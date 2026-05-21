В России расширили меры поддержки студенческих семей

Семьи с небольшим превышением дохода не лишатся детского пособия, а студенческие пары получат приоритетные места в общежитиях

21 мая 2026, 12:29, ИА Амител

Молодая семья / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) рассказал ТАСС о новых мерах поддержки студенческих семей, которые начали действовать в России с 2026 года.

«Студенческая семья — особая категория, требующая повышенного внимания со стороны государства. Молодые люди совмещают учебу, подработки и уход за детьми, часто живут в съемных квартирах или тесных общежитиях», — подчеркнул он.

Что изменилось

С 2026 года в правила назначения единого пособия на детей внесены важные изменения. Если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, право на пособие сохраняется. Это так называемый "защитный порог", который не позволяет семьям оставаться без поддержки при незначительном улучшении материального положения. По оценке правительства, эта мера сохранит выплаты более чем для 231 тысячи детей.

Общежития для семейных студентов

С 1 сентября 2026 года вступает в силу федеральный закон, закрепляющий за студенческими семьями приоритетное право на получение мест в общежитиях государственных и муниципальных вузов. Закон обязывает вузы выделять отдельные изолированные помещения для студентов, состоящих в браке, вместе с членами их семей.

«Устанавливаются единые подходы к распределению жилья, предусматривается возможность предоставления отдельных комнат или семейных блоков, а не обычных мест в общих коридорах», — отметил Панеш.

Рост поддержки в вузах

Уже сейчас наблюдается рост числа вузов, предоставляющих места в общежитиях для семейных студентов — таких учебных заведений стало на 13% больше, чем годом ранее. В 3,5 раза увеличилось и количество вузов, где созданы условия для присмотра и ухода за маленькими детьми.

Дополнительные выплаты и пробелы

Федеральное законодательство предусматривает единовременное пособие при рождении ребенка для всех семей, независимо от статуса. Многие регионы вводят дополнительные выплаты именно для студенческих семей, а в некоторых субъектах можно получить ежемесячную компенсацию стоимости найма жилья.

Кроме того, федеральным законом повышено пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения — эта мера входит в так называемый "золотой стандарт" поддержки студенческих семей.

Однако остаются и пробелы: нет единой федеральной ежемесячной выплаты для студенческих семей с детьми (каждый регион устанавливает свои правила и размеры), отсутствует налоговый вычет на аренду жилья для студентов-родителей, не предусмотрена компенсация оплаты детского сада на федеральном уровне.