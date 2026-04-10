Зачистить город от появившихся еще в давние времена "ракушек" и "коробок" не получится без активности самих горожан

10 апреля 2026, 06:15, ИА Амител

Гаражи в Барнауле. Иллюстративное фото / Фото: 2ГИС

В марте 2026 года Барнаул потрясла страшная трагедия: 11-летний ребенок погиб от удара током, играя на крыше металлического гаража. Чудом остался жив его друг, попытавшийся помочь товарищу. Позднее стало известно — гараж установили и подключили к электричеству незаконно.

Произошедшее не только шокировало многих горожан, но и заставило задаться вопросами: много ли подобных ловушек может находиться на территории города и можно ли обезопасить от подобного детей? Как удалось выяснить корреспонденту amic.ru, простых ответов на них нет, а сама проблема несанкционированных гаражей наметилась еще в советские времена.

Серая зона

В Барнауле расположение части гаражей регулирует специальная схема, которую утверждают городские власти. В нее входит 1951 место размещения данных объектов, сообщили в администрации Барнаула в ответ на запрос amic.ru.

Что, очевидно, является лишь малой толикой от общего числа гаражей в краевой столице. Уже к 2019 году в городе было почти 200 тысяч автомобилей, и этот объем "железных коней" сегодня наверняка только вырос и явно требует куда больше "стойл".Часть гаражей находится на территории многоквартирных домов. Но общее число таких сооружений, судя по ответу властей, неизвестно: их учетом занимаются собственники жилья.

При этом даже выявленные самовольные гаражи просто так сносить нельзя.

«Статьей 35 Конституции РФ закреплено, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда», — подчеркнули в администрации.

Механизм сноса таких объектов без участия владельца с последующим взысканием расходов за снос с собственника гаража законодательством не предусмотрен.

Но, несмотря на это, в 2025 году, как сообщают власти, собственники этих самовольных конструкций демонтировали 45 таких объектов. Еще шесть сооружений убрали по решению суда, а два решения находятся на исполнении.

Сквозь эпохи

Как сообщил барнаульский юрист и специалист по "домовому" праву Дмитрий Кондратов, самовольно установленные гаражи — это преимущественно наследие позднесоветских времен и периода 1990-х.

Тогда их "втыкали" при единственном условии: нашлись свободное место и средства. В дальнейшем такие сооружения попали под "гаражную амнистию", однако воспользовались ею не все собственники, из-за чего полностью незаконные объекты в городах все еще сохраняются.

"Гаражная амнистия" — упрощенный порядок оформления капитальных гаражей и земли под ними в собственность бесплатно, действующий в России до 1 сентября 2026 года.Времена, когда возникали "самовольные гаражи", были, по словам Кондратова, достаточно "дикими" и никто против их появления активно не возражал, так как существовали более важные проблемы. Однако с вступлением в силу Жилищного кодекса РФ ситуация начала меняться.

До этого времени земли поблизости от жилых домов считались муниципальными, и отвечали за них администрации районов и города. Именно районные власти, как правило, и санкционировали установку гаражей. А также взимали с "гаражистов" арендную плату.

И на тот момент власти городских районов в этом были более чем заинтересованы.

Нет денег — нет интереса

В прошлом, как пояснил эксперт, ситуация с размещением чего-либо на территории района была куда более чувствительной для его администрации.

«Это были времена, когда у районных администраций был собственный бюджет. Поэтому они были заинтересованы в сборе денег, чтобы как-то существовать», — сообщил Кондратов.

Затем возможность формировать собственную "казну" у местных администраций забрали. Сдача земли в аренду как статья дохода пропала, а ответственность за происходящее на вверенных территориях осталась.

Выход из ситуации, по словам Кондратова, нашли именно в Жилищном кодексе: территорию городов при МКД "нарезали" так, что ответственность за львиную долю объектов упала на управляющие организации многоквартирников.

«Большинство пустырей с гаражами оказалось на территории домов», — сообщил юрист.

И теперь большая часть гаражей — головная боль жителей МКД и управляющих компаний. А чтобы установить что-либо на земле многоквартирника, нужно голосование, и чтобы две трети собственников это решение поддержали.

Достичь подобного большинства, как правило, очень непросто, потому что владельцам жилья, по словам Кондратова, этот вопрос часто просто не интересен. Да и сами УК тоже не горят желанием заниматься гаражными проблемами.

Как сообщил юрист, в минимальный перечень вопросов, которыми должна заниматься управляющая компания, согласно Жилищному кодексу, эта сфера ответственности не входит. Поэтому в случае ЧП у "управляшек" остается законная возможность избежать ответственности.

Без голосования гаражи не удается ни убрать, ни сделать доходными для управляющей организации за счет арендных платежей. Воздействовать на тех, кто промышляет незаконным подключением к электричеству, — тоже фактически не выходит. По крайней мере, без все того же решения двух третей собственников.

Но если владельцы жилья все же утверждают правила пользования придомовой территорией и гаражами и подключения электроэнергии, ситуация кардинально меняется. У управляющей организации появляются правовые основания для воздействия на "гаражиста". И даже для успешного похода в суд.

Начни с себя

В общем, решение для тех, кто опасается, что его дети или он сам по какой-то случайности столкнется с опасностью, связанной с незаконно подключенным гаражом, есть. Это банальная активность и участие в жизни дома — голосованиях, собраниях и т.д. И, конечно, внимательность к тому, что происходит на прилегающей территории.

С чем соглашаются и представители управляющей отрасли. Так, главе ТСН "Павловский тракт, 203" Наталье Дворниковой самовольная установка и подключение к электричеству на территории подшефного дома кажется невозможной.

Жильцы, по словам главы ТСН, и сами весьма пристально следят за происходящим на прилегающей территории. И даже если появление какого-то объекта проходит фильтр в виде голосования, находятся и те, кто готов это оспорить. Однако, как отметила Дворникова, такая тенденция наметилась лишь в последние несколько лет.

Напомним, трагическое происшествие с двумя мальчиками случилось 22 марта на улице Шукшина. В дальнейшем стало известно: гараж принадлежал пенсионеру, который с 2024 года в связи с травмой и последующей инвалидностью перестал им пользоваться.

При этом от электричества собственность мужчина не отключил. Ему предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности, а в качестве меры пресечения назначили подписку о невыезде.