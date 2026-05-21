В России предложили досрочно завершить учебный год

Такая инициатива прозвучала из-за аномальной жары в Москве

21 мая 2026, 07:48, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В связи с аномальной жарой и отсутствием кондиционеров в школах учебный год в ряде российских регионов стоит завершить досрочно. Такое мнение РИА Новости высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«С учетом того, что во многих школах нет кондиционеров, а на улице 35-градусная жара, то, конечно, в ряде регионов я предлагаю все-таки досрочно закончить учебный год», — сказал Гриб.

По его словам, до официального окончания учебного года осталось всего несколько дней, поэтому досрочное завершение не повлияет на образовательный процесс, но позволит избежать рисков для здоровья учеников и педагогов.

«Мы здесь сохраним здоровье и детей, и учителей. Еще раз говорю, что во многих школах нет кондиционеров, а открытые окна тоже вряд ли спасут. И в первую очередь это касается младших классов», — добавил Гриб.

В среду Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности до субботы в Москве и Подмосковье из-за жары. До пятницы в регионах ожидается аномально теплая погода со среднесуточной температурой на 7–9 градусов выше нормы.