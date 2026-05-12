В России продлили гаражную амнистию до 1 сентября 2031 года

Владельцы гаражей получат еще пять лет на упрощенную регистрацию

12 мая 2026, 16:10, ИА Амител

Гараж / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Правительство РФ одобрило продление "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года. В сообщении ТАСС указано, что правительство РФ поддерживает законопроект с учетом замечания.

Механизм "гаражной амнистии", запущенный 1 сентября 2021 года, дает владельцам гаражей, возведенных до конца 2004 года, возможность оформить их в собственность в упрощенном порядке — без обращения в суд.

За время действия инициативы удалось достичь заметных результатов: зарегистрированы 249 тысяч гаражей и 496 тысяч земельных участков. Кроме того, благодаря амнистии в российском законодательстве появилось понятие "гаражи для собственных нужд".

Законопроект о продлении срока действия программы до 1 сентября 2031 года был внесен в Госдуму еще 18 февраля.





