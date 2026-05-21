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В России предложили досрочно завершить учебный год

Такая инициатива прозвучала из-за аномальной жары в Москве

21 мая 2026, 07:48, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В связи с аномальной жарой и отсутствием кондиционеров в школах учебный год в ряде российских регионов стоит завершить досрочно. Такое мнение РИА Новости высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«С учетом того, что во многих школах нет кондиционеров, а на улице 35-градусная жара, то, конечно, в ряде регионов я предлагаю все-таки досрочно закончить учебный год», — сказал Гриб.

По его словам, до официального окончания учебного года осталось всего несколько дней, поэтому досрочное завершение не повлияет на образовательный процесс, но позволит избежать рисков для здоровья учеников и педагогов.

«Мы здесь сохраним здоровье и детей, и учителей. Еще раз говорю, что во многих школах нет кондиционеров, а открытые окна тоже вряд ли спасут. И в первую очередь это касается младших классов», — добавил Гриб.

В среду Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности до субботы в Москве и Подмосковье из-за жары. До пятницы в регионах ожидается аномально теплая погода со среднесуточной температурой на 7–9 градусов выше нормы.

       

Комментарии 6

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Гость

07:56:04 21-05-2026

Москва не Россия

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Кхм...

09:56:04 21-05-2026

Да вообще выдать "аттестаты зрелости" досрочно! Это ж сколько сразу в стране "взрослых" появится!

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Гость

10:02:39 21-05-2026

ути бозе мой, зажарились бедненькие...

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Гость

10:29:26 21-05-2026

То есть когда он вне далее как в апреле предлагал тот учебный год продлить, он был не в курсе, что в России есть регионы, где уже в мае очень жарко?.. Пони бегают по кругу - продлили учебный год, сократили учебный год. Можно начинать заново. И еще вопрос - почему об этом говорит не Минпрос, а какой-то совершенно левый чувак? Он какое вообще к школе отношение имеет?

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Гость

11:31:40 21-05-2026

Гость (10:29:26 21-05-2026) То есть когда он вне далее как в апреле предлагал тот учебны... Видимо дитятко в школе учится, а очень хочется пораньше в отпуск к морюшку свалить, вот бедный и мается от безделья.

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Гость

15:22:09 21-05-2026

Лишний раз подтверждается, что Москва-центр мира. Здесь жарко, в Сибири минус по ночам. На Д.В. вааще хорошо..

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