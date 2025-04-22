В России предложили "классифицировать" майнеров криптовалют
Депутат Антон Горелкин уже обратился в Росстандарт для обсуждения деталей этой инициативы
22 апреля 2025, 12:30, ИА Амител
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) для майнеров криптовалют предложил ввести депутат Госдумы Антон Горелкин, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
В 2024 году в России приняли закон, позволяющий легализовать майнинг. Минфин тогда заявлял, что после принятия этого закона инициативу с ОКВЭД ведомство готово поддержать, напоминает Горелкин. Депутат также обратился в Росстандарт для обсуждения деталей инициативы.
Напомним, сейчас заниматься майнингом разрешено только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр Минцифры РФ. Для остальных россиян действуют разрешенные лимиты энергопотребления, которые превышать нельзя.
12:34:25 22-04-2025
Вообще-то их не классифицировать надо, а расстреливать!!!
Они тратят огромную энергию планеты земля, что бы получить себе циферки на электронный кошелек!...
Это даже не услуги, и уж тем более не товары!...
12:51:14 22-04-2025
нечего сортА классифицировать. в тур по талибану и все.