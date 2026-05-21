В России банкам рекомендовали тщательнее проверять происхождение крупных сумм у клиентов
Дополнительные меры контроля не затронут клиентов-физлиц, по которым у банка уже есть подтвержденная информация о финансовом положении
21 мая 2026, 22:07, ИА Амител
Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных денег. По мнению регулятора, такие операции могут использоваться для легализации преступных доходов и других незаконных целей, пишет РИА Новости.
В сообщении ЦБ говорится, что банкам следует ежедневно анализировать операции клиентов и обращать особое внимание на признаки подозрительных транзакций как со стороны физических лиц, так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
При этом в регуляторе подчеркнули, что дополнительные меры контроля не затронут клиентов-физлиц, по которым у банка уже есть подтвержденная информация о финансовом положении, деловой репутации и происхождении денежных средств.
В Центробанке отметили, что предложенные подходы соответствуют рекомендациям FATF — международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. В частности, речь идет о необходимости проверки источников происхождения денежных средств при проведении финансового мониторинга клиентов.
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