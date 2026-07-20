В России предложили ввести "родительскую зарплату" для неработающих матерей
Выплата не должна отменять иные пособия и льготы, а право на нее предполагается предоставлять при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает трех региональных прожиточных минимумов
20 июля 2026, 15:10, ИА Амител
Сергей Миронов, глава партии "Справедливая Россия", направил министру труда Антону Котякову предложение о введении ежемесячных выплат в размере прожиточного минимума для родителей, не занятых трудовой деятельностью и осуществляющих уход за детьми, пишет ТАСС.
В своем обращении Миронов обратил внимание на региональный закон, действующий в Кировской области. Этот нормативный акт предусматривает выплату пособия неработающим родственникам, включая бабушек и дедушек, которые ухаживают за детьми до трех лет. Данная мера, известная как "бабушкины выплаты", привлекла внимание демографов.
«Размер этих выплат в Кировской области определяется возрастом матери. Если матери менее 25 лет, родственники могут получать до 45 794 рублей ежемесячно. Для матерей в возрасте 25 лет и старше выплаты составляют до 38 203 рублей», — пояснил депутат.
Миронов предложил распространить этот опыт на всех родителей, внедрив "родительскую зарплату". Он считает, что один из родителей, который заботится о ребенке и не работает, должен получать сумму, соответствующую прожиточному минимуму. Предлагается предоставлять право на выплату при рождении каждого ребенка.
Парламентарий также подчеркнул, что мера, реализованная в Кировской области, может служить дополнительным инструментом поддержки семей. Это, по его мнению, может способствовать более быстрому возвращению молодой матери к трудовой деятельности, если за ребенком будут ухаживать близкие родственники.
Однако он также отметил потенциальный недостаток этой модели: мать может быть вынуждена выйти на работу, оставив ребенка на попечение родственников, ради поддержания стабильного уровня доходов семьи.
15:33:09 20-07-2026
Почему мать не работает? Пусть работает. Тогда и зарплата будет. А если не работать то и зарплаты не будет.
16:02:01 20-07-2026
Опять Это вылезло.
16:43:18 20-07-2026
Тут многие совок вспоминают с придыханием, так в нем 3 месяца посиделя с ребенком - и марш на работу))
17:00:57 20-07-2026
Гость (16:43:18 20-07-2026) Тут многие совок вспоминают с придыханием, так в нем 3 месяц... Не свисти, с 81 года декрет был 1 год, а с 89 года сделали 3. Вот тебе и совок.
17:05:47 20-07-2026
Гость (17:00:57 20-07-2026) Не свисти, с 81 года декрет был 1 год, а с 89 года сделали 3... Дык 89 - это уже гласность, ускорение, перестройка.
18:24:34 20-07-2026
Гость (17:00:57 20-07-2026) Не свисти, с 81 года декрет был 1 год, а с 89 года сделали 3...
Сам не свисти - 1981 это уже начало заката СССР. А до 1981 в СССР вообще не было отпуска по уходу за ребенком, был только отпуск только по беременности и родам (декрет «О страховании на случай болезни» от 22.12.1917 года) сроком от 63 до 112 дней в разное время и даже не для всех работающих женщин. То есть он абсолютно прав - большую часть существования СССР (64 года = 86% всего времени) "в совке сидели с ребенком 3 месяца".
09:48:28 21-07-2026
Гость (18:24:34 20-07-2026) Сам не свисти - 1981 это уже начало заката СССР. А до 1... А еще были ясли для таких малышей.
21:14:21 20-07-2026
Гость (17:00:57 20-07-2026) Не свисти, с 81 года декрет был 1 год, а с 89 года сделали 3... 81 это уже так, не СССР
08:16:44 21-07-2026
Гость (17:00:57 20-07-2026) Не свисти, с 81 года декрет был 1 год, а с 89 года сделали 3... Я в 1984 сидела с дитем до 1,5 лет, до году оплачивался.
16:47:04 20-07-2026
Над страной весенний ветер веет,
С каждым днем все радостнее жить.
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить.
Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать, —
Как невесту. Родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать.
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
17:01:37 20-07-2026
Миронов хорошие вещи предлагает.
Просто строй не тот и эти не те.
18:29:56 20-07-2026
Трагати (17:01:37 20-07-2026) Миронов хорошие вещи предлагает.Просто строй не тот и эт... Я тоже могу много хороших вещей предложить, чо я не в думе???
19:24:17 20-07-2026
Гость (18:29:56 20-07-2026) Я тоже могу много хороших вещей предложить, чо я не в думе?...
поинтересуйтесь у кого парламентское большинство
19:04:08 20-07-2026
Трагати (17:01:37 20-07-2026) Миронов хорошие вещи предлагает.Просто строй не тот и эт... А может, просто язык без костей😄
21:00:49 20-07-2026
Долго думали. Дочь на 4 курсе универа все ждем когда очередь подойдет в детский сад. Двадцат лет думают
21:15:19 20-07-2026
вообще на каждого ребенка должны всем выплачивать, не зарплата а пособие! детей нет в государстве, а вы жметесь
15:37:54 21-07-2026
Сам не свисти - 1981 это уже начало заката СССР. А до 1981 в СССР вообще не было отпуска по уходу за ребенком,
У меня дите 1978 года рождения, уже до года не работать можно было . Но денег с двух месяцев не платили нисколько. И в ясли не брали. Потому что брали с одного года.