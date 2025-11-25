НОВОСТИЭкономика

В России могут ввести "период охлаждения" при продаже квартир из-за "бабок-скамерш"

Депутаты предложили ввести недельный период охлаждения для защиты покупателей

25 ноября 2025, 07:30, ИА Амител

Пенсионерка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Пенсионерка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Депутаты фракции "Справедливая Россия" предложили ввести недельную "заморозку" средств при сделках с недвижимостью. Поправки к закону о регистрации недвижимости направлены на защиту добросовестных покупателей, сообщает РИА Новости.

Согласно проекту, переход права собственности по договору купли-продажи между физическими лицами должен регистрироваться только при соблюдении двух условий.

Первое – оплата производится исключительно на банковский счет продавца и только после завершения всей процедуры.

Второе – с момента подписания соглашения должно пройти не менее семи календарных дней. Именно эта неделя и станет периодом "заморозки", в течение которого деньги не переводятся.

«Инициатива связана с ростом мошенничества на рынке недвижимости. По данным Российской гильдии риелторов, число судебных споров за последний год увеличилось на 15–20%», – пишет издание.

Ранее сообщалось, что в России десятки покупателей теряют квартиры из-за мошенничеств, в которые вовлечены пожилые продавцы. В Сети и в правоохранительных органах уже говорят о новой волне афер – авторами схем становятся пожилые женщины, которых в народе прозвали "бабки-скамерши".

Хитрый пенсионер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Многодетную мать из Красноярска оставили без квартиры по "схеме Долиной"

После продажи бывший хозяин заявил, что "не осознавал, что делает"
НОВОСТИОбщество

Россия Госдума Законопроекты недвижимость

Комментарии 30

Avatar Picture
Гость

08:15:47 25-11-2025

опустите в сизо одной почки и все сразу прекратится

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:51:21 25-11-2025

Для мошенников неделя - ни о чём, продажа недвижимости это не карманные деньги, можно и 6-12 месяцев подождать..

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:52:39 25-11-2025

Перепродажу квартир можно, не ранее 2-3 лет.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:27:12 25-11-2025

Гость (08:52:39 25-11-2025) Перепродажу квартир можно, не ранее 2-3 лет.... Глупость. При чем тут перепродажа? Бабки живут в своей квартире много лет, а покупатели планировали жить не один год.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:26 25-11-2025

Гость (09:27:12 25-11-2025) Глупость. При чем тут перепродажа? Бабки живут в своей кварт... Перепродажа это бизнес мошенников, нормальные бабушки и покупатели естественно - не при чём.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:45 25-11-2025

Как вариант установить возврат средств продавцом в полном объеме с издержками потраченными покупателем на оформление или ремонт и процентом на инфляцию. В таком случае продавец получает бывшую квартиру. Не вернул _ нет квартиры или дома.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:48 25-11-2025

Гость (10:38:45 25-11-2025) Как вариант установить возврат средств продавцом в полном об... А если у продавца мошенники "выудили" денежку и денег нет, например, Долина деньгу кому подарила? Т.е. дело-то в судах и следователях..

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:10 25-11-2025

Гость (10:51:48 25-11-2025) А если у продавца мошенники "выудили" денежку и денег нет, н... А при чем тут покупатель?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:24:59 25-11-2025

Гость (10:53:10 25-11-2025) А при чем тут покупатель? ... И это самый главный вопрос,он добросовестно выполнил свои обязательства(оплатил товар),в чем его вина и почему его делают крайним всегда?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:12 25-11-2025

Гость (10:53:10 25-11-2025) А при чем тут покупатель? ... ++++
Проблемы продавашки это только его проблемы. Мошенникам он деньги скинет или пробухает.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:11 25-11-2025

Гость (12:02:12 25-11-2025) ++++Проблемы продавашки это только его проблемы. Мошенни... По такой логике проблемы покупателя только его проблемы. Скамщикам он деньги скинул или пробухал.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:14 25-11-2025

Гость (12:13:11 25-11-2025) По такой логике проблемы покупателя только его проблемы. Ск... Тугодум, покупатель отдает деньги продавцу!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:31 25-11-2025

Гость (12:13:11 25-11-2025) По такой логике проблемы покупателя только его проблемы. Ск... Кривая у вас "логика"... Я деньги отдал за товар. Вы мне его продали. Что вы дальше будете делать с ними это уже ваше дело и меня оно не интересует. Ну а если вам захотелось свой товар вернуть так и деньги верни. Ну как то так. Если пользоваться нормальной логикой.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:37:58 25-11-2025

Гость (12:23:31 25-11-2025) Кривая у вас "логика"... Я деньги отдал за товар. Вы мне его... Это у вас кривая логика! Бабку тоже не интересует, что покупатель будет делать без квартиры и денег, это ваше дело!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:09 25-11-2025

