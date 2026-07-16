В Госдуме подготовили новый законопроект

16 июля 2026, 09:15, ИА Амител

Регулировщик на дороге / Фото: amic.ru

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об отмене 28 штрафов, пишет "Прайм".

Авторы инициативы предлагают перестать штрафовать за отсутствие водительских прав и полиса ОСАГО, если инспектор может проверить их по базе, а также за утрату паспорта по неосторожности и проживание без регистрации.

«Государственные информационные системы уже содержат сведения, которые раньше гражданин обязан был подтверждать бумагой. Если государство видит человека в своих реестрах, санкция за отсутствие бумажного подтверждения теряет смысл», — разъяснил вице-президент Международной ассоциации медиаторов "Сила диалога" Дмитрий Хрулев.

Депутаты также рекомендуют отменить административные штрафы за переход дороги в неположенном месте, движение по железнодорожным путям, мелкие отступления от правил установки государственных регистрационных знаков, нанесение безопасной тонировки и проведение небольших перепланировок жилых помещений.

Одновременно документ вводит единый размер штрафа за нарушение правил дорожного движения в жилых зонах на всей территории России. Предполагается, что в случае одобрения инициативы изменения вступят в силу с января 2027 года.

По мнению Хрулева, это позволит инспекторам ГИБДД переориентировать внимание с формальных проступков на борьбу с реально опасными нарушениями.