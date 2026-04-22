В российских школах начали проводить уроки о вреде VPN

Школьников призывают не использовать VPN, а лучше — вовсе удалить его

22 апреля 2026, 19:02, ИА Амител

Уроки о вреде VPN / Фото: соцсети
В школах нескольких российских регионов стартовали уроки, посвященные вреду и опасности использования VPN-сервисов, обратил внимание Telegram-канал "Топор".

«Занятия прошли в Ростовской области, Иркутске и других городах — на всех лекциях пытались убедить, что VPN использовать не стоит, а еще лучше удалить его с телефона», — говорится в публикации.

Такие занятия, по данным канала, получили названия "VPN вне закона. Что можно и что нельзя теперь делать в Сети", "Запрет использования VPN-сервисов: что нужно знать?", а также "Использование VPN — отягчающее обстоятельство при совершении преступлений".

Ранее стало известно, что с 15 апреля российские цифровые платформы могут начать ограничивать доступ для пользователей VPN-сервисов. Рекомендации операторам связи и интернет-компаниям направило Минцифры. При использовании инструментов обхода блокировок на настольных устройствах может стать недоступен ряд сервисов, включая "Яндекс" и VK, а также некоторые маркетплейсы. На мобильных устройствах при активном VPN возможны сбои в работе банковских приложений, медицинских платформ и других ресурсов.

Комментарии 34

Гость

19:02:32 22-04-2026

Клоуны

Гость

19:05:18 22-04-2026

Был такой мультик про школу чертей.

Гость

19:06:45 22-04-2026

Семейное обучение с каждым годом становится все более привлекательным

Гость

19:23:25 22-04-2026

РКН, вас уже полстраны ненавидит,, молодежь думаю проголосует как надо на этих выборах и не только молодежь.

Гость

20:18:51 22-04-2026

Гость (19:23:25 22-04-2026) РКН, вас уже полстраны ненавидит,, молодежь думаю проголосуе... Какие по-страны? - 146%

Гость

20:53:34 22-04-2026

Гость (19:23:25 22-04-2026) РКН, вас уже полстраны ненавидит,, молодежь думаю проголосуе...
Плохо думаете, раз не понимаете "формулу подсчёта" на "выборах".

Гость

22:08:35 22-04-2026

Гость (19:23:25 22-04-2026) РКН, вас уже полстраны ненавидит,, молодежь думаю проголосуе... РКН?
Вы такой наивный Чукотский юноша.

Гость

11:06:58 23-04-2026

Гость (19:23:25 22-04-2026) РКН, вас уже полстраны ненавидит,, молодежь думаю проголосуе... Вы реально считаете, что РКН спит и видит что вам еще заблокировать? Или он только делает то, что ему вменяют законодатели страны?

Гость

14:07:38 23-04-2026

Гость (11:06:58 23-04-2026) Вы реально считаете, что РКН спит и видит что вам еще заблок...
Не законодатели, а лично президент

Вежливый Человек

19:23:34 22-04-2026

Врут детям -не хорошо!

Вежливый Человек

19:24:46 22-04-2026

Экономика мелких пакостей.

Вежливый Человек

20:17:50 22-04-2026

Связь один из элементов системы коммуникаций - что дальше? - будете детей призывать резать провода и откручивать гайки?

Гость

20:19:10 22-04-2026

Лучше о вреде партии ЕР

волк

20:43:00 22-04-2026

чем больше запретов, тем больше их нарушают

Короновирус

02:07:24 23-04-2026

У нас в школе все до единого учителя пользуются впн

Гость

08:34:31 23-04-2026

Я уже давно не школьник, но тоже хочется узнать, в чем его вред?

Гость

18:07:07 24-04-2026

Гость (08:34:31 23-04-2026) Я уже давно не школьник, но тоже хочется узнать, в чем его в... Ркн бесполезен с ними. Вот и хотят уже с детства внушить что сопротивление бесполезно

Гость

20:36:35 24-04-2026

Гость (08:34:31 23-04-2026) Я уже давно не школьник, но тоже хочется узнать, в чем его в... Телефон взорвется, аххахах

Гость

08:36:27 23-04-2026

Отличная идея. То есть они сами приучают детей к двойным стандартам - что на уроках говорят одно, в жизни же происходит совершенно другое. И на уроках вам врут. Так сказать, с младых ногтей готовят ко взрослой жизни. Идеологи от Бога.

