В России могут ввести "период охлаждения" при продаже квартир из-за "бабок-скамерш"
Депутаты предложили ввести недельный период охлаждения для защиты покупателей
25 ноября 2025, 07:30, ИА Амител
Депутаты фракции "Справедливая Россия" предложили ввести недельную "заморозку" средств при сделках с недвижимостью. Поправки к закону о регистрации недвижимости направлены на защиту добросовестных покупателей, сообщает РИА Новости.
Согласно проекту, переход права собственности по договору купли-продажи между физическими лицами должен регистрироваться только при соблюдении двух условий.
Первое – оплата производится исключительно на банковский счет продавца и только после завершения всей процедуры.
Второе – с момента подписания соглашения должно пройти не менее семи календарных дней. Именно эта неделя и станет периодом "заморозки", в течение которого деньги не переводятся.
«Инициатива связана с ростом мошенничества на рынке недвижимости. По данным Российской гильдии риелторов, число судебных споров за последний год увеличилось на 15–20%», – пишет издание.
Ранее сообщалось, что в России десятки покупателей теряют квартиры из-за мошенничеств, в которые вовлечены пожилые продавцы. В Сети и в правоохранительных органах уже говорят о новой волне афер – авторами схем становятся пожилые женщины, которых в народе прозвали "бабки-скамерши".
08:15:47 25-11-2025
опустите в сизо одной почки и все сразу прекратится
08:51:21 25-11-2025
Для мошенников неделя - ни о чём, продажа недвижимости это не карманные деньги, можно и 6-12 месяцев подождать..
08:52:39 25-11-2025
Перепродажу квартир можно, не ранее 2-3 лет.
09:27:12 25-11-2025
Гость (08:52:39 25-11-2025) Перепродажу квартир можно, не ранее 2-3 лет.... Глупость. При чем тут перепродажа? Бабки живут в своей квартире много лет, а покупатели планировали жить не один год.
10:48:26 25-11-2025
Гость (09:27:12 25-11-2025) Глупость. При чем тут перепродажа? Бабки живут в своей кварт... Перепродажа это бизнес мошенников, нормальные бабушки и покупатели естественно - не при чём.
10:38:45 25-11-2025
Как вариант установить возврат средств продавцом в полном объеме с издержками потраченными покупателем на оформление или ремонт и процентом на инфляцию. В таком случае продавец получает бывшую квартиру. Не вернул _ нет квартиры или дома.
10:51:48 25-11-2025
Гость (10:38:45 25-11-2025) Как вариант установить возврат средств продавцом в полном об... А если у продавца мошенники "выудили" денежку и денег нет, например, Долина деньгу кому подарила? Т.е. дело-то в судах и следователях..
10:53:10 25-11-2025
Гость (10:51:48 25-11-2025) А если у продавца мошенники "выудили" денежку и денег нет, н... А при чем тут покупатель?
11:24:59 25-11-2025
Гость (10:53:10 25-11-2025) А при чем тут покупатель? ... И это самый главный вопрос,он добросовестно выполнил свои обязательства(оплатил товар),в чем его вина и почему его делают крайним всегда?
12:02:12 25-11-2025
Гость (10:53:10 25-11-2025) А при чем тут покупатель? ... ++++
Проблемы продавашки это только его проблемы. Мошенникам он деньги скинет или пробухает.
12:13:11 25-11-2025
Гость (12:02:12 25-11-2025) ++++Проблемы продавашки это только его проблемы. Мошенни... По такой логике проблемы покупателя только его проблемы. Скамщикам он деньги скинул или пробухал.
12:19:14 25-11-2025
Гость (12:13:11 25-11-2025) По такой логике проблемы покупателя только его проблемы. Ск... Тугодум, покупатель отдает деньги продавцу!
12:23:31 25-11-2025
Гость (12:13:11 25-11-2025) По такой логике проблемы покупателя только его проблемы. Ск... Кривая у вас "логика"... Я деньги отдал за товар. Вы мне его продали. Что вы дальше будете делать с ними это уже ваше дело и меня оно не интересует. Ну а если вам захотелось свой товар вернуть так и деньги верни. Ну как то так. Если пользоваться нормальной логикой.
12:37:58 25-11-2025
Гость (12:23:31 25-11-2025) Кривая у вас "логика"... Я деньги отдал за товар. Вы мне его... Это у вас кривая логика! Бабку тоже не интересует, что покупатель будет делать без квартиры и денег, это ваше дело!
12:41:09 25-11-2025
Гость (12:37:58 25-11-2025) Это у вас кривая логика! Бабку тоже не интересует, что покуп... Привет бабка!!!
13:24:57 25-11-2025
Гость (12:41:09 25-11-2025) Привет бабка!!!... Привет, бомжик!
