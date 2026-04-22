В российских школах начали проводить уроки о вреде VPN

Школьников призывают не использовать VPN, а лучше — вовсе удалить его

22 апреля 2026, 19:02, ИА Амител

Уроки о вреде VPN / Фото: соцсети

В школах нескольких российских регионов стартовали уроки, посвященные вреду и опасности использования VPN-сервисов, обратил внимание Telegram-канал "Топор".

«Занятия прошли в Ростовской области, Иркутске и других городах — на всех лекциях пытались убедить, что VPN использовать не стоит, а еще лучше удалить его с телефона», — говорится в публикации.

Такие занятия, по данным канала, получили названия "VPN вне закона. Что можно и что нельзя теперь делать в Сети", "Запрет использования VPN-сервисов: что нужно знать?", а также "Использование VPN — отягчающее обстоятельство при совершении преступлений".

Ранее стало известно, что с 15 апреля российские цифровые платформы могут начать ограничивать доступ для пользователей VPN-сервисов. Рекомендации операторам связи и интернет-компаниям направило Минцифры. При использовании инструментов обхода блокировок на настольных устройствах может стать недоступен ряд сервисов, включая "Яндекс" и VK, а также некоторые маркетплейсы. На мобильных устройствах при активном VPN возможны сбои в работе банковских приложений, медицинских платформ и других ресурсов.