

К "аллергии" приводят накопленные загрязнения. Сам кондиционер не провоцирует недомогание, но создает благоприятную среду для появления и размножения бактерий, плесени и грибков. Постоянная работа устройства и редкая чистка усугубляют ситуацию: в пыли с 70%-ной вероятностью заводятся пылевые клещи, которые способны вызвать круглогодичную бытовую аллергию.

Врач отмечает, что в зоне риска находятся прежде всего офисные работники: они все чаще жалуются на внезапную отечность носа, чихание и кашель. Многие по ошибке связывают это состояние с заражением вирусными инфекциями или цветением деревьев.

«Аллергия не проявится сразу. Как правило, это происходит к концу рабочего дня. Самый распространенный симптом — зуд, покраснение или слезоточивость глаз. Отек слизистой носа — также явный маркер "кондиционерной аллергии"», — подчеркнула эксперт.

Для минимизации реакции организма рекомендуется чистить фильтры кондиционера каждые две-четыре недели, поддерживать влажность воздуха в районе 40–60%, регулярно проветривать и не переохлаждать помещение — слишком холодный воздух раздражает слизистые.