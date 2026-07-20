Выплата не должна отменять иные пособия и льготы, а право на нее предполагается предоставлять при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает трех региональных прожиточных минимумов

20 июля 2026, 15:10, ИА Амител

Мать и ребенок / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Сергей Миронов, глава партии "Справедливая Россия", направил министру труда Антону Котякову предложение о введении ежемесячных выплат в размере прожиточного минимума для родителей, не занятых трудовой деятельностью и осуществляющих уход за детьми, пишет ТАСС.

В своем обращении Миронов обратил внимание на региональный закон, действующий в Кировской области. Этот нормативный акт предусматривает выплату пособия неработающим родственникам, включая бабушек и дедушек, которые ухаживают за детьми до трех лет. Данная мера, известная как "бабушкины выплаты", привлекла внимание демографов.

«Размер этих выплат в Кировской области определяется возрастом матери. Если матери менее 25 лет, родственники могут получать до 45 794 рублей ежемесячно. Для матерей в возрасте 25 лет и старше выплаты составляют до 38 203 рублей», — пояснил депутат.

Миронов предложил распространить этот опыт на всех родителей, внедрив "родительскую зарплату". Он считает, что один из родителей, который заботится о ребенке и не работает, должен получать сумму, соответствующую прожиточному минимуму. Предлагается предоставлять право на выплату при рождении каждого ребенка.

Парламентарий также подчеркнул, что мера, реализованная в Кировской области, может служить дополнительным инструментом поддержки семей. Это, по его мнению, может способствовать более быстрому возвращению молодой матери к трудовой деятельности, если за ребенком будут ухаживать близкие родственники.

Однако он также отметил потенциальный недостаток этой модели: мать может быть вынуждена выйти на работу, оставив ребенка на попечение родственников, ради поддержания стабильного уровня доходов семьи.