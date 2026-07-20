К числу основных проявлений специалист отнесла резкое повышение температуры тела, сильную слабость, головокружение, тошноту и спутанность сознания

20 июля 2026, 16:20, ИА Амител

Тепловой удар / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Летом многие сталкиваются с чувством слабости, головной болью и головокружением, полагая, что это просто реакция на жару. Однако за подобными симптомами может скрываться тепловой удар — опасное состояние, при котором организм перестает справляться с перегревом, сообщила "Газете.ru" терапевт "СМ-Клиники" Юнна Розонова.

Врач пояснила, что тепловой удар может возникнуть не только под палящим солнцем, но и в душном помещении, автомобиле без кондиционера или при интенсивных физических нагрузках в жару.

По словам специалиста, первые признаки теплового удара включают сильную слабость, головную боль, головокружение, тошноту, учащенное сердцебиение и ощущение перегрева.

«Температура может подниматься выше 39–40 градусов. С ухудшением состояния появляются спутанность сознания, нарушение координации, заторможенность, а в тяжелых случаях — потеря сознания и судороги. Эти неврологические симптомы отличают тепловой удар от обычного перегрева», — подчеркнула терапевт.

При появлении первых признаков теплового удара необходимо как можно скорее прекратить воздействие жары. Человека нужно перенести в прохладное место или тень, снять лишнюю одежду, обеспечить приток свежего воздуха и приступить к охлаждению организма.

«Для этого можно использовать влажные прохладные полотенца, обтирание водой или холодные компрессы на шею, подмышечные впадины и паховые складки. Если человек в сознании и может глотать, давайте ему прохладную воду небольшими порциями», — посоветовала Розонова.

Она также отметила распространенные ошибки, которых следует избегать. Не рекомендуется резко охлаждать человека ледяной водой или помещать в ванну со льдом, так как это может вызвать спазм сосудов и ухудшить теплоотдачу. Также не стоит давать алкоголь, крепкий кофе или энергетические напитки, поскольку они усиливают обезвоживание. Если у человека обморок или спутанное сознание, не пытайтесь напоить его — это опасно, так как жидкость может попасть в дыхательные пути.