Банки усилят проверки счетов россиян с оборотом свыше 2,4 млн рублей

Для большинства добросовестных клиентов банков изменения окажутся практически незаметными

20 мая 2026, 18:33, ИА Амител

Выписка по счету / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России с 2027 года при открытии банковских вкладов может стать обязательным указание ИНН. Нововведение связано с запуском платформы "Антидроп", которая предназначена для борьбы с мошенническими схемами и нелегальным оборотом средств. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал эксперт Максим Гмыря. По словам специалиста, новая система должна повысить прозрачность финансовых операций и усилить контроль за движением денег.

Как отметил Гмыря, особое внимание банки и регуляторы будут уделять счетам с годовым оборотом свыше 2,4 миллиона рублей. Именно такие операции, по его оценке, будут чаще попадать под дополнительный контроль.

Эксперт пояснил, что привязка вкладов к ИНН позволит быстрее выявлять подозрительные транзакции, схемы уклонения от налогов и деятельность так называемых дропперов — людей, через чьи счета проходят чужие средства.

При этом для большинства добросовестных клиентов банков изменения окажутся практически незаметными. По сути, речь идет лишь о добавлении еще одного поля в анкете при оформлении вклада.

Гмыря также подчеркнул, что банки смогут запрашивать пояснения у клиентов при большом количестве мелких переводов. Однако прозрачные сборы средств на общественные нужды, по его словам, не должны вызывать претензий.

В то же время скрытую предпринимательскую деятельность, которая ранее велась без регистрации и уплаты налогов, станет значительно сложнее скрывать.