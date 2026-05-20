Банки усилят проверки счетов россиян с оборотом свыше 2,4 млн рублей
Для большинства добросовестных клиентов банков изменения окажутся практически незаметными
20 мая 2026, 18:33, ИА Амител
В России с 2027 года при открытии банковских вкладов может стать обязательным указание ИНН. Нововведение связано с запуском платформы "Антидроп", которая предназначена для борьбы с мошенническими схемами и нелегальным оборотом средств. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал эксперт Максим Гмыря. По словам специалиста, новая система должна повысить прозрачность финансовых операций и усилить контроль за движением денег.
Как отметил Гмыря, особое внимание банки и регуляторы будут уделять счетам с годовым оборотом свыше 2,4 миллиона рублей. Именно такие операции, по его оценке, будут чаще попадать под дополнительный контроль.
Эксперт пояснил, что привязка вкладов к ИНН позволит быстрее выявлять подозрительные транзакции, схемы уклонения от налогов и деятельность так называемых дропперов — людей, через чьи счета проходят чужие средства.
При этом для большинства добросовестных клиентов банков изменения окажутся практически незаметными. По сути, речь идет лишь о добавлении еще одного поля в анкете при оформлении вклада.
Гмыря также подчеркнул, что банки смогут запрашивать пояснения у клиентов при большом количестве мелких переводов. Однако прозрачные сборы средств на общественные нужды, по его словам, не должны вызывать претензий.
В то же время скрытую предпринимательскую деятельность, которая ранее велась без регистрации и уплаты налогов, станет значительно сложнее скрывать.
18:51:51 20-05-2026
Да конечно всё это будет незаметно. А потом наши алгоритмы посчитали ваши операции подозрительными. У меня так было когда 5 тысяч себе с одной карты на другую перевёл. Перевод заморозили, карту заблокировали и минут 30 я доказывал сотруднице банка с интеллектом пылесоса, что я не под влиянием мошенников и не спонсирую терроризм
20:30:39 20-05-2026
Надеюсь к 2027 году что-нибудь изменится в лучшую сторону…
22:54:41 20-05-2026
на картинке типичный русский парень!?...