Гость (12:37:58 25-11-2025) Это у вас кривая логика! Бабку тоже не интересует, что покуп... Привет бабка!!!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:57 25-11-2025

Гость (12:41:09 25-11-2025) Привет бабка!!!... Привет, бомжик!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:18 25-11-2025

Гость (10:51:48 25-11-2025) А если у продавца мошенники "выудили" денежку и денег нет, н... ДЛя это в МВД есть отдел по киберпреступлениям, пусть ищут, не нашли, пусть бабке покупают другую квартиру. А то действительно не понятно, почему добросовестный покупатель остается без денег и без квартиры

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:28 25-11-2025

Инфовойна против пожилых длится продолжительное время. Но до сих пор нам не дают сведений о таких случаяъ в нашем регионе. Следовательно, в АК не было скамщиков с квартирами и машинами. Что мы обсуждаем?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:40 25-11-2025

в таких спорных моментах государство должно забрать квартиру себе в собственность
покупатель заплативший за нее получит аренду бессрочную а бабка получит дом престарелых бессрочный

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:29 25-11-2025

Банки должны отвечать за все переводы и кредиты, пусть они компенсируют всё. Они раздают деньги и переводят деньги мошенникам. С банков спрашивать надо.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:49 25-11-2025

А бабка точно выйдет из периода охлаждения?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:23 25-11-2025

Слежу за дискуссией, но всё какие-то полумеры. То одну сторону сделки хотят ограничить, то другую. По сути, в стране до сих пор не сформирована правовая защита добросовестного покупателя. Каждый должен биться с обстоятельствами в одиночку . Очевидно, что только контроль движения денежных средств за проданную недвижку и авто предотвратит покушения мошенников. Но этого нет. Я не экономист, не понимаю, как, например, украинские колцентры выводят средства из РФ, если наша страна отключена от иностранных платежных систем?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:08:12 25-11-2025

Гость (12:31:23 25-11-2025) Слежу за дискуссией, но всё какие-то полумеры. То одну стор... Проблема возникает в тот момент, когда полоумная бабка отдает деньги мошенникам. По факту это необратимое действие (т.к. поймать их не могут), и дальше уже ничего сделать нельзя, никакой законодательной инициативой ничего не исправить, так как финансовый ущерб уже нанесен, и нужно на кого-то его повесить. Государство на себя эти обязательства брать не хочет, суд бабку жалеет, в итоге вешают на добросовестного покупателя, по логике раз один раз заработал, то и второй заработает.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:35 25-11-2025

Гость (13:08:12 25-11-2025) Проблема возникает в тот момент, когда полоумная бабка отдае... Государство на себя эти обязательства брать не хочет... Вооот! Смотрите, здесь много комментаторов, которые хотят повесить всё на полоумную бабку. И чтобы государство оставалось в стороне. Почему, как вы думаете?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:42 25-11-2025

Гость (14:28:35 25-11-2025) Вооот! Смотрите, здесь много комментаторов, которые хотят по... Если бабка полоумная, как выше отписавшаяся, так пусть ее финансами нормальные люди занимаются. Дети. внуки. Хотя эти еще быстрее чем мошенники бабло утянут. Сколько случаев было.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:43 25-11-2025

Гость (12:31:23 25-11-2025) Слежу за дискуссией, но всё какие-то полумеры. То одну стор... Или что-то не отключено, или вывозят наличкой.. какие варианты, подскажите.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:21 25-11-2025

Гость (13:40:43 25-11-2025) Или что-то не отключено, или вывозят наличкой.. какие вариан... Так почему что-то не отключенное служит мошенникам, а законопослушным гражданам нет? Как вывезти столько налички из страны, ведь легально невозможно ? Но каналы сбыта "грязных денег" не перекрыты и действуют в режиме 24/7?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
А когда

14:01:44 25-11-2025

бабки поджигают что-то по наводке мошенников им тоже ничего и суд всё возвращает на исходное, если бабка скажет что её обманули? А голосуют они разумно? А если квартира, как у Долиной, не единственная и свой косяк в принципе не лишает бабку единственного жилья ...?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:06 25-11-2025

Гость (14:28:35 25-11-2025) Вооот! Смотрите, здесь много комментаторов, которые хотят по... Потому что они ставят себя на место добросовестного покупателя? Почему они должны оплачивать дурость бабки? Это не выглядит справедливым.
А государство ничего не будет никому компенсировать, у него сейчас задача обратная - с кого бы чего содрать.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:12:00 25-11-2025

Гость (15:45:06 25-11-2025) Потому что они ставят себя на место добросовестного покупате... Они только "ставят себя на место", я же хочу реально купить. Но пока не вижу пути избежать рисков. Признать недееспособным , банкротом можно любого, молодого, старого.
Что касается государства, то неужели у него задача спонсировать вражеские страны посредством мошенников, оставляя граждан без жилья и денег?

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров