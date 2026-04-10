Реликт прошлого. Откуда взялись незаконные гаражи в Барнауле и как от них избавиться
Зачистить город от появившихся еще в давние времена "ракушек" и "коробок" не получится без активности самих горожан
10 апреля 2026, 06:15, ИА Амител
В марте 2026 года Барнаул потрясла страшная трагедия: 11-летний ребенок погиб от удара током, играя на крыше металлического гаража. Чудом остался жив его друг, попытавшийся помочь товарищу. Позднее стало известно — гараж установили и подключили к электричеству незаконно.
Произошедшее не только шокировало многих горожан, но и заставило задаться вопросами: много ли подобных ловушек может находиться на территории города и можно ли обезопасить от подобного детей? Как удалось выяснить корреспонденту amic.ru, простых ответов на них нет, а сама проблема несанкционированных гаражей наметилась еще в советские времена.
Серая зона
В Барнауле расположение части гаражей регулирует специальная схема, которую утверждают городские власти. В нее входит 1951 место размещения данных объектов, сообщили в администрации Барнаула в ответ на запрос amic.ru.
Что, очевидно, является лишь малой толикой от общего числа гаражей в краевой столице. Уже к 2019 году в городе было почти 200 тысяч автомобилей, и этот объем "железных коней" сегодня наверняка только вырос и явно требует куда больше "стойл".Часть гаражей находится на территории многоквартирных домов. Но общее число таких сооружений, судя по ответу властей, неизвестно: их учетом занимаются собственники жилья.
При этом даже выявленные самовольные гаражи просто так сносить нельзя.
«Статьей 35 Конституции РФ закреплено, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда», — подчеркнули в администрации.
Механизм сноса таких объектов без участия владельца с последующим взысканием расходов за снос с собственника гаража законодательством не предусмотрен.
Но, несмотря на это, в 2025 году, как сообщают власти, собственники этих самовольных конструкций демонтировали 45 таких объектов. Еще шесть сооружений убрали по решению суда, а два решения находятся на исполнении.
Сквозь эпохи
Как сообщил барнаульский юрист и специалист по "домовому" праву Дмитрий Кондратов, самовольно установленные гаражи — это преимущественно наследие позднесоветских времен и периода 1990-х.
Тогда их "втыкали" при единственном условии: нашлись свободное место и средства. В дальнейшем такие сооружения попали под "гаражную амнистию", однако воспользовались ею не все собственники, из-за чего полностью незаконные объекты в городах все еще сохраняются.
"Гаражная амнистия" — упрощенный порядок оформления капитальных гаражей и земли под ними в собственность бесплатно, действующий в России до 1 сентября 2026 года.Времена, когда возникали "самовольные гаражи", были, по словам Кондратова, достаточно "дикими" и никто против их появления активно не возражал, так как существовали более важные проблемы. Однако с вступлением в силу Жилищного кодекса РФ ситуация начала меняться.
До этого времени земли поблизости от жилых домов считались муниципальными, и отвечали за них администрации районов и города. Именно районные власти, как правило, и санкционировали установку гаражей. А также взимали с "гаражистов" арендную плату.
И на тот момент власти городских районов в этом были более чем заинтересованы.
Нет денег — нет интереса
В прошлом, как пояснил эксперт, ситуация с размещением чего-либо на территории района была куда более чувствительной для его администрации.
«Это были времена, когда у районных администраций был собственный бюджет. Поэтому они были заинтересованы в сборе денег, чтобы как-то существовать», — сообщил Кондратов.
Затем возможность формировать собственную "казну" у местных администраций забрали. Сдача земли в аренду как статья дохода пропала, а ответственность за происходящее на вверенных территориях осталась.
Выход из ситуации, по словам Кондратова, нашли именно в Жилищном кодексе: территорию городов при МКД "нарезали" так, что ответственность за львиную долю объектов упала на управляющие организации многоквартирников.
«Большинство пустырей с гаражами оказалось на территории домов», — сообщил юрист.
И теперь большая часть гаражей — головная боль жителей МКД и управляющих компаний. А чтобы установить что-либо на земле многоквартирника, нужно голосование, и чтобы две трети собственников это решение поддержали.
Достичь подобного большинства, как правило, очень непросто, потому что владельцам жилья, по словам Кондратова, этот вопрос часто просто не интересен. Да и сами УК тоже не горят желанием заниматься гаражными проблемами.
Как сообщил юрист, в минимальный перечень вопросов, которыми должна заниматься управляющая компания, согласно Жилищному кодексу, эта сфера ответственности не входит. Поэтому в случае ЧП у "управляшек" остается законная возможность избежать ответственности.
Без голосования гаражи не удается ни убрать, ни сделать доходными для управляющей организации за счет арендных платежей. Воздействовать на тех, кто промышляет незаконным подключением к электричеству, — тоже фактически не выходит. По крайней мере, без все того же решения двух третей собственников.
Но если владельцы жилья все же утверждают правила пользования придомовой территорией и гаражами и подключения электроэнергии, ситуация кардинально меняется. У управляющей организации появляются правовые основания для воздействия на "гаражиста". И даже для успешного похода в суд.
Начни с себя
В общем, решение для тех, кто опасается, что его дети или он сам по какой-то случайности столкнется с опасностью, связанной с незаконно подключенным гаражом, есть. Это банальная активность и участие в жизни дома — голосованиях, собраниях и т.д. И, конечно, внимательность к тому, что происходит на прилегающей территории.
С чем соглашаются и представители управляющей отрасли. Так, главе ТСН "Павловский тракт, 203" Наталье Дворниковой самовольная установка и подключение к электричеству на территории подшефного дома кажется невозможной.
Жильцы, по словам главы ТСН, и сами весьма пристально следят за происходящим на прилегающей территории. И даже если появление какого-то объекта проходит фильтр в виде голосования, находятся и те, кто готов это оспорить. Однако, как отметила Дворникова, такая тенденция наметилась лишь в последние несколько лет.
Напомним, трагическое происшествие с двумя мальчиками случилось 22 марта на улице Шукшина. В дальнейшем стало известно: гараж принадлежал пенсионеру, который с 2024 года в связи с травмой и последующей инвалидностью перестал им пользоваться.
При этом от электричества собственность мужчина не отключил. Ему предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, а в качестве меры пресечения назначили подписку о невыезде.
06:23:01 10-04-2026
Молодцы какие,ага. Ну снесете гаражи,а куда машины ставить? Сами угробили стоянки из-за конских налогов в центре.
11:11:28 10-04-2026
Гость (06:23:01 10-04-2026) Молодцы какие,ага. Ну снесете гаражи,а куда машины ставить? ... У нас к половине гаражей зимой даже следов никаких нет. Не используются или используются,но как склад барахла
11:23:00 10-04-2026
Гость (11:11:28 10-04-2026) У нас к половине гаражей зимой даже следов никаких нет. Не и... тебе вместо двух гаражей окна в окна гатилов с тайчером построят свечку в 60 этажей
так лучше?
13:01:53 10-04-2026
Гость (11:23:00 10-04-2026) тебе вместо двух гаражей окна в окна гатилов с тайчером пост... Гатилова гаражами не остановишь
22:05:44 10-04-2026
Гость (13:01:53 10-04-2026) Гатилова гаражами не остановишь... Да и не только Гатилова. Ракушки это самое легкое что может расчистить застройщик после поля. Они частник расселяют,а эту незаконную лабуду убирают в два счета
06:53:39 10-04-2026
Берегите гаражи в своих дворах, ребята! Началась "движуха" вокруг них, значит, у кого-то есть интерес. Убрав гаражи, сквер вам там не сделают. Скорее всего воткнут жилую свечку или ТЦ, и новая порция людей ещё сильнее забьёт ваши дворы и газоны машинами.
11:14:19 10-04-2026
Гость (06:53:39 10-04-2026) Берегите гаражи в своих дворах, ребята! Началась "движуха" в... Гаражи никогда не мешали стройкам. Пример тому дома по адресам Петрова 254,Исакова 264,вся улица Сиреневая,Энтузиастов и многие другие адреса. Под сквер за Европой тоже гаражи зачистили
11:25:35 10-04-2026
Гость (06:53:39 10-04-2026) Берегите гаражи в своих дворах, ребята! Началась "движуха" в... 100
13:50:14 10-04-2026
Гость (06:53:39 10-04-2026) Берегите гаражи в своих дворах, ребята! Началась "движуха" в... И как это делать?
14:19:58 10-04-2026
Гость (13:50:14 10-04-2026) И как это делать?... Как делать? Не бузите, не поддавайтесь на провокации "активистов" собрать всем домом подписи за снос гаражей, не прельщайтесь перспективой начать взимать арендную плату за гараж, который на этом месте дольше, чем вам лет от роду. И всё будет хорошо
21:59:28 10-04-2026
Гость (14:19:58 10-04-2026) Как делать? Не бузите, не поддавайтесь на провокации "активи... И зачем нам во дворах эти просцаные ракушки?
16:25:20 15-04-2026
Гость (14:19:58 10-04-2026) Как делать? Не бузите, не поддавайтесь на провокации "активи... Тебе жалко 2500 в год? Я оплачиваю только уберите руки от моей железки!
06:59:08 10-04-2026
Ребенка убило электричество, а не установленным без разрешения гаражом придавило. За проводами в городе энергетики должны следить, странно что их ведомство в стороне осталось
12:45:01 10-04-2026
Гость (06:59:08 10-04-2026) Ребенка убило электричество, а не установленным без разрешен... его убило электричество, незаконно кустарно проведенное к незаконному гаражу
13:36:27 12-04-2026
Гость (12:45:01 10-04-2026) его убило электричество, незаконно кустарно проведенное к не... Гаражные подпивасные васьки минусуют
08:08:58 10-04-2026
Запретить подключение к ЭС все дачи и гаражи (опасно для жизни, пожароопасно).
Так и проводов навесных станет значительно меньше.
08:22:59 10-04-2026
А ветеранов СВО, то же будут гаражей лишать?
10:31:01 10-04-2026
Гость (08:22:59 10-04-2026) А ветеранов СВО, то же будут гаражей лишать?... Законы РФ одинаково распространяются на всех. Или вы про что?
09:13:16 10-04-2026
А почему поезда с трамваями еще не запретили там и вольтаж по больше будет и статистика с ужасными цифрами, а сколько человек убил бытовой газ зачем он в многоквартирном доме нужен, почему еще не запретили?
09:42:53 10-04-2026
Гость (09:13:16 10-04-2026) А почему поезда с трамваями еще не запретили там и вольтаж п... Точно! А сколько людей плохой едой отравилось! Тоже запретить!
09:41:35 10-04-2026
Как правильно выше написали, убрав гаражи даже под открытые стоянки места все равно не оставят. Застройщики это будут продавливать это всеми силами. Но и без машин пока никак, потому как ОТ катастрофически не хватает, скотину на убой и ту в лучших условиях перевозят. Потому лучше бы проверить на правильность подключения к электричеству и оставить гаражи как есть.
09:50:29 10-04-2026
Самое смешное, то, что большая часть этих железных развалин не используется. Возле дома с десяток таких стоит. Машина только в одном ночует.
09:54:23 10-04-2026
Гость (09:41:35 10-04-2026) Как правильно выше написали, убрав гаражи даже под открытые ... Ну я бы добавил убрать можно но только заброшки и развалюхи
11:16:05 10-04-2026
Гость (09:41:35 10-04-2026) Как правильно выше написали, убрав гаражи даже под открытые ... Застройщики и раньше на месте гаражей строились спокойно. Если эти гаражи на территории мкд какого-то то тут уже сложно
10:16:04 10-04-2026
Нужно просто запретить детям по гаражам лазить.
Залез - сам виноват.
12:38:37 10-04-2026
Гость (10:16:04 10-04-2026) Нужно просто запретить детям по гаражам лазить.Залез - с... Вот именно. В совке так и было. Еще и родители добавят)) А сейчас и за детьми не следят, да еще и ходят ноют вечно, виноватых ищут)
10:16:08 10-04-2026
У нас есть деятель в доме 2 гаража на охранной зоне поставил, а один в проезде воткнул и в аренду сдает, да электричество провел, если вспыхнет, то и крыша дома сгорит, управляшка не как не реагирует.
11:13:56 10-04-2026
А родители детей, лазящих по стройкам и гаражам, конечно, не причем? Вообще-то это именно они должны, но не следят за своими чадами, не учат их безопасному поведению на улице. Кстати, и дома - например, не совать пальцы в розетки.
