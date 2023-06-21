В России появится новый браузер "Луна"
Релиз состоится до конца года
21 июня 2023, 10:45, ИА Амител
В России до конца года появится новый браузер "Луна", пишет ТАСС со ссылкой на компанию "Инновационная разработка".
Там сообщили, что в "Луну" будут встроены сервисы с онлайн-покупками и программами лояльности, а также российские сертификаты Минцифры, за счет чего приложение будет пропускать только проверенные сайты.
"Благодаря этому в приложении можно работать не только с поисковиками или популярными сервисами, но и пользоваться финансовыми услугами", – пояснили в компании.
Сейчас продукт находится на стадии открытого тестирования и имеет ограниченный функционал. Выпустить его планируют до конца года. Сначала он будет доступен на iPhone, но в дальнейшем выйдет Android-версия.
10:50:16 21-06-2023
Эта штука похоже страшнее "Амиго" будет, а его многие до сих пор удалить не могут, хотя и не устанавливали ни когда. А вообще это конечно очень патриотично, отечественный браузер который будет сначала только в Айфонах
10:57:28 21-06-2023
видимо его ждет та же учесть, что и спутник ))
11:10:36 21-06-2023
Новость то..очередное фуфло на базе движка хром, куда натыкают никому ненужных сервисов? вон уже и атом и яндекс браузер ...а различие то в чем? А в логотипе лишь. Чем езе может порадовать владелец почтабанка. Явно ничем инновационным - чисто бизнес.
11:48:47 21-06-2023
Отечественного в браузере нет ничего. Ну кроме названия! Все патенты на все подрограммы и протоколы зарубежные, язык програмирования и тот на аглицком! Не вводите людей в заблуждение!
12:19:39 21-06-2023
Самое что раздражает-язык программирования на английском!Ни дна ему,ни покрышки.
13:14:46 21-06-2023
Забыли добавить, что сейчас это браузер для пользователь продукции Apple
15:41:10 21-06-2023
Гость (10:50:16 21-06-2023) Эта штука похоже страшнее "Амиго" будет, а его многие до сих... Делайте свою скрепную мобилу на «Байкале» и «Авроре», печатайте в программе «Лексикон». Не забудьте экран из бересты и главное батарейки, как в «Ералаше» были для часов.