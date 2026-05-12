Нужно показывать школьникам вклад ученых, инженеров, врачей и писателей в Победу на уроках физики, математики, биологии и литературы

12 мая 2026, 14:39, ИА Амител

Школа / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Необходимо включить изучение победы СССР в Великой Отечественной войне в школьные программы всех предметов, предложил сенатор Александр Волошин, представляющий Донецкую Народную Республику. Это заявление прозвучало на старте просветительской экспедиции "Код непокоренных — 2026", которая направлена на патриотическое воспитание молодежи, пишет News.ru.

«Школьные уроки должны не только информировать учеников о событиях войны, но и показывать ее влияние на разные сферы жизни. Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для всей страны, и ее уроки можно найти в литературе, науке, технике и других областях», — добавил он.

Сенатор предложил, как именно можно интегрировать тему войны в учебный процесс. Например, на уроках литературы можно изучать произведения Симонова, Твардовского, Друниной и Берггольц, чтобы понять, как война отразилась в искусстве. На уроках физики можно обсуждать связь, радиолокацию, броню, авиацию и работу конструкторов. Математика помогает изучать расчеты траекторий, баллистику, шифры и инженерные задачи, связанные с фронтовой и тыловой жизнью. А на уроках биологии можно говорить о военной медицине, госпиталях, донорстве, санитарных поездах и помощи раненым.

Волошин также отметил важность междисциплинарного подхода, который позволяет увидеть войну не только как военные действия, но и как труд миллионов людей в тылу. Он напомнил, что во время войны учителя продолжали преподавать в эвакуации, врачи работали круглосуточно, инженеры создавали технику, мосты и средства связи, а ученые разрабатывали решения, от которых зависела жизнь на фронте и в тылу.