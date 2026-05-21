В России приняли новый ГОСТ на унитазы

Документ расширил классификацию с 3 до 16 видов, а также смягчил требования к высоте изделий

21 мая 2026, 07:53, ИА Амител

Туалет / Изображение сгенерировано shedevrum.ai

Росстандарт принял новый ГОСТ на керамические санитарные изделия — унитазы, раковины, биде и другие приспособления, выяснило РИА Новости. Документ вступает в силу с 1 июня.

Самое заметное изменение касается классификации. Если в предыдущей версии ГОСТа (2018 года) унитазы делились всего на три вида (напольные, детские и настенные), то теперь их насчитывается 16. Разделение идет по нескольким параметрам:

тип установки — напольные и подвесные;

конструкция — компакт, моноблок, приставные;

организация смыва — ободковые, безободковые, с душевым смывом;

расположение выпускного патрубка;

тип монтажа — скрытый и открытый;

целевая аудитория — детские, стандартные, для маломобильных граждан.

Кроме того, ГОСТ смягчил требования к размерам. Раньше высота от пола до борта стандартного унитаза должна была составлять ровно 40 сантиметров. Теперь допустимый диапазон — от 38 до 42 сантиметров. Высота гидрозатвора вместо строгих 6 сантиметров может варьироваться от 5 до 7 сантиметров.

Новые правила начнут действовать с 1 июня 2026 года.