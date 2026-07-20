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Врач рассказала, какие симптомы говорят о тепловом ударе

К числу основных проявлений специалист отнесла резкое повышение температуры тела, сильную слабость, головокружение, тошноту и спутанность сознания

20 июля 2026, 16:20, ИА Амител

Тепловой удар / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Тепловой удар / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Летом многие сталкиваются с чувством слабости, головной болью и головокружением, полагая, что это просто реакция на жару. Однако за подобными симптомами может скрываться тепловой удар — опасное состояние, при котором организм перестает справляться с перегревом, сообщила "Газете.ru" терапевт "СМ-Клиники" Юнна Розонова.

Врач пояснила, что тепловой удар может возникнуть не только под палящим солнцем, но и в душном помещении, автомобиле без кондиционера или при интенсивных физических нагрузках в жару.

По словам специалиста, первые признаки теплового удара включают сильную слабость, головную боль, головокружение, тошноту, учащенное сердцебиение и ощущение перегрева.

«Температура может подниматься выше 39–40 градусов. С ухудшением состояния появляются спутанность сознания, нарушение координации, заторможенность, а в тяжелых случаях — потеря сознания и судороги. Эти неврологические симптомы отличают тепловой удар от обычного перегрева», — подчеркнула терапевт.

При появлении первых признаков теплового удара необходимо как можно скорее прекратить воздействие жары. Человека нужно перенести в прохладное место или тень, снять лишнюю одежду, обеспечить приток свежего воздуха и приступить к охлаждению организма.

«Для этого можно использовать влажные прохладные полотенца, обтирание водой или холодные компрессы на шею, подмышечные впадины и паховые складки. Если человек в сознании и может глотать, давайте ему прохладную воду небольшими порциями», — посоветовала Розонова.

Она также отметила распространенные ошибки, которых следует избегать. Не рекомендуется резко охлаждать человека ледяной водой или помещать в ванну со льдом, так как это может вызвать спазм сосудов и ухудшить теплоотдачу. Также не стоит давать алкоголь, крепкий кофе или энергетические напитки, поскольку они усиливают обезвоживание. Если у человека обморок или спутанное сознание, не пытайтесь напоить его — это опасно, так как жидкость может попасть в дыхательные пути.

«Если температура не снижается, человек теряет сознание, у него появляются судороги, сильная спутанность сознания или симптомы не уменьшаются, безотлагательно вызовите скорую помощь. Тепловой удар требует немедленного медицинского вмешательства», — заключила Розонова.

Пляж / Фото: amic.ru

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Комментарии 5

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Шинник

16:28:54 20-07-2026

кто не был - тот будет.
кто был - не забудет
@ ашк

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Мусик

16:31:46 20-07-2026

хорошая картинка - все пройдут мимо, даже никто не пожалеет и не приголубит

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Шинник

16:45:33 20-07-2026

Мусик (16:31:46 20-07-2026) хорошая картинка - все пройдут мимо, даже никто не пожалеет ...
а зачем ?
Кто она ?!
"Я" её знаю ?!
наркоманка ? бомжиха ?
............

только на сердобольных и на пенсионерах держится этот мир ...

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Гость

18:52:28 20-07-2026

Шинник (16:45:33 20-07-2026) а зачем ?Кто она ?!"Я" её знаю ?!наркоманка ...
Вы пенсионеров давно видели? Там половина матом обложит, что на дороге валяется и пройти мешает

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Мусик

20:25:21 20-07-2026

Гость (18:52:28 20-07-2026) Вы пенсионеров давно видели? Там половина матом обложит,... могут

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