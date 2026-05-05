Предложение дополнительно поддержать семейную молодежь прозвучало в Госдуме

05 мая 2026, 15:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Госдуме прозвучало очередное предложение, как можно дополнительно поддержать молодые семьи. Речь идет о компенсации части стоимости аренды для тех, кто снимает жилье.

О том, будут ли молодым семьям выплачивать часть арендной платы, - в материале amic.ru.

1 Что за компенсацию аренды жилья предлагают выплачивать молодым семьям? Это предложение партии "Справедливая Россия", которое в беседе с ТАСС высказал ее председатель Сергей Миронов. Политик перечислил несколько инициатив, которые, по его мнению, помогли бы поддержать молодые семьи. Компенсация аренды жилья - один из способов.

2 Сколько предлагают платить семьям, снимающим жилье? Половину арендной платы. "Мы предлагаем частично компенсировать молодым родителям расходы на аренду жилья: при рождении первого ребенка 50% арендной платы. Эта инициатива касается всех молодых семей, в том числе и студенческих", - цитирует ТАСС Миронова.

3 Введут ли такую выплату? Далеко не факт. Пока это лишь предложение, которое лидер "справедливороссов" просто высказал. Неизвестно, будет ли соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Тем более, невозможно сказать наверняка, как за такой документ будут голосовать депутаты.