В России нашли способ привить детям уважение к героям ВОВ
Нужно показывать школьникам вклад ученых, инженеров, врачей и писателей в Победу на уроках физики, математики, биологии и литературы
12 мая 2026, 14:39, ИА Амител
Необходимо включить изучение победы СССР в Великой Отечественной войне в школьные программы всех предметов, предложил сенатор Александр Волошин, представляющий Донецкую Народную Республику. Это заявление прозвучало на старте просветительской экспедиции "Код непокоренных — 2026", которая направлена на патриотическое воспитание молодежи, пишет News.ru.
«Школьные уроки должны не только информировать учеников о событиях войны, но и показывать ее влияние на разные сферы жизни. Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для всей страны, и ее уроки можно найти в литературе, науке, технике и других областях», — добавил он.
Сенатор предложил, как именно можно интегрировать тему войны в учебный процесс. Например, на уроках литературы можно изучать произведения Симонова, Твардовского, Друниной и Берггольц, чтобы понять, как война отразилась в искусстве. На уроках физики можно обсуждать связь, радиолокацию, броню, авиацию и работу конструкторов. Математика помогает изучать расчеты траекторий, баллистику, шифры и инженерные задачи, связанные с фронтовой и тыловой жизнью. А на уроках биологии можно говорить о военной медицине, госпиталях, донорстве, санитарных поездах и помощи раненым.
Волошин также отметил важность междисциплинарного подхода, который позволяет увидеть войну не только как военные действия, но и как труд миллионов людей в тылу. Он напомнил, что во время войны учителя продолжали преподавать в эвакуации, врачи работали круглосуточно, инженеры создавали технику, мосты и средства связи, а ученые разрабатывали решения, от которых зависела жизнь на фронте и в тылу.
«За каждым учебным предметом стоят люди, которые защищали страну, применяя свои знания, профессию и характер. Именно так память становится личной», — подытожил Волошин.
15:06:56 12-05-2026
Знаешь, Зинка, я против грусти,
Но сегодня она ни в счет,
Где-то в яблочном захолустье
Мама, мамка твоя живет.
У меня есть друзья, любимый,
У нее ты была одна.
Я не знаю, как написать ей, чтоб тебя не ждала.
Юлия Другина. Отрывок из стихотворения "Зинка"
Выучила в школе в 11 классе в конце 90-х.
В школьной программе уже есть все, что предлагают политики: и Друнина, и "Василий Теркин", только учить детей некому. Ведь учить надо так, чтобы захотелось выучить стих, возникло чувство уважения. А современные учителя и сами ученики настолько перегружены всем что, нужно и не нужно, что у них нет времени на важное - задуматься, поразмышлять
15:32:28 12-05-2026
Зачем прививать то, что уже привито? Я вот не знаю ни одного ребенка, который плюет на ветеранов ВОВ. Двое детей: 12 и 14 лет, прилично общаюсь с их друзьями. Ну никто не скажет плохого про ветеранов. Может лучше больше давать знаний учебных? По этой логике меня учите на велосипеде кататься (в год около 3-4 тысяч км. проезжаю). Чем ветераны наполеоновских войск хуже? Давайте и про них, чем математику, физику, историю изучать. И объяснять, что не почему у катюши летят ракеты, а как кто их проектировал. Да если захочет ребенок, сам зайдет в интернет. Слава богу информация не закрыта.
15:39:13 12-05-2026
Хочется вспомнить слова товарища Сталина про Америку: "Я хочу сказать о том, что, по мнению советской стороны, сделали для победы президент Рузвельт и США. В этой войне главное - машины. США доказали, что они могут производить от 8 до 10 тыс самолетов в месяц. Англия производит 3 тысячи самолетов, главным образом бомбардировщиков. Следовательно, США - страна машин. Эти машины, полученные по ленд-лизу, ПОМОГАЮТ НАМ ВЫИГРАТЬ (ну вы поняли что). За это я и хочу поднять свой (вырезано цензурой о недопустимости алкоголя)"
17:32:12 12-05-2026
Гость (15:39:13 12-05-2026) Хочется вспомнить слова товарища Сталина про Америку: "Я хоч...
есть слова, которые просто надо сказать. это дипломатия и политика. умник
17:54:06 12-05-2026
У наших лидеров девиз простой:
Мы можешь всё!!! Главное найти кто исполнит все наши идеи!...
Или другими словами - как бы сделать так, как было в СССР, но при этом что бы ни кто не догадался что это уже делали большевики и Коммунисты!...
19:34:44 12-05-2026
СлабО буржуям "просветить" детей:
Пошто же драпируют Мавзолей?
19:44:17 12-05-2026
Грядут переговоры с нацистами бомбящими русские города - что скажете детям?
19:48:12 12-05-2026
Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоем доме фашист топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал…
.............................
Если мать тебе дорога —
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть;
.................................
Если вынести нету сил,
Чтоб фашист, к ней постоем став,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав;
..................................
Пусть фашиста убил твой брат,
Пусть фашиста убил сосед, —
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправданья нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.
Раз фашиста убил твой брат, —
Это он, а не ты солдат.
Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина, —
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
1942 г.
12:16:27 13-05-2026
А они что, поголовно не уважали героев ВОВ? Или в ввиду отсутствия наглядного материала не знали о необходимости уважения?