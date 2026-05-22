В России хотят сохранить пособия многодетным при превышении дохода

Выплата будет сохраняться еще на 12 месяцев

22 мая 2026, 13:18, ИА Амител

Выплаты / Дети / Выплаты за ребенка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Многодетные семьи в России смогут сохранить единое пособие при небольшом превышении установленного уровня дохода. Об этом РИА Новости сообщила заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

Новая норма вступает в силу 22 мая в рамках федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

По словам Коваленко, выплата будет сохраняться еще на 12 месяцев, если доход на одного члена семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%.

При этом размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Эксперт также отметила, что семьям, которым отказали в назначении выплаты в начале 2026 года, перерасчет произведут автоматически с учетом новых изменений.