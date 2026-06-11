В России страховые пенсии по старости будут назначаться автоматически
По проекту Минтруда выплаты, в том числе досрочные, будут оформляться проактивно
11 июня 2026, 12:22, ИА Амител
В России страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически — подавать заявления больше не потребуется. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу Министерства труда и социальной защиты РФ.
Новая норма коснется в том числе досрочных пенсий: их смогут получать без подачи документов многодетные матери и родители детей с инвалидностью. Соответствующий проект федерального закона уже размещен на веб‑портале нормативных правовых актов.
По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, реализовать инициативу удалось благодаря тому, что Социальный фонд располагает всеми необходимыми данными для назначения пенсий. Это значит, что гражданам больше не придется собирать и подавать документы — процесс станет проактивным: выплаты будут оформляться без какого‑либо обращения со стороны будущего пенсионера. Ранее сообщалось, что в России 1 августа пересчитают пенсии для работающих пенсионеров.
12:32:28 11-06-2026
конечно , чего там 9 тысяч то не начислить всем поголовно
12:46:26 11-06-2026
На удивление, неплохая инициатива со стороны власти
13:06:56 11-06-2026
При таком то штате ,да при нынешних технических возможностях это надо давно ввести.В советское время всё это делали с гораздо более скромными возможностями.
13:11:05 11-06-2026
Власть в убыток себе ничего не делает. Сейчас дефицит бюджета. Если автоматически начислять будут, значит меньше выходит пенсия таким способом
15:15:40 11-06-2026
Гость (13:11:05 11-06-2026) Власть в убыток себе ничего не делает. Сейчас дефицит бюджет...
откуда информация о дефиците бюджета, а?
14:26:06 11-06-2026
Пришел на работу, а тебе, иди домой пенсионер автоматический.