В России появится новый браузер "Луна"

Релиз состоится до конца года

21 июня 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России до конца года появится новый браузер "Луна", пишет ТАСС со ссылкой на компанию "Инновационная разработка".

Там сообщили, что в "Луну" будут встроены сервисы с онлайн-покупками и программами лояльности, а также российские сертификаты Минцифры, за счет чего приложение будет пропускать только проверенные сайты.

"Благодаря этому в приложении можно работать не только с поисковиками или популярными сервисами, но и пользоваться финансовыми услугами", – пояснили в компании.

Сейчас продукт находится на стадии открытого тестирования и имеет ограниченный функционал. Выпустить его планируют до конца года. Сначала он будет доступен на iPhone, но в дальнейшем выйдет Android-версия.