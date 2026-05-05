НОВОСТИОбщество

Правда ли, что молодым семьям начнут компенсировать половину платы за аренду жилья?

Предложение дополнительно поддержать семейную молодежь прозвучало в Госдуме

05 мая 2026, 15:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Госдуме прозвучало очередное предложение, как можно дополнительно поддержать молодые семьи. Речь идет о компенсации части стоимости аренды для тех, кто снимает жилье. 

О том, будут ли молодым семьям выплачивать часть арендной платы, - в материале amic.ru. 

1

Что за компенсацию аренды жилья предлагают выплачивать молодым семьям?

Это предложение партии "Справедливая Россия", которое в беседе с ТАСС высказал ее председатель Сергей Миронов. Политик перечислил несколько инициатив, которые, по его мнению, помогли бы поддержать молодые семьи. Компенсация аренды жилья - один из способов. 
2

Сколько предлагают платить семьям, снимающим жилье?

Половину арендной платы. 
"Мы предлагаем частично компенсировать молодым родителям расходы на аренду жилья: при рождении первого ребенка 50% арендной платы. Эта инициатива касается всех молодых семей, в том числе и студенческих", - цитирует ТАСС Миронова. 
3

Введут ли такую выплату?

Далеко не факт. Пока это лишь предложение, которое лидер "справедливороссов" просто высказал. Неизвестно, будет ли соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Тем более, невозможно сказать наверняка, как за такой документ будут голосовать депутаты. 
4

Что еще предлагают для поддержки молодых семей?

Миронов также предложил запустить отдельную госпрограмму по строительству семейных студенческих общежитий. Он подчеркнул, что соответствующая инциатива была направлена в кабмин еще год назад. Также депутат напомнил о том, что его партия ранее вносила законопроект о разовой выплате студенческим семьям при рождении первого ребенка. 

"В некоторых регионах уже ввели такую выплату, нужно вводить ее по всей стране", - сказал он журналистам.Но подчеркиваем, что эти инициативы поддержки не нашли. Соответственно, и надеяться на эти выплаты пока не стоит. 

Многодетная семья / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
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Комментарии 10

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Гость

15:07:57 05-05-2026

давно бы у застройщиков по рынку квартиры выкупали.
и маневренный фонд бы сформировали, и семьям с детьми по нормальному договору, в найм передали через МФЦ.
а так все равно деньги про кекаете

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Афиноген

15:30:34 05-05-2026

Гость (15:07:57 05-05-2026) давно бы у застройщиков по рынку квартиры выкупали.и ман... Откуда деньги, Зин?

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Гость

15:37:50 05-05-2026

Афиноген (15:30:34 05-05-2026) Откуда деньги, Зин?... Сколько мильярдов потрачено на всякие блокировки?

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Гость

21:35:04 05-05-2026

Гость (15:37:50 05-05-2026) Сколько мильярдов потрачено на всякие блокировки?... ну так если молодая семья в инсту зайдет - это преступление, а квартирку по минималке подогнать - это наглость

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Гость

09:38:43 06-05-2026

Гость (15:37:50 05-05-2026) Сколько мильярдов потрачено на всякие блокировки?... минимум 40 ярдов. Лучше бы эти деньги в ПВО направили.

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Гость

16:42:15 05-05-2026

Афиноген (15:30:34 05-05-2026) Откуда деньги, Зин?...
денег тьма, только не про нашу честь

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Гость

15:23:16 05-05-2026

осенью выборы... стараются...

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Гость

15:42:33 05-05-2026

популизм

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Гость

09:34:39 06-05-2026

Конечно компенсируют. Потом догонят, и ещё раз компенсируют...

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Гость

10:28:55 06-05-2026

Я может чего-то не понимаю, но ведь такое уже действует, по крайней мере у нас в АК

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