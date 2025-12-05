Как сообщают авторы инициативы, это нужно сделать для повышения рождаемости

05 декабря 2025, 14:35, ИА Амител

Работа / Фото: amic.ru

В России вновь обсуждается возможность введения 30-часовой рабочей недели. Депутат от КПРФ Юрий Афонин сообщил изданию "Абзац", что фракция намерена в скором времени начать внесение изменений в действующее законодательство, регулирующее количество рабочих часов.

Ранее сообщалось, что партийные представители предлагали проект нового Трудового кодекса, содержащего множество статей, в том числе касающихся сокращения рабочего времени. Однако 3 декабря Госдума отклонила данную инициативу. Тем не менее, как утверждает Афонин, партия продолжит предлагать альтернативные варианты.

«Почему это нужно? Первое: научно‑технический прогресс и автоматизация достигли высокого уровня, поэтому, по нашему мнению, восьмичасовой рабочий день должен трансформироваться. Второе: работающим людям необходимо уделять больше времени личным отношениям и воспитанию детей. Эти дополнительные два часа решают проблему. В результате научно‑технологический прогресс, укрепление семьи и возможность развития будут способствовать повышению эффективности и производительности труда», – пояснил Афонин.

Он подчеркнул, что ранее проводились эксперименты по сокращению рабочего времени, которые показали, что экономика не пострадала от таких изменений. По его мнению, при правильной организации система сокращенной рабочей недели может улучшить материальное положение граждан и повысить производительность труда.