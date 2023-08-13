В России расширили перечень жизненно необходимых препаратов

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин в июне 2023 года

13 августа 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России с 13 августа расширился список жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Об этом сообщает "Лента.ру".

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин в июне 2023 года. В список вошли лекарственные формы для четырех медикаментов, в том числе для лечения детей с хроническими и тяжелыми заболеваниями.

В частности, для препарата глекапревир + пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С. Помимо этого, для обезболивающего препарата "Просидол" добавлена форма подъязычных таблеток. Для иммунодепрессанта пирфенидон – таблетки, покрытые пленочной оболочкой.