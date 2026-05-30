Опыт, который уже опробовали в одном из регионов, предлагают распространить на всю страну

30 мая 2026, 08:05, ИА Амител

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В России может появиться "родительская зарплата", которая будет положена не только мамам, но иногда и бабушкам (а иногда — даже дедушкам). Такой законопроект, подготовленный одной из фракций, могут внести в Госдуму. Размер выплаты действительно может быть похож на среднюю зарплату.

О том, что это за выплата и может ли она появиться, — в материале amic.ru.

1 Что за "родительская зарплата" может появиться в России? Это ежемесячная выплата, которую мама могла бы получать от государства во время своего декретного отпуска. Вернее, это не выплата, а доплата к доходу, которую она уже получает. Ее размер составляет сумму, которая позволяет "добить" доход до средней зарплаты по региону. Дела в том, что такая мера поддержки уже существует в одном из регионов России — в Кировской области. Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов убежден, что практику нужно обязательно распространить на всю страну. Ранее депутаты фракции уже даже готовили подобный законопроект. Но в Кировской области пошли дальше — "родительскую зарплату" там в отдельных случаях теперь могут получать бабушки и дедушки. Вот и авторы федерального законопроекта заявили, что соответствующим образом дополнят и свой документ. «Мы дополним наш законопроект, чтобы "родительские зарплаты" могли получать также бабушки и дедушки, и повторно внесем его в Госдуму. Эффективная демографическая мера должна заработать по всей России!» — цитирует Миронова ТАСС Он сообщил, что обновленный законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

2 Каким может быть размер этой выплаты? Пока можно ориентироваться лишь на те выплаты, которые уже введены в Кировской области — матери там получают их с 2024 года. Так, если маме больше 25 лет, размер ежемесячной доплаты к доходу может составлять до 38 тысяч рублей. А мамы до 24 лет включительно, которые родили после 1 января 2025 года, ежемесячно получают до 45 тысяч рублей. При этом в Кировской области "родительская зарплата" положена лишь при рождении первенца.

3 В каком случае "родительскую зарплату" предлагают платить бабушкам и дедушкам? В случае если бабушка или дедушка уйдет в декретный отпуск вместо мамы. Такое нововведение в Кировской области появилось совсем недавно — 21 мая. Люди старшего поколения готовы на такое, убежден глава региона Александр Соколов. «Ввели новую меру — "зарплату" бабушкам: бабушка или дедушка будут уходить в декретный отпуск вместо мамы, а мы им будем доплачивать до средней заработной платы по региону. Многие люди в возрасте около 60 лет уже хотели бы уйти на пенсию и заниматься внуками, собой, садами и огородами, но они вынуждены дорабатывать до пенсии, поэтому они с удовольствием на год уйдут в декрет, чтобы заниматься внуками», — сказал губернатор ТАСС Причем размер доплаты будет зависеть от возраста мамы: если ей больше 25 лет — то до 38 тысяч рублей, а если меньше — до 45 тысяч рублей. "Зарплата" будет выплачиваться, пока не закончится декретный отпуск.

4 За какого по счету ребенка предлагают платить "родительскую зарплату"? Как мы уже сказали, в Кировской области "родительскую зарплату" платят только после рождения первенца. Но в "Справедливой России" убеждены, что мера поддержка должна назначаться при рождении каждого ребенка. «На федеральном уровне такого ограничения быть не должно, средства должны выплачиваться на каждого ребенка. Ведь чем больше детей, тем больше потребность и в возможностях присмотра за ними, и в выплатах», — цитирует Миронова ТАСС