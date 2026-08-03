Если инициативу реализуют, дроны смогут фиксировать нарушения и передавать данные

03 августа 2026, 16:31, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Ассоциация "ОКО", представляющая интересы производителей систем фиксации нарушений, направила в правительство предложение разрешить использование беспилотников (БПЛА) для автоматической выписки штрафов за выезд на встречную полосу, движение по обочине и другие нарушения правил дорожного движения (ПДД), пишет "Коммерсант", ссылаясь на письмо ассоциации в кабинет министров.

«Сейчас снимки с воздуха можно приобщить к делу, но для вынесения штрафа инспектор обязан лично задержать нарушителя и вручить ему протокол. Авторы инициативы хотят изменить законодательство, чтобы дроны работали как стационарные камеры и отправляли постановления по почте», — сообщает издание.

Правительство подтвердило получение обращения и передало его в Министерство транспорта и Министерство внутренних дел. В Минтрансе заявили, что позиция ведомства будет направлена в МВД, однако ответа пока не поступило.

Планируется, что беспилотники будут применяться для контроля за выездом на встречную полосу и движением по обочине. В ассоциации подчеркивают, что российские производители разработали дроны, способные фиксировать нарушения без участия человека, однако действующее законодательство не позволяет использовать их для автоматической выписки штрафов. Для решения этого вопроса предлагается внести изменения в закон "Об автомобильных дорогах", постановление правительства и приказ МВД.

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