В России предложили сделать бани бесплатными на время отключения горячей воды
Сергей Малинкович считает, что общественные бани нужно национализировать, вернуть культуру их посещения, а летом сделать вход бесплатным
21 мая 2026, 14:44, ИА Амител
Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в беседе с "Абзацем" предложил национализировать общественные бани и сделать их бесплатными на период отключения горячей воды. По его словам, современные водонагреватели не решают сезонную проблему, к тому же они пожароопасны и часто ломаются.
«Посещение общественных бань — хорошая советская привычка. В свое время все спокойно туда ходили, и проблем с ценой тоже не было. Сейчас все бани в основном частные, поэтому, во-первых, их нужно национализировать, чтобы сделать посещение доступнее. Во-вторых, посещение бань летом нужно сделать бесплатным: в общей сложности соотечественники живут без воды месяц», — пояснил Малинкович.
Политик отметил, что баня — это не только возможность помыться, но и общение, досуг, новые знакомства.
«Пока сохнем, например, можно в домино поиграть или старые советские фильмы посмотреть, в шахматы поиграть. Нужно возвращать культуру общественных бань», — добавил он.
По замыслу Малинковича, бесплатный вход в бани в период отключения воды поможет людям сэкономить, а в перспективе такую меру можно сделать постоянной.
14:47:53 21-05-2026
фу.. всю заразу туда попрут
14:52:04 21-05-2026
а на праздники и в выходные-водку не продавать, а наливать бесплатно.
14:56:21 21-05-2026
может лучше пиво бесплатно раздавать прямо в кегах? кегу верну.
14:58:54 21-05-2026
Пора организовать жюри на присвоение номинации для депутатов Госдумы за самые бредовые идеи.
15:08:25 21-05-2026
Гость (14:58:54 21-05-2026) Пора организовать жюри на присвоение номинации для депутатов... Золотое предложение!!!
15:05:13 21-05-2026
Молодцы коммунисты России
15:05:59 21-05-2026
бани все частные.он из своего кармана платить будет?
15:36:18 21-05-2026
Гость (15:05:59 21-05-2026) бани все частные.он из своего кармана платить будет?... цитата: Сейчас все бани в основном частные, поэтому, во-первых, их нужно национализировать, чтобы сделать посещение доступнее.
Так что платить будут из бюджета,за счет налогов.
16:21:46 21-05-2026
Внимательный из Б (15:36:18 21-05-2026) цитата: Сейчас все бани в основном частные, поэтому, во-перв... Да прям из своего, пропишут в законопроекте что нет дополнительных расходов в бюджет и обяжут бесплатно пускать.
16:31:19 21-05-2026
Гость (16:21:46 21-05-2026) Да прям из своего, пропишут в законопроекте что нет дополнит... их нужно национализировать, чтобы сделать посещение доступнее.
Так кого обяжут, если бани национализируют? Кто их будет содержать? Пушкин?
15:49:22 21-05-2026
Гость (15:05:59 21-05-2026) бани все частные.он из своего кармана платить будет?... Отнять и разделить!
15:11:41 21-05-2026
До октября ещё не такого насмотримся
15:35:06 21-05-2026
Гость (15:11:41 21-05-2026) До октября ещё не такого насмотримся... и м и ж запускать в одно отделение.
11:05:06 22-05-2026
Musik (15:35:06 21-05-2026) и м и ж запускать в одно отделение.... Точно. Вот где будет подъем демографии
15:50:25 21-05-2026
Бесплатные нельзя, туда попрутся местная богема просто посидеть. И тогда тем, кому надо помыться, места не достанется. Нужно хоть 300 рублей, но сделать.
18:30:51 21-05-2026
Гость (15:50:25 21-05-2026) Бесплатные нельзя, туда попрутся местная богема просто посид... Добавить 300 и доехать к друзьям в частную баню помыться
15:53:06 21-05-2026
Была баня N5 на Партизанской, так вместо нее там очередной человейник забахали. Сколько ещё этих бань осталось в округе, чтобы можно было вообще пойти в них мыться?
16:01:39 21-05-2026
Гость (15:53:06 21-05-2026) Была баня N5 на Партизанской, так вместо нее там очередной ч... Не стоит всё так близко воспринимать.
Это просто инфоповод, полгодика потерпеть
01:40:38 22-05-2026
Гость (16:01:39 21-05-2026) Не стоит всё так близко воспринимать.Это просто инфопово... Полгодика до чего?
18:29:26 21-05-2026
Ну и где на Попова- Павловский бани? Сауны бесплатно никто не сделает. Юмористы
19:12:47 21-05-2026
Вшивым баня не нужна!
20:04:51 21-05-2026
"Пока сохнешь - в домино поиграть" - пользуйтесь полотенцем. А то будет другим желающим некуда зайти будет.