НОВОСТИЭкономика

В России предложили "классифицировать" майнеров криптовалют

Депутат Антон Горелкин уже обратился в Росстандарт для обсуждения деталей этой инициативы

22 апреля 2025, 12:30, ИА Амител

Майнинг криптовалюты / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Майнинг криптовалюты / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) для майнеров криптовалют предложил ввести депутат Госдумы Антон Горелкин, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

В 2024 году в России приняли закон, позволяющий легализовать майнинг. Минфин тогда заявлял, что после принятия этого закона инициативу с ОКВЭД ведомство готово поддержать, напоминает Горелкин. Депутат также обратился в Росстандарт для обсуждения деталей инициативы.

Напомним, сейчас заниматься майнингом разрешено только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр Минцифры РФ. Для остальных россиян действуют разрешенные лимиты энергопотребления, которые превышать нельзя.

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Экономика Госдума депутаты инициативы Валюта Бизнес FM Барнаул
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Комментарии 2

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Гость

12:34:25 22-04-2025

Вообще-то их не классифицировать надо, а расстреливать!!!
Они тратят огромную энергию планеты земля, что бы получить себе циферки на электронный кошелек!...
Это даже не услуги, и уж тем более не товары!...

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Гость

12:51:14 22-04-2025

нечего сортА классифицировать. в тур по талибану и все.

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