Юрист предупредил о штрафах до пяти тысяч рублей за частый вой сигнализации ночью

Ее ложные срабатывания создают серьезный дискомфорт для окружающих

24 апреля 2026, 13:29, ИА Амител

Авто, утильсбор / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Юрист Андрей Моисеев предупредил, что за частый и беспричинный вой сигнализации в ночное время водителям может грозить штраф до 5 тысяч рублей.

«Юристы сходятся во мнении, что беспричинное и слишком частое срабатывание сигнализации может стать основанием для привлечения к ответственности. Если же основания для включения сигнализации были, то это не становится правонарушением», — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости

Моисеев подчеркнул, что, хотя ночная сигнализация важна для защиты автомобиля от преступлений, ее частые ложные срабатывания создают серьезный дискомфорт для окружающих.

Кроме того, юрист обратил внимание на риски, связанные с мойкой автомобиля в неположенных местах. Так, мойка машины на даче может привести к штрафу до 3 тысяч рублей из‑за возможного нарушения требований к обращению с отходами.

А если автолюбитель решит помыть транспортное средство во дворе многоэтажного дома, размер штрафа может вырасти до 250 тысяч рублей. Ранее юрист предупредил о штрафах и аресте за несвоевременную смену шин.

Комментарии 6

Вежливый Человек

13:36:58 24-04-2026

У нас не шумят, штраф - шиномонтаж!

Гость

13:37:12 24-04-2026

класс... новые штрафы подъехали
кто нибудь считает сколько с начала годо новых появилось?

Гость

13:55:25 24-04-2026

Давно пора

Мусик

14:03:24 24-04-2026

можно соседа по мелочи подставить. приятно.

Прохожий

15:54:55 24-04-2026

А ещё некоторые "сверхразумы" повадились подключать клаксон к сигналу постановки на сигнализацию.
Уровень интеллекта у таких, похоже, со знаком минус. Потому как теперь вместо незаметного "пик-пик" за окном постоянно клаксон сигналит, как-будто авария какая-то.

Гость

00:59:03 25-04-2026

а КАК жаловаться и куда? напишите схему-то толком, телефоны