Гаражи далеко не все не имеют регистрации. А инвалидам даже обязаны выделять место под гараж на небольшом расстоянии от их дома и подъезда - на это есть нормативы. Так же, как и парковки для инвалидов - только никто в городе, в том числе и те, кто обязан по службе, не следит за тем, чтобы они использовались по назначению, а не были забиты автомобилями людей, инвалидами вовсе не являющимися.
12:18:05 10-04-2026
В идеале, на месте гаражей паркинг многоуровневый, где это возможно сделать, ну и естественно владельцам гаражей какие-то нормальные льготы в этом паркинге. Мест не хватает, а машин всё больше.. паркингов нет и никто не думает даже в эту сторону, особенно в центре
12:28:56 10-04-2026
Гость (12:18:05 10-04-2026) В идеале, на месте гаражей паркинг многоуровневый, где это в... Паркинг - это ни разу не гараж!
12:47:44 10-04-2026
Гость (12:28:56 10-04-2026) Паркинг - это ни разу не гараж!... Согласен, но гараж строить это дорого, а проблему с парковками как-то надо решать. А самовольно поставленные гаражи - это бардак, хотя и самого такой имеется..
13:34:45 12-04-2026
Гость (12:47:44 10-04-2026) Согласен, но гараж строить это дорого, а проблему с парковка... Что машина припаркованная стоит место занимает что исписанный гараж который выполняет функцию отхожего места
22:01:04 10-04-2026
Гость (12:18:05 10-04-2026) В идеале, на месте гаражей паркинг многоуровневый, где это в... Он будет стоить дороже твоей прулой тойоты и никто бесплатно раздавать эти паркинги не будет
12:43:20 10-04-2026
С гаражами действительно нужно навести порядок, только Барнаул и порядок - смешно.
Та же ситуация со стоянками с кучей чепочек с замками, куда ни подъедешь, мест дофига - все в цепочках (проловокой) ограждено, а машин днем естественно нет, а стать некуда.
Я еще понимаю люди организовали стоянку, никому не мешая, отсыпали щебнем (асфальтом). А половина просто загородили землю с лужей и ямой и возомнили себя собственниками.
14:51:02 10-04-2026
В Москве все зачистили и это здорово. Посмотрите как в Академгородке Н-ска без гаражей и погребов во дворах живут - красиво и удобно.
А что касается застройки любого пятачка.., то это на совести "лучших людей города", на "которые клейма ставить некуда".
15:46:02 10-04-2026
Странно что убрать гараж самовольно поставленный с Территории мкд надо голосование жильцов ....
Т.е. я ставлю бетонный блок , который мешает , но является моей собственностью во дворе и убрать его не могут , только большинство при голосовании ?))
16:08:23 10-04-2026
Гаражи уродуют облик города, как минимум. Как и погреба во дворах.
16:39:54 10-04-2026
Про гаражи, которые не используются.
Возможно, в городе достаточно много гаражей, хозяева которых в силу возраста и здоровья не могут использовать, как владелец на Шукшина. Но и избавиться не в состоянии. Хотя есть варианты продать на Авито ( могут купить жители сельской местности и перевезти к себе), сдать в металлолом. Поскольку гаражи в широком смысле в зоне ответственности районных администраций, где должны знать, сколько чего есть на их территории, то почему бы не обязать их помочь таким владельцам? Объяснить, как подать объявление, куда можно сдать . Таким образом, в городе будет больше порядка. Что касается материальной заинтересованности, то странно читать про то, что у админок нет дохода с аренды, поэтому им заниматься не интересно. Казалось бы, не коммерческая организация, на муниципальные деньги содержится, а работать за зарплату им не хочется!)))
Что касается инициативы переложить счастье собирать доход с владельцев гаражей на управляющие компании, то результат очевиден: владельцев будут обирать в свой карман, как с парковочными местами во дворах; до остальных собственников жилья ничего не дойдёт, так и будем ремонтировать подъезды за свой счет.
