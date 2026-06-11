НОВОСТИОбщество

В России страховые пенсии по старости будут назначаться автоматически

По проекту Минтруда выплаты, в том числе досрочные, будут оформляться проактивно

11 июня 2026, 12:22, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Пенсионер, пенсия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически — подавать заявления больше не потребуется. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу Министерства труда и социальной защиты РФ.

Новая норма коснется в том числе досрочных пенсий: их смогут получать без подачи документов многодетные матери и родители детей с инвалидностью. Соответствующий проект федерального закона уже размещен на веб‑портале нормативных правовых актов.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, реализовать инициативу удалось благодаря тому, что Социальный фонд располагает всеми необходимыми данными для назначения пенсий. Это значит, что гражданам больше не придется собирать и подавать документы — процесс станет проактивным: выплаты будут оформляться без какого‑либо обращения со стороны будущего пенсионера. Ранее сообщалось, что в России 1 августа пересчитают пенсии для работающих пенсионеров.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Россия пенсии
       

Комментарии 6

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Гость

12:32:28 11-06-2026

конечно , чего там 9 тысяч то не начислить всем поголовно

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Гость

12:46:26 11-06-2026

На удивление, неплохая инициатива со стороны власти

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Африканыч

13:06:56 11-06-2026

При таком то штате ,да при нынешних технических возможностях это надо давно ввести.В советское время всё это делали с гораздо более скромными возможностями.

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Гость

13:11:05 11-06-2026

Власть в убыток себе ничего не делает. Сейчас дефицит бюджета. Если автоматически начислять будут, значит меньше выходит пенсия таким способом

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Гость

15:15:40 11-06-2026

Гость (13:11:05 11-06-2026) Власть в убыток себе ничего не делает. Сейчас дефицит бюджет...
откуда информация о дефиците бюджета, а?

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Гость

14:26:06 11-06-2026

Пришел на работу, а тебе, иди домой пенсионер автоматический.

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