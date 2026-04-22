В российских школах начали проводить уроки о вреде VPN
Школьников призывают не использовать VPN, а лучше — вовсе удалить его
22 апреля 2026, 19:02, ИА Амител
В школах нескольких российских регионов стартовали уроки, посвященные вреду и опасности использования VPN-сервисов, обратил внимание Telegram-канал "Топор".
«Занятия прошли в Ростовской области, Иркутске и других городах — на всех лекциях пытались убедить, что VPN использовать не стоит, а еще лучше удалить его с телефона», — говорится в публикации.
Такие занятия, по данным канала, получили названия "VPN вне закона. Что можно и что нельзя теперь делать в Сети", "Запрет использования VPN-сервисов: что нужно знать?", а также "Использование VPN — отягчающее обстоятельство при совершении преступлений".
Ранее стало известно, что с 15 апреля российские цифровые платформы могут начать ограничивать доступ для пользователей VPN-сервисов. Рекомендации операторам связи и интернет-компаниям направило Минцифры. При использовании инструментов обхода блокировок на настольных устройствах может стать недоступен ряд сервисов, включая "Яндекс" и VK, а также некоторые маркетплейсы. На мобильных устройствах при активном VPN возможны сбои в работе банковских приложений, медицинских платформ и других ресурсов.
19:02:32 22-04-2026
Клоуны
19:05:18 22-04-2026
Был такой мультик про школу чертей.
19:06:45 22-04-2026
Семейное обучение с каждым годом становится все более привлекательным
19:23:25 22-04-2026
РКН, вас уже полстраны ненавидит,, молодежь думаю проголосует как надо на этих выборах и не только молодежь.
20:18:51 22-04-2026
Гость (19:23:25 22-04-2026) РКН, вас уже полстраны ненавидит,, молодежь думаю проголосуе... Какие по-страны? - 146%
20:53:34 22-04-2026
Гость (19:23:25 22-04-2026) РКН, вас уже полстраны ненавидит,, молодежь думаю проголосуе...
Плохо думаете, раз не понимаете "формулу подсчёта" на "выборах".
22:08:35 22-04-2026
Гость (19:23:25 22-04-2026) РКН, вас уже полстраны ненавидит,, молодежь думаю проголосуе... РКН?
Вы такой наивный Чукотский юноша.
11:06:58 23-04-2026
Гость (19:23:25 22-04-2026) РКН, вас уже полстраны ненавидит,, молодежь думаю проголосуе... Вы реально считаете, что РКН спит и видит что вам еще заблокировать? Или он только делает то, что ему вменяют законодатели страны?
14:07:38 23-04-2026
Гость (11:06:58 23-04-2026) Вы реально считаете, что РКН спит и видит что вам еще заблок...
Не законодатели, а лично президент
19:23:34 22-04-2026
Врут детям -не хорошо!
19:24:46 22-04-2026
Экономика мелких пакостей.
20:17:50 22-04-2026
Связь один из элементов системы коммуникаций - что дальше? - будете детей призывать резать провода и откручивать гайки?
20:19:10 22-04-2026
Лучше о вреде партии ЕР
20:43:00 22-04-2026
чем больше запретов, тем больше их нарушают
02:07:24 23-04-2026
У нас в школе все до единого учителя пользуются впн
08:34:31 23-04-2026
Я уже давно не школьник, но тоже хочется узнать, в чем его вред?
18:07:07 24-04-2026
Гость (08:34:31 23-04-2026) Я уже давно не школьник, но тоже хочется узнать, в чем его в... Ркн бесполезен с ними. Вот и хотят уже с детства внушить что сопротивление бесполезно
20:36:35 24-04-2026
Гость (08:34:31 23-04-2026) Я уже давно не школьник, но тоже хочется узнать, в чем его в... Телефон взорвется, аххахах
08:36:27 23-04-2026
Отличная идея. То есть они сами приучают детей к двойным стандартам - что на уроках говорят одно, в жизни же происходит совершенно другое. И на уроках вам врут. Так сказать, с младых ногтей готовят ко взрослой жизни. Идеологи от Бога.
09:58:26 23-04-2026
Ну и по традиции: "Горите в Аду, черти!"
10:57:34 23-04-2026
Тратить много денег на установку оборудования что бы обходить запрет РКН, пользоваться полностью интернетом(МЧС и все онные организации), потом тратить много денег что бы заблокировать всем оставшимся интернет, и учить детишек что бы не думали скачивать впн для доступа в интернет. патриотичненько
11:27:40 23-04-2026
почитал и вижу что многие из форумчан не понимают сути запретов на VPN и ограничений интерента обычного и мобильного. Советую почитать манифест группы компаний разработчиков интренета и ИИ
компанию Palantir Они вчера официально опубликовали 12 пунктов. Это пункты по которым весь мир будет как они планируют жить в дальнейшем. Советую почитать сначала эти их планы на вас а потом уже пыхтеть против РКН
13:46:36 23-04-2026
майор (11:27:40 23-04-2026) почитал и вижу что многие из форумчан не понимают сути запре... Да когда тебя в дурку поместят? Почему больные люди находятся среди здоровых?
10:30:51 25-04-2026
майор (11:27:40 23-04-2026) почитал и вижу что многие из форумчан не понимают сути запре... Суть запрета 🤣🤣🤣 это влажные хотелки из ума выжившего деда. Вот и вся суть
12:32:14 25-04-2026
майор (11:27:40 23-04-2026) почитал и вижу что многие из форумчан не понимают сути запре... Я плачу за три номера с мобильным интернетом и постепенно всё запрещают и блокируют, скидок при этом не делают наоборот повышают плату за тарифы, пусть такой интернет где всё нормальное запрещено за бесплатно дают.
11:49:01 23-04-2026
не успели ещё высохнуть слезы на очах россиян от статьи в "Комсомолке" о том, как от ВПН взрываются телефоны, и я думала, что ниже уже некуда, как появилось ЭТО. как же это смешно и стыдно... или они думают, что народ уже опровославился до такого уровня, что с ним можно вот так поступать, все равно ничего не поймет? я бы своего ребенка из такой школы мгновенно забрала!
21:32:53 26-04-2026
Элен без ребят (11:49:01 23-04-2026) не успели ещё высохнуть слезы на очах россиян от статьи в "К... А вы не читайте все эти проплаченые гос. Сми, по типу риа. новости, комсомольская правда, газета. ру, там ничего нормального и не скажут
17:19:16 23-04-2026
Чтобы разрабатывать новые продукты в IT сфере - необходимо пользоваться инструментами, которые уже есть во всем мире. ВПН - дает общение с коллегами и работу со специализированным Софтом , а не для захода на запрещенные сайты и мессенджеры . Запрещая пользоваться всей широтой возможностей , наши власти хоронят новейшие разработки. Нет софта - нет разработок. Скоро множество продвинутых компаний уйдут туда, где есть возможность развиваться, т.е. из РФ. Разве этого мы хотим?
14:20:40 24-04-2026
В школе готовят не к жизни , а делают из детей баранов, бал сатанистов продолжается
11:15:14 25-04-2026
Не какого вреда нет
13:39:57 25-04-2026
Уроки кринжа....
Стыдно даже читать.
13:52:19 26-04-2026
ВПН создан для защиты себя в интернете от мошенников и тому подобного. И только тут блин в стране с большим количеством мошенничества запрещает им пользоваться. Клоуны
15:00:46 26-04-2026
Выход один уезжать и другого варианта к сожалению нет,слишком много метастаз дал рак
20:07:04 26-04-2026
Нормальных слов просто нет ........