20:52:39 12-04-2026
Гость (16:39:54 10-04-2026) Про гаражи, которые не используются.Возможно, в городе д... //результат очевиден: владельцев будут обирать в свой карман, как с парковочными местами во дворах; до остальных собственников жилья ничего не дойдёт// А это уже сами собственники виноваты - никаких прав на их собственности, придомовой территории управляшка не имела и не имеет. Муниципалы, кстати, тоже, хоть и заявляют иначе - да только в кадастровом плане земельного участка МКД в графе Форма собственности ныне отсутствует запись "Муниципальная собственность - либо Частная, либо запись отсутствует.
17:27:13 10-04-2026
Про гаражи, которые используются.
Хотя бы обязать владельцев содержать их в порядке. Ремонтировать крыши. Своевременно красить всю конструкцию. Можно установить единый цвет для всех в городе. Например, темно-зеленый, чтобы не выделялись на фоне травы и деревьев. Если есть узаконенное электропитание, проверять соответствие нормам безопасности.
16:39:29 15-04-2026
Гость (17:27:13 10-04-2026) Про гаражи, которые используются.Хотя бы обязать владел... Так и есть мы красим единым цветом Серебрянка по наставлении администрации ,вокруг уборка мусора и пр
17:45:58 10-04-2026
Никак от гаражей не избавишься. Потому-что разруха в головах. У нас будет как европах и в сша. Для богатых - приличные, дорогие районы с красивыми домами и хорошими школами. Для нищих - районы-гетто, с гаражами, шинами в клумбах, спиленными до середины тополями и т.д. Нет денег - живи с гаражным быдлом, ходи по собачьим какашкам, отправляй детей в школу, где дети этого быдла зажигалки нюхают.
18:14:27 10-04-2026
Гость (17:45:58 10-04-2026) Никак от гаражей не избавишься. Потому-что разруха в головах... Сам то с кем живёшь?
До детей в целом согласен, верное деление
22:03:06 10-04-2026
Гость (17:45:58 10-04-2026) Никак от гаражей не избавишься. Потому-что разруха в головах... Так и есть. Кому-то Лапландия,а кому-то ракушки и погреба
18:43:00 10-04-2026
В интернете полно всяких картинок, как художники превратили гаражи в артобъекты, ставшие достопримечательностями городов. В Барнауле много творческих людей разного возраста, Хорошо бы учредить конкурс с призами, пусть небольшими. Авторы принесли бы эскизы творческих работ, после утверждения реализовали росписи гаражей. Прославились сами и прославили Барнаул.
21:49:07 10-04-2026
Гость (18:43:00 10-04-2026) В интернете полно всяких картинок, как художники превратили... У нас уже хватает тех. кто расписывает гаражи объявлениями странными.
22:04:08 10-04-2026
Весь самострой убрать,автобыдло с газонов прогнать. Проблема решена
08:11:23 13-04-2026
Около въезда в гаражный кооператив воткнуто несколько железных гаражей. Поставлены без согласования с ГСК и администрацией без каких-либо разрешений. Земля ГСК но по нашему "странному" законодательству для сноса этих гаражей надо обращаться в суд. Хозяева не известны и часть зарабатывает на сдаче в аренду, но они будут правы если верить этой статье по Конституции. А право ГСК на землю разве конституция не защищает? До тех пор пока собственник земли, а это и жильцы дома на придомовой территории и администрации на земле отнесенной к их ответственности и другие законные владельцы земельных участков не получат права сноса со своей земли всего, что там по настроенно без согласований и разрешений без каких либо последствий для себе "захватчики" будут продолжать про свои "права" пургу гнать. Если ты свою железку или погреб на чужой земле поставил нет у тебя на нее ни каких прав и не надо конституцией прикрываться.
12:46:48 14-04-2026
"Гаражная амнистия" — упрощенный порядок оформления капитальных гаражей и земли под ними в собственность бесплатно, действующий в России до 1 сентября 2026 года. При этом - по строительным нормами металлические гаражи не являются капитальными так как не имеют прочной связи с землей и их можно перевозить. Следовательно металлические гаражи даже не могли попасть под амнистию
20:28:27 15-04-2026
Виктор abo22.ru (12:46:48 14-04-2026) "Гаражная амнистия" — упрощенный порядок оформления капиталь... Они и капитальные попадают далеко не все, только на которые было разрешение на строительство.