НОВОСТИЭкономика

В России банкам рекомендовали тщательнее проверять происхождение крупных сумм у клиентов

Дополнительные меры контроля не затронут клиентов-физлиц, по которым у банка уже есть подтвержденная информация о финансовом положении

21 мая 2026, 22:07, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru
Банк России / Фото: amic.ru

Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных денег. По мнению регулятора, такие операции могут использоваться для легализации преступных доходов и других незаконных целей, пишет РИА Новости.

В сообщении ЦБ говорится, что банкам следует ежедневно анализировать операции клиентов и обращать особое внимание на признаки подозрительных транзакций как со стороны физических лиц, так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом в регуляторе подчеркнули, что дополнительные меры контроля не затронут клиентов-физлиц, по которым у банка уже есть подтвержденная информация о финансовом положении, деловой репутации и происхождении денежных средств.

В Центробанке отметили, что предложенные подходы соответствуют рекомендациям FATF — международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. В частности, речь идет о необходимости проверки источников происхождения денежных средств при проведении финансового мониторинга клиентов.

Выписка по счету / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Комментарии 3

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Гость

23:20:22 21-05-2026

А есть какие-то законодательные нормы по которым я обязан объяснять банку происхождение денег?

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Гость

05:50:28 22-05-2026

Что такое крупная сумма? Задолбали загадками

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Змей

11:15:36 22-05-2026

Гость (05:50:28 22-05-2026) Что такое крупная сумма? Задолбали загадками... Всё, что выше цены 0,5 литра водки!

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