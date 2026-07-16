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Стало известно, какие штрафы в России могут исчезнуть

В Госдуме подготовили новый законопроект

16 июля 2026, 09:15, ИА Амител

Регулировщик на дороге / Фото: amic.ru
Регулировщик на дороге / Фото: amic.ru

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об отмене 28 штрафов, пишет "Прайм"

Авторы инициативы предлагают перестать штрафовать за отсутствие водительских прав и полиса ОСАГО, если инспектор может проверить их по базе, а также за утрату паспорта по неосторожности и проживание без регистрации.

«Государственные информационные системы уже содержат сведения, которые раньше гражданин обязан был подтверждать бумагой. Если государство видит человека в своих реестрах, санкция за отсутствие бумажного подтверждения теряет смысл», — разъяснил вице-президент Международной ассоциации медиаторов "Сила диалога" Дмитрий Хрулев.

Депутаты также рекомендуют отменить административные штрафы за переход дороги в неположенном месте, движение по железнодорожным путям, мелкие отступления от правил установки государственных регистрационных знаков, нанесение безопасной тонировки и проведение небольших перепланировок жилых помещений.

Одновременно документ вводит единый размер штрафа за нарушение правил дорожного движения в жилых зонах на всей территории России. Предполагается, что в случае одобрения инициативы изменения вступят в силу с января 2027 года.

По мнению Хрулева, это позволит инспекторам ГИБДД переориентировать внимание с формальных проступков на борьбу с реально опасными нарушениями.

Очередь на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России будут отменять штрафы водителям, которые вынужденно стояли в очереди на АЗС

Такое решение будет приниматься с учетом малозначительности правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости
НОВОСТИТранспорт

Россия Законопроекты штрафы
       

Комментарии 6

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Гость

09:28:37 16-07-2026

Ну да, теперь пешеходы будут перебегать дорогу где и как вздумается, как сайгаки.

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Гость

10:17:06 16-07-2026

Гость (09:28:37 16-07-2026) Ну да, теперь пешеходы будут перебегать дорогу где и как вз... Сайгак, ты давно сам скакал? Или с машиной родился?

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Гость

11:33:26 16-07-2026

Гость (09:28:37 16-07-2026) Ну да, теперь пешеходы будут перебегать дорогу где и как вз... Уже можно - машин га дорогах стало мало после бензодауна.

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Мусик

09:36:10 16-07-2026

вот только привыкли...

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Иван

10:12:27 16-07-2026

За курение на остановках нужен штраф 15 тыс. Иначе не понимают.

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Гость

10:39:40 16-07-2026

Иван (10:12:27 16-07-2026) За курение на остановках нужен штраф 15 тыс. Иначе не понима... кто штрафовать будет ?
на каждой остановке постовой будет стоять ?

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