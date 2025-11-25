В России могут ввести "период охлаждения" при продаже квартир из-за "бабок-скамерш"

Депутаты предложили ввести недельный период охлаждения для защиты покупателей

25 ноября 2025, 07:30, ИА Амител

Пенсионерка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Депутаты фракции "Справедливая Россия" предложили ввести недельную "заморозку" средств при сделках с недвижимостью. Поправки к закону о регистрации недвижимости направлены на защиту добросовестных покупателей, сообщает РИА Новости.

Согласно проекту, переход права собственности по договору купли-продажи между физическими лицами должен регистрироваться только при соблюдении двух условий.

Первое – оплата производится исключительно на банковский счет продавца и только после завершения всей процедуры.

Второе – с момента подписания соглашения должно пройти не менее семи календарных дней. Именно эта неделя и станет периодом "заморозки", в течение которого деньги не переводятся.

«Инициатива связана с ростом мошенничества на рынке недвижимости. По данным Российской гильдии риелторов, число судебных споров за последний год увеличилось на 15–20%», – пишет издание.

Ранее сообщалось, что в России десятки покупателей теряют квартиры из-за мошенничеств, в которые вовлечены пожилые продавцы. В Сети и в правоохранительных органах уже говорят о новой волне афер – авторами схем становятся пожилые женщины, которых в народе прозвали "бабки-скамерши".