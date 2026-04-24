Юрист предупредил о штрафах до пяти тысяч рублей за частый вой сигнализации ночью

24 апреля 2026, 13:29, ИА Амител

Авто, утильсбор / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Юрист Андрей Моисеев предупредил, что за частый и беспричинный вой сигнализации в ночное время водителям может грозить штраф до 5 тысяч рублей.

«Юристы сходятся во мнении, что беспричинное и слишком частое срабатывание сигнализации может стать основанием для привлечения к ответственности. Если же основания для включения сигнализации были, то это не становится правонарушением», — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Моисеев подчеркнул, что, хотя ночная сигнализация важна для защиты автомобиля от преступлений, ее частые ложные срабатывания создают серьезный дискомфорт для окружающих.

Кроме того, юрист обратил внимание на риски, связанные с мойкой автомобиля в неположенных местах. Так, мойка машины на даче может привести к штрафу до 3 тысяч рублей из‑за возможного нарушения требований к обращению с отходами.

А если автолюбитель решит помыть транспортное средство во дворе многоэтажного дома, размер штрафа может вырасти до 250 тысяч рублей.