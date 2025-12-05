В России предложили сократить рабочий день до шести часов
Как сообщают авторы инициативы, это нужно сделать для повышения рождаемости
05 декабря 2025, 14:35, ИА Амител
В России вновь обсуждается возможность введения 30-часовой рабочей недели. Депутат от КПРФ Юрий Афонин сообщил изданию "Абзац", что фракция намерена в скором времени начать внесение изменений в действующее законодательство, регулирующее количество рабочих часов.
Ранее сообщалось, что партийные представители предлагали проект нового Трудового кодекса, содержащего множество статей, в том числе касающихся сокращения рабочего времени. Однако 3 декабря Госдума отклонила данную инициативу. Тем не менее, как утверждает Афонин, партия продолжит предлагать альтернативные варианты.
«Почему это нужно? Первое: научно‑технический прогресс и автоматизация достигли высокого уровня, поэтому, по нашему мнению, восьмичасовой рабочий день должен трансформироваться. Второе: работающим людям необходимо уделять больше времени личным отношениям и воспитанию детей. Эти дополнительные два часа решают проблему. В результате научно‑технологический прогресс, укрепление семьи и возможность развития будут способствовать повышению эффективности и производительности труда», – пояснил Афонин.
Он подчеркнул, что ранее проводились эксперименты по сокращению рабочего времени, которые показали, что экономика не пострадала от таких изменений. По его мнению, при правильной организации система сокращенной рабочей недели может улучшить материальное положение граждан и повысить производительность труда.
ну может депутат богатый сильно? тогда вообще можно не работать.
сокращение дня означает, что работы стало меньше, а меньшее ее может стать потому что ее нет, а раз нет, то и денег нет, а депутат Афонин, как обещано было, за 70 лет коммунизЬм не построил,
14:58:47 05-12-2025
нет слов идиоты
у нас дети в школе до 8 вечера
и мы сами , хоть домой не уходи , завал полный
какие 6 часов ??
нам бы вовремя уйти хотя бы
15:36:13 05-12-2025
А не начисленную, в результате, работодателем заработную плату мне этот самый Афонин доплачивать станет?
16:33:34 05-12-2025
Ну смешные. Кто работает 8 часов? Большинство работает гораздо, ГОРАЗДО дольше.
17:07:27 05-12-2025
Дурдом..
20:49:19 05-12-2025
ну тогда и зарплаты я сокращу, экстемально до минимума
07:09:01 06-12-2025
Альтернативное предложение: давайте вместо сокращения рабочего дня снизим пенсионный возраст? Автоматизация и всё такое. Пусть люди работают в трудоспособном возрасте, а потом доживают спокойно.
15:10:27 06-12-2025
Гость (07:09:01 06-12-2025) Альтернативное предложение: давайте вместо сокращения рабоче... Вот ты это президенту и предложи, но ответ ожидаем