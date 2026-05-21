В России приняли новый ГОСТ на унитазы
Документ расширил классификацию с 3 до 16 видов, а также смягчил требования к высоте изделий
21 мая 2026, 07:53, ИА Амител
Росстандарт принял новый ГОСТ на керамические санитарные изделия — унитазы, раковины, биде и другие приспособления, выяснило РИА Новости. Документ вступает в силу с 1 июня.
Самое заметное изменение касается классификации. Если в предыдущей версии ГОСТа (2018 года) унитазы делились всего на три вида (напольные, детские и настенные), то теперь их насчитывается 16. Разделение идет по нескольким параметрам:
-
тип установки — напольные и подвесные;
-
конструкция — компакт, моноблок, приставные;
-
организация смыва — ободковые, безободковые, с душевым смывом;
-
расположение выпускного патрубка;
-
тип монтажа — скрытый и открытый;
-
целевая аудитория — детские, стандартные, для маломобильных граждан.
Кроме того, ГОСТ смягчил требования к размерам. Раньше высота от пола до борта стандартного унитаза должна была составлять ровно 40 сантиметров. Теперь допустимый диапазон — от 38 до 42 сантиметров. Высота гидрозатвора вместо строгих 6 сантиметров может варьироваться от 5 до 7 сантиметров.
Новые правила начнут действовать с 1 июня 2026 года.
08:52:09 21-05-2026
Ну все! Теперь заживем!
09:45:35 21-05-2026
Гость (08:52:09 21-05-2026) Ну все! Теперь заживем!... сто пудов, в этом дело было!
11:33:46 21-05-2026
Гость (08:52:09 21-05-2026) Ну все! Теперь заживем!...
Не-не, не заживём. Нужно утилизационный сбор на унитазы ввести, вот тогда - да, заживём.
10:35:29 21-05-2026
А я то думаю, чего же нам так хреново живется, а оно вон оно че, причина нашлась
10:45:10 21-05-2026
Нужен ГОСТ на сам процесс дефекации, и штрафы за нарушение порядка и последовательности действий.
12:10:03 21-05-2026
Гость (10:45:10 21-05-2026) Нужен ГОСТ на сам процесс дефекации, и штрафы за нарушение п... не ГОСТ, конечно, но Малышева давно объяснила, что мы делаем неправильно.
12:08:34 21-05-2026
А что думает Онищенко по этому поводу?
12:47:01 21-05-2026
Потолочные унитазы незаслуженно забыты в этом ГОСТе
13:57:59 21-05-2026
а у меня в туалете дырка в полу. Туалет на улице. Я че пойман и оштрафован буду за то что унитаз не такой???
15:34:39 21-05-2026
А мне бы хотелось унитаз с подогревом. Есть ГОСТ на такой?
18:16:39 21-05-2026
Гость (15:34:39 21-05-2026) А мне бы хотелось унитаз с подогревом. Есть ГОСТ на такой?... Уж лучше бы с глушителем придумали!
18:15:46 21-05-2026
На задницы вначале надо было ГОСТ ввести, а то на сертифицированное оборудование сядет несертифицированный зад, что получится? Катастрофа!