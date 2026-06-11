В России страховые пенсии по старости будут назначаться автоматически

По проекту Минтруда выплаты, в том числе досрочные, будут оформляться проактивно

11 июня 2026, 12:22, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически — подавать заявления больше не потребуется. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу Министерства труда и социальной защиты РФ.

Новая норма коснется в том числе досрочных пенсий: их смогут получать без подачи документов многодетные матери и родители детей с инвалидностью. Соответствующий проект федерального закона уже размещен на веб‑портале нормативных правовых актов.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, реализовать инициативу удалось благодаря тому, что Социальный фонд располагает всеми необходимыми данными для назначения пенсий. Это значит, что гражданам больше не придется собирать и подавать документы — процесс станет проактивным: выплаты будут оформляться без какого‑либо обращения со стороны будущего пенсионера. Ранее сообщалось, что в России 1 августа пересчитают пенсии для работающих пенсионеров.