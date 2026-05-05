Правда ли, что молодым семьям начнут компенсировать половину платы за аренду жилья?
Предложение дополнительно поддержать семейную молодежь прозвучало в Госдуме
05 мая 2026, 15:00, ИА Амител
Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Госдуме прозвучало очередное предложение, как можно дополнительно поддержать молодые семьи. Речь идет о компенсации части стоимости аренды для тех, кто снимает жилье.
О том, будут ли молодым семьям выплачивать часть арендной платы, - в материале amic.ru.
1
Что за компенсацию аренды жилья предлагают выплачивать молодым семьям?
Это предложение партии "Справедливая Россия", которое в беседе с ТАСС высказал ее председатель Сергей Миронов. Политик перечислил несколько инициатив, которые, по его мнению, помогли бы поддержать молодые семьи. Компенсация аренды жилья - один из способов.
2
Сколько предлагают платить семьям, снимающим жилье?
Половину арендной платы.
"Мы предлагаем частично компенсировать молодым родителям расходы на аренду жилья: при рождении первого ребенка 50% арендной платы. Эта инициатива касается всех молодых семей, в том числе и студенческих", - цитирует ТАСС Миронова.
3
Введут ли такую выплату?
Далеко не факт. Пока это лишь предложение, которое лидер "справедливороссов" просто высказал. Неизвестно, будет ли соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Тем более, невозможно сказать наверняка, как за такой документ будут голосовать депутаты.
4
Что еще предлагают для поддержки молодых семей?
Миронов также предложил запустить отдельную госпрограмму по строительству семейных студенческих общежитий. Он подчеркнул, что соответствующая инциатива была направлена в кабмин еще год назад. Также депутат напомнил о том, что его партия ранее вносила законопроект о разовой выплате студенческим семьям при рождении первого ребенка.
"В некоторых регионах уже ввели такую выплату, нужно вводить ее по всей стране", - сказал он журналистам.Но подчеркиваем, что эти инициативы поддержки не нашли. Соответственно, и надеяться на эти выплаты пока не стоит.
15:07:57 05-05-2026
давно бы у застройщиков по рынку квартиры выкупали.
и маневренный фонд бы сформировали, и семьям с детьми по нормальному договору, в найм передали через МФЦ.
а так все равно деньги про кекаете
15:30:34 05-05-2026
Гость (15:07:57 05-05-2026) давно бы у застройщиков по рынку квартиры выкупали.и ман... Откуда деньги, Зин?
15:37:50 05-05-2026
Афиноген (15:30:34 05-05-2026) Откуда деньги, Зин?... Сколько мильярдов потрачено на всякие блокировки?
21:35:04 05-05-2026
Гость (15:37:50 05-05-2026) Сколько мильярдов потрачено на всякие блокировки?... ну так если молодая семья в инсту зайдет - это преступление, а квартирку по минималке подогнать - это наглость
09:38:43 06-05-2026
Гость (15:37:50 05-05-2026) Сколько мильярдов потрачено на всякие блокировки?... минимум 40 ярдов. Лучше бы эти деньги в ПВО направили.
16:42:15 05-05-2026
Афиноген (15:30:34 05-05-2026) Откуда деньги, Зин?...
денег тьма, только не про нашу честь
15:23:16 05-05-2026
осенью выборы... стараются...
15:42:33 05-05-2026
популизм
09:34:39 06-05-2026
Конечно компенсируют. Потом догонят, и ещё раз компенсируют...
10:28:55 06-05-2026
Я может чего-то не понимаю, но ведь такое уже действует, по крайней мере у нас в АК