11:47:18 25-11-2025
Гость (10:51:48 25-11-2025) А если у продавца мошенники "выудили" денежку и денег нет, н... ДЛя это в МВД есть отдел по киберпреступлениям, пусть ищут, не нашли, пусть бабке покупают другую квартиру. А то действительно не понятно, почему добросовестный покупатель остается без денег и без квартиры
10:59:28 25-11-2025
Инфовойна против пожилых длится продолжительное время. Но до сих пор нам не дают сведений о таких случаяъ в нашем регионе. Следовательно, в АК не было скамщиков с квартирами и машинами. Что мы обсуждаем?
11:08:40 25-11-2025
в таких спорных моментах государство должно забрать квартиру себе в собственность
покупатель заплативший за нее получит аренду бессрочную а бабка получит дом престарелых бессрочный
11:10:29 25-11-2025
Банки должны отвечать за все переводы и кредиты, пусть они компенсируют всё. Они раздают деньги и переводят деньги мошенникам. С банков спрашивать надо.
11:21:49 25-11-2025
А бабка точно выйдет из периода охлаждения?
12:31:23 25-11-2025
Слежу за дискуссией, но всё какие-то полумеры. То одну сторону сделки хотят ограничить, то другую. По сути, в стране до сих пор не сформирована правовая защита добросовестного покупателя. Каждый должен биться с обстоятельствами в одиночку . Очевидно, что только контроль движения денежных средств за проданную недвижку и авто предотвратит покушения мошенников. Но этого нет. Я не экономист, не понимаю, как, например, украинские колцентры выводят средства из РФ, если наша страна отключена от иностранных платежных систем?
13:08:12 25-11-2025
Гость (12:31:23 25-11-2025) Слежу за дискуссией, но всё какие-то полумеры. То одну стор... Проблема возникает в тот момент, когда полоумная бабка отдает деньги мошенникам. По факту это необратимое действие (т.к. поймать их не могут), и дальше уже ничего сделать нельзя, никакой законодательной инициативой ничего не исправить, так как финансовый ущерб уже нанесен, и нужно на кого-то его повесить. Государство на себя эти обязательства брать не хочет, суд бабку жалеет, в итоге вешают на добросовестного покупателя, по логике раз один раз заработал, то и второй заработает.
14:28:35 25-11-2025
Гость (13:08:12 25-11-2025) Проблема возникает в тот момент, когда полоумная бабка отдае... Государство на себя эти обязательства брать не хочет... Вооот! Смотрите, здесь много комментаторов, которые хотят повесить всё на полоумную бабку. И чтобы государство оставалось в стороне. Почему, как вы думаете?
15:51:42 25-11-2025
Гость (14:28:35 25-11-2025) Вооот! Смотрите, здесь много комментаторов, которые хотят по... Если бабка полоумная, как выше отписавшаяся, так пусть ее финансами нормальные люди занимаются. Дети. внуки. Хотя эти еще быстрее чем мошенники бабло утянут. Сколько случаев было.
13:40:43 25-11-2025
Гость (12:31:23 25-11-2025) Слежу за дискуссией, но всё какие-то полумеры. То одну стор... Или что-то не отключено, или вывозят наличкой.. какие варианты, подскажите.
14:23:21 25-11-2025
Гость (13:40:43 25-11-2025) Или что-то не отключено, или вывозят наличкой.. какие вариан... Так почему что-то не отключенное служит мошенникам, а законопослушным гражданам нет? Как вывезти столько налички из страны, ведь легально невозможно ? Но каналы сбыта "грязных денег" не перекрыты и действуют в режиме 24/7?
14:01:44 25-11-2025
бабки поджигают что-то по наводке мошенников им тоже ничего и суд всё возвращает на исходное, если бабка скажет что её обманули? А голосуют они разумно? А если квартира, как у Долиной, не единственная и свой косяк в принципе не лишает бабку единственного жилья ...?
15:45:06 25-11-2025
Гость (14:28:35 25-11-2025) Вооот! Смотрите, здесь много комментаторов, которые хотят по... Потому что они ставят себя на место добросовестного покупателя? Почему они должны оплачивать дурость бабки? Это не выглядит справедливым.
А государство ничего не будет никому компенсировать, у него сейчас задача обратная - с кого бы чего содрать.
16:12:00 25-11-2025
Гость (15:45:06 25-11-2025) Потому что они ставят себя на место добросовестного покупате... Они только "ставят себя на место", я же хочу реально купить. Но пока не вижу пути избежать рисков. Признать недееспособным , банкротом можно любого, молодого, старого.
Что касается государства, то неужели у него задача спонсировать вражеские страны посредством мошенников, оставляя граждан без жилья и денег?