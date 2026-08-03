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В России могут внедрить автоматические штрафы с беспилотников за нарушения ПДД

Если инициативу реализуют, дроны смогут фиксировать нарушения и передавать данные

03 августа 2026, 16:31, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Беспилотник / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Ассоциация "ОКО", представляющая интересы производителей систем фиксации нарушений, направила в правительство предложение разрешить использование беспилотников (БПЛА) для автоматической выписки штрафов за выезд на встречную полосу, движение по обочине и другие нарушения правил дорожного движения (ПДД), пишет "Коммерсант", ссылаясь на письмо ассоциации в кабинет министров.

«Сейчас снимки с воздуха можно приобщить к делу, но для вынесения штрафа инспектор обязан лично задержать нарушителя и вручить ему протокол. Авторы инициативы хотят изменить законодательство, чтобы дроны работали как стационарные камеры и отправляли постановления по почте», — сообщает издание.

Правительство подтвердило получение обращения и передало его в Министерство транспорта и Министерство внутренних дел. В Минтрансе заявили, что позиция ведомства будет направлена в МВД, однако ответа пока не поступило.

Планируется, что беспилотники будут применяться для контроля за выездом на встречную полосу и движением по обочине. В ассоциации подчеркивают, что российские производители разработали дроны, способные фиксировать нарушения без участия человека, однако действующее законодательство не позволяет использовать их для автоматической выписки штрафов. Для решения этого вопроса предлагается внести изменения в закон "Об автомобильных дорогах", постановление правительства и приказ МВД.

Ранее юрист предупредил о штрафах до пяти тысяч рублей за частое срабатывание сигнализации в ночное время.

Транспорт штрафы Авто Беспилотники
       

Комментарии 7

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Мусик

16:35:49 03-08-2026

скайнет, фигли.
вот если б армия дронов отработала армию самокачиков - я б за.

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Гость

07:31:13 04-08-2026

Мусик (16:35:49 03-08-2026) скайнет, фигли.вот если б армия дронов отработала армию ... вот если б ыармия дронов отработала по атакующим нашу страну вражеским дронам, тогда ДА, а своих добивать, много ума не надо.
Почему наши власти, якобы избранные нами, не считают проблемой атаки врага, а все нацелено на обдираловку граждан. Бедолаги уже не знают как крестьянина ободрать. Что еще придумать. Да тряхоните этих владельцев заправок и прочих нефтей, которые на золотых унитазах кокс нюхают.

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Гость

16:45:46 03-08-2026

Мы вроде всё делаем чтобы беспилотники не летали

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Иван

17:04:01 03-08-2026

Однако это уж слишком...

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Гость

17:17:54 03-08-2026

Иван (17:04:01 03-08-2026) Однако это уж слишком... ... А что случилось? За свои косяки жалко свои бабки отдавать? Так и надо! 20 км/ч ненаказуемых сделали, куда больше? Пусть оленей еще и за встречку стричь начнут.

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Гость

18:12:50 03-08-2026

Ошибочные штрафы будут проблемой штрафуемых?

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Вежливый Человек

18:23:57 03-08-2026

Антирадары будут с функцией РЭБ - полезно, откуда гражданину знать, что это не дрон ВСУ?

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