В России расширили перечень жизненно необходимых препаратов
Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин в июне 2023 года
13 августа 2023, 08:45, ИА Амител
В России с 13 августа расширился список жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Об этом сообщает "Лента.ру".
Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин в июне 2023 года. В список вошли лекарственные формы для четырех медикаментов, в том числе для лечения детей с хроническими и тяжелыми заболеваниями.
В частности, для препарата глекапревир + пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой. Лекарство применяется в качестве противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С. Помимо этого, для обезболивающего препарата "Просидол" добавлена форма подъязычных таблеток. Для иммунодепрессанта пирфенидон – таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
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