В Общественной палате предложили ввести тихий час для младшеклассников

Эксперты считают, что дневной отдых поможет детям без стресса перейти из детского сада в школу и восстановить силы после уроков

25 апреля 2026, 10:00, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей, в интервью РИА Новости высказался за введение тихого часа в младших классах.

«Переход из детского сада в школу должен быть менее стрессовым для ребенка, поскольку условия не должны резко отличаться от тех, к которым дети привыкли в подготовительных группах», — заявил Рыбальченко, назвав тихий час правильным решением.

По его словам, учебная нагрузка в начальной школе остается высокой, поэтому важно найти баланс между занятиями и возможностью восстановить силы. При этом он подчеркнул, что не всем детям нужен сон днем, но для некоторых он станет хорошим способом отдохнуть.

Особенно актуальной эта мера становится, по мнению эксперта, с учетом роста числа групп продленного дня, где дети остаются после уроков дожидаться работающих родителей.

«Я думаю, что для детей эта форма не должна сильно отличаться от того, что есть в детском саду», — добавил Рыбальченко.

Он предложил сделать тихий час гибким: не обязательным для всех, а возможностью для желающих прилечь и отдохнуть в спокойной обстановке без жесткой регламентации.