Гость

09:58:26 23-04-2026

Ну и по традиции: "Горите в Аду, черти!"

Гость

10:57:34 23-04-2026

Тратить много денег на установку оборудования что бы обходить запрет РКН, пользоваться полностью интернетом(МЧС и все онные организации), потом тратить много денег что бы заблокировать всем оставшимся интернет, и учить детишек что бы не думали скачивать впн для доступа в интернет. патриотичненько

майор

11:27:40 23-04-2026

почитал и вижу что многие из форумчан не понимают сути запретов на VPN и ограничений интерента обычного и мобильного. Советую почитать манифест группы компаний разработчиков интренета и ИИ
компанию Palantir Они вчера официально опубликовали 12 пунктов. Это пункты по которым весь мир будет как они планируют жить в дальнейшем. Советую почитать сначала эти их планы на вас а потом уже пыхтеть против РКН

Гость

13:46:36 23-04-2026

майор (11:27:40 23-04-2026) почитал и вижу что многие из форумчан не понимают сути запре... Да когда тебя в дурку поместят? Почему больные люди находятся среди здоровых?

Гость

10:30:51 25-04-2026

майор (11:27:40 23-04-2026) почитал и вижу что многие из форумчан не понимают сути запре... Суть запрета 🤣🤣🤣 это влажные хотелки из ума выжившего деда. Вот и вся суть

Гость

12:32:14 25-04-2026

майор (11:27:40 23-04-2026) почитал и вижу что многие из форумчан не понимают сути запре... Я плачу за три номера с мобильным интернетом и постепенно всё запрещают и блокируют, скидок при этом не делают наоборот повышают плату за тарифы, пусть такой интернет где всё нормальное запрещено за бесплатно дают.

Элен без ребят

11:49:01 23-04-2026

не успели ещё высохнуть слезы на очах россиян от статьи в "Комсомолке" о том, как от ВПН взрываются телефоны, и я думала, что ниже уже некуда, как появилось ЭТО. как же это смешно и стыдно... или они думают, что народ уже опровославился до такого уровня, что с ним можно вот так поступать, все равно ничего не поймет? я бы своего ребенка из такой школы мгновенно забрала!

Гость

21:32:53 26-04-2026

Элен без ребят (11:49:01 23-04-2026) не успели ещё высохнуть слезы на очах россиян от статьи в "К... А вы не читайте все эти проплаченые гос. Сми, по типу риа. новости, комсомольская правда, газета. ру, там ничего нормального и не скажут

Гость

17:19:16 23-04-2026

Чтобы разрабатывать новые продукты в IT сфере - необходимо пользоваться инструментами, которые уже есть во всем мире. ВПН - дает общение с коллегами и работу со специализированным Софтом , а не для захода на запрещенные сайты и мессенджеры . Запрещая пользоваться всей широтой возможностей , наши власти хоронят новейшие разработки. Нет софта - нет разработок. Скоро множество продвинутых компаний уйдут туда, где есть возможность развиваться, т.е. из РФ. Разве этого мы хотим?

Гость

14:20:40 24-04-2026

В школе готовят не к жизни , а делают из детей баранов, бал сатанистов продолжается

Гость

11:15:14 25-04-2026

Не какого вреда нет

Вадим

13:39:57 25-04-2026

Уроки кринжа....
Стыдно даже читать.

Евген

13:52:19 26-04-2026

ВПН создан для защиты себя в интернете от мошенников и тому подобного. И только тут блин в стране с большим количеством мошенничества запрещает им пользоваться. Клоуны

Dexter

15:00:46 26-04-2026

Выход один уезжать и другого варианта к сожалению нет,слишком много метастаз дал рак

Гость

20:07:04 26-04-2026

Нормальных слов просто нет ........

