В Общественной палате предложили ввести тихий час для младшеклассников
Эксперты считают, что дневной отдых поможет детям без стресса перейти из детского сада в школу и восстановить силы после уроков
25 апреля 2026, 10:00, ИА Амител
Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей, в интервью РИА Новости высказался за введение тихого часа в младших классах.
«Переход из детского сада в школу должен быть менее стрессовым для ребенка, поскольку условия не должны резко отличаться от тех, к которым дети привыкли в подготовительных группах», — заявил Рыбальченко, назвав тихий час правильным решением.
По его словам, учебная нагрузка в начальной школе остается высокой, поэтому важно найти баланс между занятиями и возможностью восстановить силы. При этом он подчеркнул, что не всем детям нужен сон днем, но для некоторых он станет хорошим способом отдохнуть.
Особенно актуальной эта мера становится, по мнению эксперта, с учетом роста числа групп продленного дня, где дети остаются после уроков дожидаться работающих родителей.
«Я думаю, что для детей эта форма не должна сильно отличаться от того, что есть в детском саду», — добавил Рыбальченко.
Он предложил сделать тихий час гибким: не обязательным для всех, а возможностью для желающих прилечь и отдохнуть в спокойной обстановке без жесткой регламентации.
10:21:13 25-04-2026
фигня полная, что только ни придумают...
после окончания садика целое лето впереди до школы. Летом у детей стираются все навыки правильного режима, как детсадовские, так и школьные. Вот пусть родители за лето и приучают детей к школьному режиму. А в школе у первоклассников щадящий режим.
11:01:13 25-04-2026
дневной сон в школе надо ввести с класса 7-8,пару часов-по средам, вместо уроков труда.
для повышения демографии.
12:05:55 25-04-2026
в старших классах нужно сон вводить!
они то 3-4 часов ночи в экранах сидят, или по улице шлындают, а потом в школу к восьми...!
13:21:11 25-04-2026
Помешательство какое-то массовое. У одного кукуха полетела и у других следом!
16:15:58 25-04-2026
Верните продлёнку, ту, что была при СССР.
В продлёнке дети спали. Был ваш тихий час.
21:09:43 25-04-2026
Гость (16:15:58 25-04-2026) Верните продлёнку, ту, что была при СССР. В продлёнке де... В продленку ходили слабаки и чехотка.
Мы с такими не водились.
21:06:11 25-04-2026
Начинать занятия надо с 9:30, чтобы дети утром могли нормально выспаться.
Хотя сейчас есть родители, которые закидывают бедных сонных детей в школу в 7 утра или даже раньше, так удобнее перед работой. Учителей нет, несчастные сидят на скамейках в фойе и досматривают последние сны до начала уроков.
15:21:55 12-05-2026
Нормально в 8 начинать. У меня сын перед первым классом ездил на хоккейные сборы. Приехал за 2 недели до 1 сентября, в 6.40 просыпался сам. Никаких проблем. Да и сейчас в 12 лет без будильника и буждения в 6.00 просыпается. Включая выходные. Надо режим выстраивать. Надо помнить, что дополнительные занятия (спорт, художественная школа, кружки) под 8.00 заточены, в смысле окончания занятий. Спать надо в 10 укладываться, а не тупить в плэйстешине до 2 ночи. Плюс идея - кто-то спит, кто-то нет бредовая. Т.е. я не хочу спать, но сижу жду, пока спит любитель посидеть в телефоне до 2-х.