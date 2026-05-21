В России предложили сделать бани бесплатными на время отключения горячей воды

Сергей Малинкович считает, что общественные бани нужно национализировать, вернуть культуру их посещения, а летом сделать вход бесплатным

21 мая 2026, 14:44, ИА Амител

Мужчина в бане / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в беседе с "Абзацем" предложил национализировать общественные бани и сделать их бесплатными на период отключения горячей воды. По его словам, современные водонагреватели не решают сезонную проблему, к тому же они пожароопасны и часто ломаются.

«Посещение общественных бань — хорошая советская привычка. В свое время все спокойно туда ходили, и проблем с ценой тоже не было. Сейчас все бани в основном частные, поэтому, во-первых, их нужно национализировать, чтобы сделать посещение доступнее. Во-вторых, посещение бань летом нужно сделать бесплатным: в общей сложности соотечественники живут без воды месяц», — пояснил Малинкович.

Политик отметил, что баня — это не только возможность помыться, но и общение, досуг, новые знакомства.

«Пока сохнем, например, можно в домино поиграть или старые советские фильмы посмотреть, в шахматы поиграть. Нужно возвращать культуру общественных бань», — добавил он.

По замыслу Малинковича, бесплатный вход в бани в период отключения воды поможет людям сэкономить, а в перспективе такую меру можно сделать постоянной.